OR-voorzitter Tweede Kamer: Bergkamp kan de scherven niet lijmen

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer onder leiding van voorzitter Vera Bergkamp (D66) heeft het vertrouwen van de Ondernemingsraad (OR) verloren. Dat heeft OR-voorzitter Michel Meerts zaterdag gezegd in televisieprogramma Nieuwsuur. Afgelopen vrijdag stapte de volledige ambtelijke top van de Tweede Kamer per direct op, vanwege onvrede over hoe er met het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag rond oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) is omgegaan.

„Ik denk niet dat Bergkamp de scherven nog zou kunnen lijmen”, aldus OR-voorzitter Meerts. „De schade is te groot. Er is geen vertrouwen meer bij de ambtenarij in de hele politieke top van de Tweede Kamer”. Voor Meerts is een nieuw presidium, waar naast voorzitter Bergkamp nog zeven Kamerleden zitting in hebben, de enige uitweg in de huidige crisis. Het opgestapte managementteam zou van hem dan terug mogen keren.

Volgens Simone Roos, de vrijdag opgestapte griffier en hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer, is het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib „politiek gemaakt”. In een e-mail aan werknemers van de Tweede Kamer schreef Roos het „onaanvaardbaar” te vinden dat ambtenaren het debat over het onderzoek in zijn getrokken en dat hun integriteit daarbij in twijfel wordt getrokken. Roos schreef het te betreuren dat „de politieke leiding” zich daar onvoldoende tegen heeft verweerd.

‘De boel bij elkaar houden’

Bergkamp, die de kritiek ten deel viel, zei na het vertrek van haar managementteam dat er „voldoende” was om de scherven te lijmen: „Ik wil de boel bij elkaar houden”. Ze zei dat het onderzoek naar Arib doorgaat en maakte duidelijk niet van plan te zijn op te stappen. Begin volgende week komt de Ondernemingsraad bijeen. Ook wil het presidium dat de Kamer zich uitspreekt over het al dan niet doorgaan van het onderzoek.

Zo’n anderhalve maand geleden besloot het presidium van de Tweede Kamer een extern onderzoek in te stellen naar Arib, over haar tijd als Kamervoorzitter. Arib moest in de krant lezen dat er een onderzoek naar haar liep, omdat de aankondiging van het onderzoek werd gelekt aan NRC. Daarop volgden meerdere, veelal anonieme verhalen over de werkomstandigheden onder Arib, die tussen 2016 en 2021 Kamervoorzitter was. Op 1 oktober van dit jaar kondige Arib aan te vertrekken uit de Tweede Kamer.

Lees ook: In de Kamer is nu echt iedereen beschadigd