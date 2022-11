Er valt veel te zaniken over Twitter, maar laat ik ook eens iets aardigs zeggen: soms lees ik er dingen die me aan het lachen maken, aan het denken zetten of plotseling raken, als een verdwaalde kogel. Dat laatste gebeurde op maandag. „I really miss the life we thought we might get to lead”, twitterde Elizabeth F. Cohen, hoogleraar politicologie aan Syracuse University in New York. Best wel een dramatische tweet, maar goed, je kiest de dingen die je raken niet uit.

Cohen zei niet waarover ze het had, maar honderden mensen kleurden de opmerking in. Sommigen begonnen over het klimaat, anderen over corona. De meesten betrokken de tweet op de toestand van de democratie in de VS. Dit was een dag voordat vooral de geradicaliseerde Republikeinen onverwacht matig presteerden, dus de stemming was nog apocalyptisch.

Wat alle reacties verbond was het gevoel dat we niet teruggaan naar ‘normaal’, wat dat ook was: een wereld zonder klimaatrampen, dreigende pandemieën of opkomende antidemocratische bewegingen. Een wereld waarover je hoopvol kon zijn.

Wat voor leven dacht ik zelf te gaan leiden? Het is moeilijk dat onder woorden te brengen. Gewoon, een leven dat kon draaien om kleinigheden. Waarin het persoonlijke en het politieke elkaar alleen zouden raken als ik daar zin in had. Je hebt mensen die opleven van Grote Gebeurtenissen, die graag onderdeel zijn van een politieke strijd. Zelf zit ik niet zo in elkaar. Het kleine en grappige raakt al snel vermalen in zo’n strijd. Het liefst houd ik me voornamelijk bezig met tijd- en gewichtloze vraagstukken als: ‘Wat is het verschil tussen een heg en een haag?’, of: ‘Stel, je bezoek neemt matige wijn mee. Ben je verplicht de fles te schenken, of kun je hem wegzetten en je eigen wijn opentrekken?’

Hoe zo’n leven eruitziet staat beschreven in de verhalenbundel Pulse van Julian Barnes, waarin een groep vrienden van middelbare leeftijd meermaals met elkaar dineert. De verhalen, gesitueerd in 2008 en 2009, bestaan uit hun vrolijke conversaties: over roken, seks, de perfecte marmelade, het verdwijnen van Latijnse woorden uit kruiswoordpuzzels, het verschil tussen een vergelijking en een metafoor. Het politieke is niet meer dan een decor: soms zegt iemand iets over Obama, de euro of klimaatverandering, maar de toon blijft licht. Dat lijken ze zelf ook te beseffen. Ze zijn „de laatste generatie die werkelijk zorgeloos is geweest”, zegt een van de tafelgasten.

Veertien jaar later is het politieke geen decor meer. De stukken kruipen steeds meer naar voren, ze staan inmiddels behoorlijk in de weg. Een gortdroge tuin of een hoge energierekening kun je niet op afstand houden. Ikzelf voel mij sinds een paar jaar consequent minder zorgeloos dan daarvoor, en de tweet van Elizabeth Cohen raakte aan dat gevoel: de angst dat dit niet meer zal overgaan.

Toch voelt niet iedereen zich er zo dramatisch over. Dat zal deels met karakter en politieke overtuiging te maken hebben, maar het hangt ook samen met de verwachtingen die mensen eerder hadden van hun toekomst. Gedragswetenschapper Will Tiemeijer, die ik tweemaal interviewde, gebruikte het woord „middenklasse-afspraak”: mensen uit de middenklasse leren dat het leven ze zal belonen voor inspanningen in het hier en nu, zoals het volgen van een studie. De afspraak impliceert dat de toekomst een voortzetting van het heden zal zijn, en dat je dus ongeveer weet wat je kunt verwachten.

Maar voor veel mensen was het nooit vanzelfsprekend dat het leven zich aan een afspraak zou houden. Omdat ze niet tot de hogere of middenklasse behoren, en dus, anders dan ikzelf of de personages van Julian Barnes, weinig reden hebben voor vertrouwen in de toekomst. Of omdat ze geboren zijn in een minder stabiele tijd: voor de Tweede Wereldoorlog, of juist na de eeuwwisseling. Voor de jongeren van nu, opgegroeid na 9/11 en tijdens de krediet-, euro-, klimaat- en migratiecrises, is een onzekere toekomst een vertrouwde metgezel.

Inderdaad zie je in de reacties op Elizabeth Cohens tweet vooral hoogopgeleide millennials en Generatie X’ers: mensen die (enigszins) jong waren in de optimistische nineties en nu het gevoel hebben dat het leven de afspraak schendt. Het politieke dringt nu ook hún levens binnen.

Het heeft wel iets rechtvaardigs dat de onzekerheid nu gelijkmatiger verdeeld wordt. Maar voor de politiek levert het een probleem op. Want wat moet je met mensen die dachten een afspraak te hebben, en nu ontdekken dat dat een illusie was?

