Zorgpremies van VGZ en Menzis stijgen in 2023 naar 141 euro per maand

Alle grote zorgverzekeraars hebben hun zorgpremies voor volgend jaar bekendgemaakt. VGZ verhoogt de maandelijkse premie voor de basisverzekering met 9,30 euro naar 141,95 euro. Bij Menzis stijgt de premie met 8 euro naar 141,25 euro per maand. Bij Zilveren Kruis is de basisverzekering in 2023 138,95 euro per maand, een stijging van 7,50 euro.

Frank Elion van VGZ zegt in een persbericht te begrijpen dat de stijging een „fors bedrag” is. Toch is het volgens hem „helaas niet te vermijden”. De hogere premie is volgens VGZ het gevolg van hoge inflatie, toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt en de stijgende zorgkosten die onder meer worden veroorzaakt door de vergrijzing, waardoor de zorgvraag ook toeneemt.

Menzis zegt de stijging van de zorgpremie te hebben beperkt door het inzetten van 50 miljoen euro vanuit de reserves. „De stijging van de zorgkosten bedraagt vele miljarden in 2023 en dat heeft invloed op de premie”, zegt Dirk Jan Sloots van de verzekeraar in een verklaring. De zorg in Nederland is volgens hem gebaat bij „meer samenwerking en minder concurrentie, zodat de schaarse middelen (mensen, geld) optimaal worden ingezet”.

De zorgverzekeraars moesten uiterlijk deze zaterdag hun premies voor het nieuwe jaar bekendmaken. CZ kondigde vrijdag al aan dat de premie met 3,75 euro stijgt naar 138,25 euro per maand.