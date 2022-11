Het badpak is, wel, een belangrijk moraal-filosofisch thema. Er zijn namelijk geen regels rondom het badpak, lees ik in de nieuwsbrief van het Openluchtmuseum. De kleedregels aan zee waren de afgelopen eeuw ongeschreven of ze bestonden überhaupt niet: je moest zelf maar zien uit te vogelen wat wel en niet kon. De firma Tweka legde in 1941 de verantwoordelijkheid volledig bij het individu. „Voor de keuze van een badpak komt het niet alleen aan op smaak, doch ook op zelfkennis.”

Wie denkt dat ik hier de touwtjes ga aantrekken, vergist zich. Ik ga integendeel een loflied zingen op de afwezigheid van regels. U hoopt natuurlijk dat deze rubriek met zijn vaste normensysteem uw reddingsboei zal zijn in tijden van moreel verval en regressie en, geloof me, dat zal ze ook zijn. Alleen komt u straks bandelozer uit dit stukje tevoorschijn dan u erin ging.

Met deze nieuwe voorkeur voor regelloosheid volg ik simpelweg de mode. We klagen al een tijd lang in koor over toenemende rigiditeit en als gevolg daarvan zie je nu duidelijk een ommekeer. Kort geleden hoorde ik muziekgezelschap Pynarello een symfonie van Beethoven spelen. „Pynarello is een rebellencollectief gesneden uit flexibel schuimrubber”, zegt de groep op de eigen site. „Klassieke muziek kan avontuurlijker, spontaner, en directer.”

Het rebellencollectief van flexibel schuimrubber speelde om te beginnen uit het hoofd, staand, en zonder vaste dirigent op de bok. Met als effect dat alle orkestleden zelf moesten uitvogelen op wie ze zich richtten: je zag de violen nu eens naar de klarinetten kijken, dan weer naar de trombones. Bij gebrek aan een leider die de maat sloeg, kwam het geluid organisch tot leven en kreeg je als luisteraar niet het gevoel dat je op je hoofd werd getikt met een theelepeltje, om Dodie Smith te citeren.

In Antwerpen namen alle stadsdichters gezamenlijk ontslag, omdat het stadsbestuur kil was en de poëzie warm. Schrijver Arjen van Veelen herinnerde ons eraan dat onze hele samenleving kil is, onderworpen aan rigide tijdsindelingen en normen. „En wij allen zitten erin vast”. Maar er is een kentering, schreef hij. De geest van verzet leeft op. Mensen zeggen weer nee tegen productiviteitseisen. Warm schreef hij over „alle afhakers, nee-zeggers en sta-in-de-wegs die het leven mooier maken”.

Aan de Universiteit van Amsterdam nam hoogleraar Scandinavische Taal- en Letterkunde Henk van der Liet afscheid met een rede die ‘Spoorzoeken’ heette: „Over schrijvende vagebonden in de moderne Scandinavische literatuur”. Het verhaal ging over werk en leven van de kunstzinnige vagebond en over het grensoverschrijdende elan daarin. Over de vagebond als „subculturele avant-gardist”.

De lifestyle van de vagebond is al decennialang op zijn retour in Europa, zei Van der Liet. Dat heeft te maken heeft met „steeds verder doorgevoerde regulering en surveillance van het maatschappelijk verkeer”, en met de opkomst van de auto, die de vijand van de vagebond is. Maar in de 21ste eeuw lijkt het vagebonderen toch weer op te leven. Dat is een reden om dankbaar te zijn, want de vagebonden zijn met hun afkeer van regels en grenzen weliswaar een bedreiging voor het establishment, maar ze zorgen ook voor vernieuwing.

De vagebonden in de definitie van Van der Liet verschillen overigens van Van Veelens nee-zeggers of sta-in-de-wegs doordat ze bewegen. „Ronddolen in je eigen hoofd kan iedereen, maar pas op het moment dat het echt ruimtelijk reizen en zoeken wordt, wil ik het vagebonderen noemen.” Middeleeuwse rondtrekkende bedelaars, studenten, geestelijken en rovers waren voorlopers van latere schrijvers die buiten gebaande paden traden.

Eind 18de eeuw kwam de romantische levenskunstenaarvagebond op. Die zette zich af tegen de burgerij en zag zichzelf graag als buitenbeentje en nietsnut. Hoe geordender en hardwerkender de natie in de 19de eeuw werd, hoe kritischer en afwijkender de vagebonden. Werden ze door het strenge gezag of de nette burgerij belaagd, dan hadden ze twee belangrijke verdedigingsmechanismen, zegt Van der Liet. Humor. En het talent de schouders op te halen en door te reizen naar een plezieriger oord.

Zo bezien is er al eeuwen een golfbeweging gaande van opkomend kapitalisme en opkomend verzet daartegen, van toenemend massagedrag en opgehaalde schouders daarover. Van streng de maat slaan versus spelen. Van kilte versus poëzie. En nu hoef je maar een weekje om je heen te lezen en te kijken of je ziet ook in onze tijd het avontuur voorzichtig de kop opsteken te midden van de surveillance.

„Niet zelden eindigen vagebonden in de goot”, waarschuwt Van der Liet. Maar ja, wat maakt dat eigenlijk uit? Daar eindigt het establishment ten slotte ook; daar eindigen we allemaal.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl.