Stijgende zorgpremies en meer digitalisering voor toekomstbestendige zorg

De zorg moet veranderen, zeggen de grote zorgverzekeraars. Volgens Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, zal de zorg op deze manier in de toekomst niet voor iedereen toegankelijk blijven. Het grootste probleem: de disbalans tussen vraag en aanbod. De zorgvraag blijft stijgen, terwijl het aantal medewerkers niet meestijgt. Nu al zijn er ongeveer 49.000 zorgmedewerkers te weinig, bleek begin dit jaar uit een analyse van ABF Research. De Groot: „We moeten dus meer zorg gaan verlenen met hetzelfde aantal mensen.”

Zorgverzekeraars moesten uiterlijk deze zaterdag hun nieuwe premies bekendmaken. CZ verhoogt de meest gebruikte premie met 3,75 euro per maand, Zilveren Kruis met 7,50 euro, Menzis met 8 euro en VGZ met 9,30 euro. De kleinere zorgverzekeraar DSW maakte de premiestijging eind vorige maand, traditiegetrouw een week na Prinsjesdag, al bekend: 9,75 euro per maand. Het zijn forse stijgingen, al was de verwachting nog forser: met Prinsjesdag voorspelde het kabinet een gemiddelde stijging van ongeveer 11 euro per maand.

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht financiële reserves aan te houden om zo onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Als er meer reserves zijn dan daarvoor benodigd, kunnen die voor een deel worden ingezet om de premie te verlagen of minder hard te doen stijgen. Zo legt CZ dit jaar 110 miljoen euro bij en Menzis 50 miljoen euro. Voor zowel CZ als Menzis betekent dit dat zij de stijging van de standaardpremie met ongeveer 3 euro beperken: die zou anders met respectievelijk 6,75 euro en 11 euro per maand stijgen.

Zilveren Kruis kan nog niet zeggen of het reserves gaat inzetten. VGZ doet dat niet, omdat het anders niet voldoende overhoudt voor tegenvallers. Een woordvoerder van VGZ noemt inflatie en tegenvallende beurskoersen als voorbeelden van reële risico’s waar reserves voor moeten worden aangehouden.

Passende zorg

De grootste aanjagers van de stijgende premies zijn hogere personeelskosten, inflatie (waaronder stijgende energieprijzen) en vergrijzing. De Groot van CZ: „De salarisverhogingen in de zorg zijn terecht. Tegelijkertijd zien we dat mensen moeite hebben de zorgpremie te betalen.” Van de premiestijgingen gaat een waarschuwing uit: de zorg moet anders georganiseerd worden, zeggen alle vier de grote verzekeraars in hun persberichten.

Soms leveren we zorg waarvan je je kunt afvragen of we dat wel moeten doen

Volgens De Groot moet nagedacht worden over „wat nou echt zorg is”. „Soms leveren we zorg waarvan je je kunt afvragen of we dat wel moeten doen.” Als voorbeeld noemt de Groot ‘etalagebenen’, een aandoening die pijn tijdens het lopen veroorzaakt. „Daar wordt vaak standaard voor geopereerd, terwijl je ook met looptraining kunt beginnen”, zegt hij. „Dat soort minder passende zorg moet eruit, om de groeiende vraag op te kunnen vangen.” Tegelijkertijd, zegt De Groot, moet gewaarborgd blijven dat kwetsbare patiënten de nodige zorg kunnen blijven krijgen. „Het wordt een spannende tijd.”

Ook Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis, benadrukt het belang van passende zorg. „Wij zijn een zorgverzekeraar, geen arts, dus het is lastig om te zeggen wat precies wel en niet nodig is. Maar daar moeten we samen wel onderbouwde keuzes over gaan maken. Sturen we mensen te snel door naar het ziekenhuis? Voeren we behandelingen uit die niet altijd nodig zijn?”

App voor botbreuken

De zorgverzekeraars pleiten ook voor meer digitalisering. „Met name de chronische zorg leent zich daar goed voor”, zegt De Groot. Volgens hem is het niet altijd nodig dat chronisch zieken „in een bepaald ritme” bij de arts komen, en kunnen zij meer zelf gaan doen, zoals waarden bijhouden in een app. „Zo kunnen onnodige consulten worden overgeslagen. Pas bij medische noodzaak grijpt een zorgverlener in.” Hij erkent dat patiënten de routinematige controles vaak als prettig ervaren, maar, zegt hij, „we hebben de middelen er gewoon niet meer voor”.

Fijneman van Zilveren Kruis noemt de app Virtual Fracture Care als voorbeeld van passende en meer digitale zorg. Daarmee hoeven patiënten na een simpele botbreuk niet meer naar het ziekenhuis voor nacontrole: ze ontvangen alle informatie om thuis te herstellen in een app. „Zo komen er minder mensen naar het ziekenhuis die daar niet per se hoeven te zijn.”

Digitalisering en passende zorg zijn thema’s die ook terugkomen in het Integraal Zorgakkoord, waarin het ministerie van Volksgezondheid met de belangrijkste zorgpartijen afspraken vastlegt voor de komende vier jaar. Maar haalt digitalisering niet een stukje menselijkheid uit de zorg? Daar is Fijneman in ieder geval niet bang voor. „We moeten de menselijkheid behouden daar waar dat nodig is. Het is belangrijk dat de patiënt de keuze voor persoonlijk contact houdt. Maar alles digitaal doen wat digitaal kan, bespaart tijd die we hard nodig hebben.” Daarmee lijkt het in ieder geval onvermijdelijk dat op persoonlijk contact zal moeten worden ingeleverd, om het grote personeelstekort in de zorg op te vangen.