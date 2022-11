Wie heeft er tijd voor 500 pagina’s pensioenwet?

Je wilt als Tweede Kamerlid je werk goed doen. Maar hoe doe je dat, met een wettekst plus toelichting van bijna 500 pagina’s over een gruwelijk complex onderwerp als het nieuwe pensioenstelsel? Zelfs econometrist Pieter Omtzigt (oud-CDA, nu partijloos), die het pensioendossier vanuit de Tweede Kamer al meer dan vijftien jaar volgt, vond het doornemen van de stukken „taai”. „De lappen tekst zijn enorm.”

CDA-Kamerlid Hilde Palland weet nog waar ze was toen ze de lijvige kabinetsreactie las op zo’n 1.400 schriftelijke Kamervragen over de nieuwe pensioenwet. Haar kind rende rond in binnenspeeltuin Binnenplezier in Kampen, zelf zat ze aan een tafeltje – markeerstift in de hand, kop koffie erbij – te lezen. „Lijstjes maken met wat me opvalt.” En ja, „dat is ingewikkeld”.

Meerdere keren is het parlement op de vingers getikt, de laatste twee jaar. „De aandacht voor de wetgevende taak van de Kamer is teruggelopen”, schreef informateur Herman Tjeenk Willink in zijn eindverslag. Kamerleden moeten „meer tijd en aandacht” besteden aan nieuwe wetten, concludeerde de Raad van State.

Tweede Kamerleden wíllen ook meer aandacht hebben voor nieuwe wetten, zeker sinds de Toeslagenaffaire. Daarbij rees de vraag: hoe kon de Tweede Kamer akkoord gaan met zó’n spijkerharde wet?

Die erfenis hangt ook boven het debat over een nieuw pensioenstelsel, dat deze weken gevoerd wordt. Het is een van de grootste hervormingen sinds de Tweede Wereldoorlog, waarbij ruim 1.400 miljard euro opnieuw verdeeld wordt. Pensioenfondsen gaan tussen 2024 en 2027 hun ene, grote pensioenpot opknippen in persoonlijke potjes. En er komen nieuwe regels voor de manier waarop werknemers sparen voor hun oude dag.

Kamerleden realiseren zich: dit mag niet misgaan. „Ik denk dat niemand erop zit te wachten dat we straks een volgende parlementaire enquête moeten gaan voorbereiden”, zei Senna Maatoug (GroenLinks) in een van de debatten.

Dus hoe doe je dan je werk als Kamerlid?

Voor Pieter Omtzigt begint het met aanwezig zijn bij álle debatten, zegt hij. Ook al duurden die tot nu toe meer dan zestig uur, verspreid over zeven dagen. Dat botst vaak met andere, gelijktijdige debatten. Zo moest Omtzigt donderdag een debat missen over het prijsplafond voor energie. „Ik heb voor mezelf gezegd: ik wil jaarlijks één of twee grote wetten behandelen. Ik wil hier van begin tot eind bij zijn.”

Diagonaal lezen

Chris Stoffer, SGP-Kamerlid, verbaast zich weleens over partijen die tegen een wet stemmen waarover zij niet gedebatteerd hebben. De traditie was, zegt hij, dat partijen júíst meepraten over de wetten waar zij tegen zijn. „Dan kun je de wet nog proberen te verbeteren.”

En die dikke wetstoelichting? Van kaft tot kaft lezen „lukt vaak niet bij zo’n grote wet”, zegt Stoffer. Ook zijn beleidsmedewerker heeft vooral de delen gelezen waar de SGP extra scherp op wil zijn: het nabestaandenpensioen voor weduwen en wezen, en het pensioen voor zzp’ers.

CDA’er Palland heeft wel de hele wetstoelichting gelezen, zegt ze, maar de kabinetsreactie op de 1.400 schriftelijke Kamervragen niet: ruim 300 pagina’s. „Normaal akker ik die wel door. Nu ging ik er diagonaal doorheen en zocht ik mijn eigen vragen.”

Belangrijker dan alle teksten lezen, is begrijpen wat er staat. „Zowel juridisch”, zegt Omtzigt, „als wanneer het gaat over ingewikkelde rekenmodellen”.

Je moet je daarom goed laten adviseren door deskundigen en belanghebbenden. „Voorstanders, tegenstanders: vanuit verschillende hoeken”, zegt CDA’er Palland. Omtzigt wordt daarnaast bijgestaan door een „groep experts” die hij al langer kent. „Die helpen me ook bij mijn inbreng.”

In de debatten is de Tweede Kamer grofweg op te delen in drie blokken: de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die de wet openlijk steunen. Partijen als SP, PVV en Pieter Omtzigt die zich er het meest vocaal tegen keren. En de partijen van wie de steun nog onduidelijk is: PvdA, GroenLinks en SGP. Zij zijn het in grote lijnen eens met de verandering, maar hebben vragen over de uitwerking.

SGP’er Stoffer vindt dat maar weinig Kamerleden de „diepte” ingaan. Hij ziet vier coalitiepartijen „die koste wat kost voor de wet zijn” en „roeptoeterende” tegenstanders die doen „alsof er helemaal niets aan deugt”.

