Iraniër die twaalf jaar vastzat op vliegveld in Parijs overleden

De Iraanse politieke vluchteling Mehran Karimi Nasseri is zaterdag op het vliegveld Roissy-Charles de Gaulle in Parijs overleden. Dat heeft een woordvoerder van de luchthaven laten weten aan het persbureau AFP. Karimi Nasseri, die tussen 1988 en 2006 permanent op de luchthaven verbleef, en wereldfaam verwierf nadat Steven Spielberg zijn film The Terminal op zijn verhaal baseerde, woonde sinds enige tijd weer op het vliegveld. Hij is volgens de woordvoerder aan een hartaanval is gestorven.

Karimi Nasseri kwam in Parijs terecht, nadat hij vanuit zijn geboorteland naar Europa was gereisd om zijn moeder te zoeken. Omdat hij niet over de juiste papieren beschikte kon hij nergens verblijven en raakte hij in een juridisch limbo. Dat was ook de reden dat hij het vliegveld in Parijs tot 1999 niet kon verlaten. Toen kreeg hij in Frankrijk een asielstatus. Volgens zijn advocaat durfde hij de luchthaven de zeven jaar daarop niet te verlaten.

Op de luchthaven bekommerde een netwerk van mensen zich om Karimi Nasseri. Ze voorzagen hem onder meer van eten en boeken. Nadat Karimi Nasseri met zijn verhaal enige bekendheid had verworven, besloot Steven Spielberg een film gebaseerd op zijn verhaal te maken. In The Terminal (2004) draait het om een statenloze man die ‘in transit’ verblijft op de JFK-luchthaven in New York, nadat in zijn (fictieve) thuisland een revolutie is uitgebroken.

