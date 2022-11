Trump klaagt onderzoekscommissie aan om niet te hoeven getuigen

Donald Trump klaagt de commissie van het Huis van Afgevaardigden aan die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool. Volgens persbureau AP probeert de voormalig president van de VS onder zijn dagvaarding uit te komen en wil hij voorkomen dat hij moet getuigen voor de onderzoekscommissie.

Volgens een Trump’s advocaten „verbiedt de scheiding der machten het Congres om een president te dwingen voor het Congres te getuigen”. Trump zou hebben geprobeerd om „deze problemen op te lossen” met de commissie. Desondanks houdt de commissie, zo schrijven de advocaten van Trump, „vast aan een politieke weg”.

Mede door de aanklacht is het onwaarschijnlijk dat Trump ooit voor de commissie moet getuigen, omdat het panel wordt ontbonden in januari. De oud-president was opgeroepen om te getuigen over zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump moet uitleg verschaffen over zijn banden met extremistische groeperingen die betrokken waren bij de bestorming, geheime communicatie vrijgeven en uitleg geven over zijn uitspraken die dag.

In de commissie zitten zowel leden van de Democratische als de Republikeinse Partij. Desondanks noemt Trump het onderzoek ‘politiek gemotiveerd’. Naar verwachting kondigt Trump deze maand nog aan dat hij zal meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2024.