Angst voor Omtzigt

In de debatten is Pieter Omtzigt, naast Senna Maatoug van GroenLinks, het Kamerlid dat de meest fundamentele, vaak gedetailleerde vragen stelt. Vorige week nam Omtzigt in een debat anderhalf uur de tijd om zijn zorgen op te sommen.

Chris Stoffer was daarvan onder de indruk. „Je kunt zeggen: het zijn veel vragen en weinig oplossingen, en er zit politieke kleuring omheen. Maar het waren wel belangrijke vragen.” Wat Stoffer verbaasde: Omtzigt werd niet één keer onderbroken door een voorstander. „Als hij een paar keer stevig geïnterrumpeerd was door een coalitiepartij”, zegt Stoffer, „had zijn verhaal een heel andere impact gehad. Voor mijn gevoel durfde men dat niet.”

Dat was niet handig, erkent Palland. „Dat hadden we wel moeten doen.” Wat meespeelt, zegt ze: zo’n debat is intensief, duurt uren, en als coalitiepartij word je flink aangepakt. „Dan denk je soms: toe maar.”

Omtzigt maakte er vooral bezwaar tegen dat al het huidige pensioengeld wordt overgezet naar het nieuwe stelsel, zonder dat mensen daar iets over te zeggen hebben. Minister Carola Schouten (Pensioenen) wil in één keer overgaan op het nieuwe systeem, om te voorkomen dat pensioenfondsen nog zeventig jaar twee systemen naast elkaar in de lucht moeten houden, het oude en het nieuwe.

Wel heeft Schouten al meerdere aanpassingen beloofd aan de Tweede Kamer. Een van de belangrijkste was mede op verzoek van Omtzigt. Een aanpassing die ook Schouten nu een „verbetering” noemt.

Dat ging over de manier waarop fondsen berekenen hoeveel geld iedereen in zijn persoonlijke potje krijgt. In enkele gevallen dreigden mensen veel minder geld te kunnen krijgen dan nú voor hen gereserveerd is. Schouten heeft nu waarborgen toegevoegd die zulke extreme uitkomsten verbieden.

Politiek gekrakeel

Voor Palland, die hier ook vragen over had gesteld, laat dat zien hoe de Tweede Kamer zijn werk doet: de wet wordt beter. Maar Omtzigt vreest dat er nog meer onvolkomenheden in de wet zitten. „Op een aantal punten kan ik doorprikken, maar ik mis ongetwijfeld punten. Ongetwijfeld.”

Palland wil niet „te bang” zijn om iets over het hoofd te zien. „De hele pensioensector volgt dit en stelt ons vragen.” De Raad van State was in zijn advies over de wet vrij positief. En: „Het gebeurt vaak genoeg dat er nog kleine aanpassingen komen nadat de wet is aangenomen.”

Volgens Omtzigt had de Tweede Kamer nog meer de diepte in kunnen gaan door vier of vijf Kamerleden, uit verschillende partijen, te benoemen als ‘rapporteur’. Samen zouden zij de wet dan kritisch onder de loep kunnen nemen. „Zij doen het technische voorwerk”, zegt Omtzigt, „waarna de fracties het politiek kunnen beoordelen”.

Die werkwijze gebruikt de Tweede Kamer al bij begrotingen van ministeries. Een werkgroep van Kamerleden, onder leiding van SGP-voorman Kees van der Staaij, adviseerde vorig jaar om dat ook bij belangrijke wetsvoorstellen te doen.

Het werken met rapporteurs zal effectiever zijn, denkt Chris Stoffer, dan het vijf dagen durende ‘wetgevingsoverleg’ dat de Tweede Kamer voerde over de pensioenwet, in kleine commissiezalen. Dat was bedoeld voor technische vragen, maar Stoffer zag er ook urenlang politiek gekrakeel. „Ik ben voor, ik ben tegen – en daar van alles bij verzinnen.”

Wat de pensioenwet bijzonder maakt, is dat die gebaseerd is op onderhandelingen tussen werkgeversclubs, vakbonden en het vorige kabinet. In 2019 sloten zij het pensioenakkoord.

Toen al spraken de vier regeringspartijen, dezelfde als nu, en de PvdA en GroenLinks hun politieke steun uit voor dit akkoord op hoofdlijnen. Omtzigt noemt dat een „Ruttiaanse manier” van draagvlak creëren. Hij vraagt zich af: durven de coalitiepartijen zichzelf wel open en eerlijk af te vragen „of dit stelsel gaat doen wat het moet doen”?

Ja, zegt Palland. De CDA-steun aan het pensioenakkoord leidt tot een „positieve grondhouding”, zegt ze, „maar dat ontslaat me niet van de plicht mijn werk te doen en kritische vragen te stellen”.

Ook Stoffer wil hier geen groot punt van maken. „Laten we als Kamer naar onszelf kijken”, zegt hij. „Nu is de politieke cultuur: ik ben heel erg voor, of heel erg tegen.” Partijen zouden meer kunnen bereiken, denkt hij, met een open blik. „Dan kun je wetten echt verbeteren.”

