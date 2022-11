Hoe lang krijgt Ajax-coach Alfred Schreuder nog?

In de aandeelhoudersvergadering van Ajax, afgelopen vrijdag, sprak algemeen directeur Edwin van der Sar over de „intensieve transferperiode” deze zomer. Er kwamen tien nieuwe spelers en twaalf gingen weg – die vertrokken spelers, dát was nu terugblikkend „te veel”, zei Van der Sar. „Voor een trainer die moet beginnen was dat niet ideaal.”

Niet dat Van der Sar het erbij zei, maar hij draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Na het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars begin dit jaar nam hij de leiding over het nieuwe ‘technische hart’, waarbij de dagelijkse uitvoering ligt bij Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar – allebei géén lid van de directie.

Dat legt ook het dilemma bloot, nu de druk op trainer Alfred Schreuder verder oploopt na het 3-3 gelijkspel bij FC Emmen zaterdagavond. Het maakte de sportieve rampweek compleet, na de 1-2 nederlaag tegen PSV en de 2-2 tegen Vitesse: zeven verliespunten in zeven dagen tijd. Want mocht de clubleiding besluiten om Schreuder te ontslaan, waar fans al dagen toe oproepen, toont het Van der Sar’s eigen falen.

Eredivisie PSV profiteert niet PSV heeft maar kort kunnen genieten van de koppositie in de Eredivisie. De Eindhovenaren gingen zes dagen na de zege bij Ajax (1-2) in eigen stadion onderuit tegen AZ: 0-1. Door de nederlaag van PSV ging Ajax, ondanks het gelijkspel tegen Emmen, weer over de ploeg van Ruud van Nistelrooij heen. Ook de Amsterdammers hebben na veertien duels 30 punten. Het doelsaldo van Ajax is iets beter. Feyenoord komt zondag bij winst op Excelsior op 33 punten en kan het jaar dus afsluiten als koploper. AZ is vierde met 29 punten. Joey Veerman leidde in zijn honderdste duel in de Eredivisie de nederlaag van PSV in. De middenvelder speelde de bal in de 18e minuut verkeerd terug op André Ramalho. Jesper Karlsson pikte de bal op en stelde Vangelis Pavlidis in staat te scoren. De Griek deed dat met een mooi stiftje - de enige goal van de wedstrijd. Cody Gakpo zag namens PSV een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel.

Demasqué

Het laatste duel voor de acht weken lange winterstop liep voor Ajax uit op een demasqué. Met 3-1 leidde het bij rust tegen FC Emmen, de bescheiden nummer zestien van de Eredivisie.

Een stel vrienden zit voor het duel te ontspannen in een hottub bij stadion De Oude Meerdijk, terwijl in het uitvak een spandoek hangt met ‘Schreuder rot op!’. Hoop leeft bij Emmen, dit zou wel eens hun avond kunnen worden, gretig vliegen ze erop.

Bij Ajax hangt de onverschilligheid bijna de hele wedstrijd als een deken over de ploeg. Duidelijk zichtbaar na een paar minuten, in de onhandige overtreding van Owen Wijndal, die leidt tot de vrije trap waaruit Emmen-aanvoerder Jeroen Veldmate fraai 1-0 maakt. Ajax corrigeert snel, met drie doelpunten in ruim een kwartier, via Kenneth Taylor (twee keer) en Steven Bergwijn. Niks aan de hand – lijkt het.

Dat was gerekend buiten de tweede helft, die uitloopt op een „schande”, zoals Schreuder het later noemt. Spelers sloffen over het veld, kijken bij sommige gevaarlijke situaties enkel toe. Er is nauwelijks communicatie, geen zichtbaar speelplan. Verdedigers Jurriën Timber en Daley Blind laten zich simpel verschalken bij de 2-3 van Emmen-spits Richairo Zivkovic. Emmen blijft drukken, Ajax deinst terug. Kort voor tijd suist een voorzet van Mohamed Bouchouari langs iedereen: 3-3. De lampen knipperen in De Oude Meerdijk – volksfeest in Emmen.

Ajax-spelers lijken niet te weten wat ze moesten doen, in de laatste twintig minuten. „De tweede helft stond het zo slecht. Iedereen deed andere dingen”, zegt Bergwijn tegen ESPN. „Je probeert in te grijpen, probeert het iets anders neer te zetten, met twee ‘zessen’ [verdedigende middenvelders] voor de verdediging”, zegt Schreuder.

Om even later op de persconferentie te stellen: „De tweede helft was een mentaal probleem.” Een verklaring kan zijn dat verschillende spelers die naar het WK gaan, al met hun hoofd bij dat toernooi zitten en zich wellicht inhielden om niet geblesseerd te raken.

Scouting

De vraag is: hoe lang krijgt Schreuder nog?

„We weten hoe mechanismen werken in het voetbal, maar vrezen doe ik niet”, zei Schreuder tijdens de persconferentie.

Een mogelijkheid is dat de clubleiding ervoor kiest deze lange winterstop te gebruiken om met een andere coach toe te werken naar de tweede seizoenshelft. Het ligt meer voor de hand dat met Schreuder kritisch wordt gekeken naar de samenstelling van de selectie, en mogelijk enkele gerichte aankopen worden gedaan - ook al kocht Ajax afgelopen zomer veel spelers voor een gezamenlijke waarde van 105 miljoen euro. Toch hintte de coach zelf ook op nieuwe aankopen, zaterdag. „Ik vind wel dat we een impuls kunnen gebruiken in de selectie.”

Daarbij is een gegeven dat de scoutingsafdeling „niet direct is ingericht” op het halen van topspelers, die van „Champions League-niveau”, zei Leen Meijaard, president-commissaris van Ajax, vrijdag nog tijdens de aandeelhoudersvergadering. De scouting is meer gericht op talenten voor de lange termijn, zoals de Portugese aanvaller Francisco Conceição (19). Dat er geen scoutingsrapporten waren van nieuw gehaalde spelers - die geruchten deden de ronde - sprak Meijaard tegen.

Bijkomend probleem is dat er voorlopig geen zicht is op een nieuwe directeur voetbalzaken, bleek vrijdag. Na het vertrek van Overmars in februari vanwege grensoverschrijdend gedrag, zijn er gesprekken geweest met kandidaten in binnen- en buitenland. „Daar is niks uitgekomen. Of kandidaten wilden niet. Of wij vonden kandidaten niet goed genoeg”, zei Meijaard.

Daarna werd de club „in een lastige situatie gebracht” door het vertrek van coach Erik ten Hag naar Manchester United. Meijaard: „Je kan niet tegelijk een technisch directeur en een trainer zoeken.” Daarop is de constructie met Hamstra en Huntelaar bedacht. „Eigenlijk zitten we nog in die situatie. Er is nog geen ei gelegd. Daar hebben we eigenlijk ook geen haast bij. Huntelaar en Hamstra vullen dat nu met de scouting in.”

Er zal wel meer druk komen te liggen op die zoektocht naar een directeur voetbalzaken die het sportieve beleid voor de komende jaren moet vormgeven, zeker nu de roep om het vertrekt van Schreuder steeds sterker wordt.