Actievoerders tegen Zwarte Piet werden met eieren onthaald in de Zaanstreek

Daar vliegen de eieren, het voorkeurswapen van de Zwarte Piet-hooligan. Ze komen uit de handen van een groepje jongens en mannen uit Westzaan en treffen tien meter verder hun doel: de actievoerders van Zaankanters Tegen Racisme en Kick Out Zwarte Piet. „Ik had ze nog zo gewaarschuwd”, zucht de wijkagent, met de blik op de mannen uit het dorp. „De héle week heb ik met ze gesproken. ‘Ga er nou niet op in, niet escaleren’, zei ik. En dan doen ze het toch.”

Wanneer is een cultuurstrijd voorbij? Is er een kantelpunt, als de grote massa verandering heeft omarmd, waarna de rest vanzelf volgt? Of blijft de strijd er een van de lange adem, doordat de steeds kleinere groep van overblijvers aan de oude manieren wil vasthouden?

Actievoerders die Piet van zijn zwarte kleur willen ontdoen, hoopten na de successen van de afgelopen jaren op een kantelpunt. Maar in Westzaan, een van de dorpen die samen de Zaanstreek vormen, wordt zichtbaar dat de lange adem waarschijnlijker is. De meeste winkelketens mogen om zijn en gemeenten staan op veel plekken alleen roetveegpieten toe, niet iedereen wil daarin mee.

En dus verzamelt zich zaterdagmiddag een stuk of dertig actievoerders op het station van Zaandam. „Er is nog ontzettend veel Zwarte Piet in de Zaanstreek”, zegt Zäzilie Currie, de oprichter van Zaankanters Tegen Racisme. „En dat zó dicht bij Amsterdam. Dat vind ik echt ongelooflijk.” Zelf woont ze als geboren Amsterdamse sinds een paar jaar in de Zaanstreek. Waar precies, dat zegt ze vanwege haar veiligheid liever niet

De hoofdpiet is een vrouw

De dorpen van de Zaanstreek zijn niet uniek. Lokale ondernemers die intochten sponsoren, oefenen soms druk uit om vast te houden aan een zwarte Piet. Een stichting in Druten schrapte dit jaar de intocht toen bleek dat zwarte Pieten niet welkom waren. In Culemborg besloot het Sinterklaascomité alles af te gelasten uit vrees voor een aanvaring tussen voorstanders en tegenstanders, nadat het comité er voor gekozen had zowel Zwarte Pieten als roetveegpieten mee te laten lopen.

Ook in Westzaan beweegt het. Op het gemeentehuis van Zaanstad werd onlangs besloten dat intochtcomités die vasthouden aan Zwarte Piet geen subsidie meer krijgen. En het intochtcomité wil zelf ook veranderen, zegt comitélid Joke Smit, die de sponsors regelt. „De oorringen en de rode lippen zijn al verdwenen. We hebben volgens mij de eerste vrouwelijke hoofdpiet van Nederland, en dat is een roetveegpiet! Ik denk dat over twee jaar al driekwart van de Pieten een roetveegpiet is. Maar het moet wel geleidelijk gaan.”

En, zo wil ze graag nog duidelijk maken: „Demonstreren is een goed recht hè!’’

De hoop op een gesprek leeft ook in de bus vol actievoerders die de dijk opdraait tussen de Zaanse huisjes. „Het zijn misschien racistische mensen, maar wel hele mooie huizen”, schampert een van de demonstranten na een blik uit het raam. „Dat zijn ze echt niet allemaal hè”, corrigeert een ander. „Ze zijn hier ook voor rede vatbaar.”

Tegelijkertijd valt niet aan de nieuwe patstelling te ontkomen: de actievoerders willen nu een einde aan Zwarte Piet, maar het intochtcomité wil de tijd nemen, om vrijwilligers, toeschouwers en sponsors te laten wennen. „Als ik dat hoor, denk ik: kom op, dit is al tien jaar in het nieuws”, zegt Currie. „Je hebt genoeg gelegenheid gehad om een middagje op Google te zitten en te lezen dat Zwarte Piet racisme is.”

Zelfs Volendam is nu om

Het protest in Westzaan bestaat zowel uit Zaankanters als uit meer ervaren actievoerders van elders in het land. Kick Out Zwarte Piet deed vooraf een oproep naar Westzaan te komen. Zij weten dat het ook helemaal verkeerd kan gaan. Een deel van hen protesteerde vorig jaar mee in Volendam, waar Zwarte Piet volop aanwezig was. Van dat protest was een groep Volendammers niet gediend: de demonstranten werden bekogeld met peuken, blikjes drinken, eieren en visafval. „Heel gewelddadig was het”, zegt actievoerder Marisella de Cuba, die erbij was.

Van de mensen die er in Volendam bij waren kampte een aantal nog maanden met mentale klachten, vertelt De Cuba. Het is een van de redenen dat de organisatoren niet willen dat er in Westzaan met de afzonderlijke demonstranten gesproken wordt. Alle contact loopt via de aanvoerders van het protest.

Het wrange van geweldloos verzet is dat het vaak juist successen boekt als het protest tot een felle tegenreactie leidt. Vorige maand meldde het intochtcomité in Volendam dat er dit jaar geen zwarte Pieten meer van de partij zouden zijn bij de intocht.

„Met het oog op de waarborging van de veiligheid zijn we genoodzaakt een aanpassing te doen”, schreven de leden van het Volendamse comité in een bericht aan de inwoners. „Staakt uw wild geraas en geef ons het vertrouwen.”

Als een boemerang

Joke Smit hoopt dat haar comité in zo’n snelle omslag in Westzaan niet hoeft te maken. „Ik wil niet dat we gedwongen worden tot verandering omdat het uit de hand loopt. Is het doel dat het zo snel mogelijk gaat of is je doel dat je een breed draagvlak hebt?”

„Zij denken altijd dat je voor verandering draagvlak nodig hebt”, zegt actievoerder De Cuba. „Maar dat is er heel vaak niet. Trek de pleister er gewoon in één keer vanaf, dan is er even gesputter en het jaar erna accepteert iedereen het.”

Op de dijk langs de vaart waar de Sint aanmeert, groeit de mensenmassa. De actievoerders laten hun megafoons loeien vanuit het veiligheidsvak, maar ze komen er moeilijk tussen. Een groep Westzaners, biertjes in de hand, heeft een boot met een groot zeildoek tussen de actievoerders en de menigte gevaren.

„Dat is de dorpsmentaliteit”, verklaart buurtbewoner Hans Burghouts, impressionistisch-realistisch schilder in schipperstrui, op de dijk. „Het is hier verschrikkelijk eensgezind hoor. Als het pais en vree is, mag iedereen hier meepraten. Maar als je zegt dat het móét, dan krijg je ze tegen je. Het is net een boemerang: je gooit hem hard weg en hij komt even hard weer terug.”

Kort daarna vliegt het eerste ei door de lucht.