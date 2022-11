De pakjesboot is gezonken. Ik zag in het Sinterklaasjournaal hoe de pieten onder een geweldige plens water hun laatste veegjes roet verloren. En de baard van de Sint moet ook opnieuw in de krullers. Wel lekker dat een zootje zure vinexouders hierover heeft zitten klagen. Via Twitter uiteraard. Hun kinderen huilden en daarom zijn ze boos op Dieuwertje. Want die heeft het zo ver laten komen.

Hun boosheid werd weer nieuws en heeft ander belangrijk nieuws verdrongen. Zoals de erectiestoornissen van Waylon, die over zijn onzekere pikkie persoonlijk verteld heeft in een goed bekeken televisieprogramma. We leven met hem mee.

Hierna nam ik nog wat gênante Haagse roddels rond Arib en Bergkamp tot me en ik begrijp dat het ooit zo grote Ajax dit weekend met angst en beven richting Drenthe rijdt. Niet omdat ze bang zijn voor de grote boze wolf die daar rond kwispelt, maar voor het nietige Emmen dat de landskampioen nog wel eens dieper in de nationale voetbalpuree zou kunnen drukken. Trainer Schreuder wordt in de Arena al Flappie genoemd omdat hij zo goed als zeker de Kerst niet haalt.

Die wolf houdt het land trouwens lekker bezig. Mij ook. Zo las ik dat de ongevaccineerde Doutzen Kroes tegenwoordig ook gratis gezondheidsadviezen geeft. Als je kanker hebt, kan je volgens dit medisch onderlegde fotomodel beter een boswandeling maken dan medicijnen slikken. Opeens zie ik een goedgelovige kankerwappie door het bos huppelen en doodgebeten worden door die Drentse wolf, die weer op de vlucht is voor een horde paintballende boswachters. Ach ja, het nationale spruitjesnieuws.

Daar tegenover is er internationaal meer aan de hand. En dan heb ik het niet over de Engelse koningin die in een Indiase afkickkliniek zit om van haar alcoholverslaving af te komen. Ik begrijp nu dat ze doorlopend starnakel was en eerlijk gezegd snap ik dat wel. Dat is toch ook geen leven dat je nuchter kunt ondergaan. Alleen al de poppenkast na de dood van haar schoonmoeder. Plus het leven met haar chronisch blunderende echtgenoot die deze week zijn pedoseksuele broertje in een diepe depressie heeft gestort door hem al zijn nepmedailles en Mickey Mousefuncties af te pakken. Zelf werd de koning met eieren bekogeld en moest daar heel professioneel bij blijven kijken.

Nee, het echte nieuws komt uit China. Daar heeft president Xi Jinping min of meer de slag om Taiwan aangekondigd. Dus de Derde Wereldoorlog komt eraan. Want Biden heeft gezworen dat hij het kleine eilandje komt helpen. Hoop wel dat hij de troepen niet naar Hongkong of Warschau stuurt. Want de wat onzekere bejaarde wil nog wel eens wat dorpen door elkaar halen. Zo noemde hij Cherson deze week Falluja. Dat laatste ligt in Irak. Nog even en hij noemt Poetin binnenkort Saddam Hussein en zichzelf Fidel Castro of Trump.

Donald is trouwens ook klaar. Uitgespeeld, uitgelachen en door zijn eigen partij voorzichtig uitgekotst. Net als Poetin, die met hangende pootjes Oekraïne ontvlucht en zichzelf waarschijnlijk binnenkort van kant maakt met een Iraanse kamikazedrone. Is dat zielig? Er zijn al honderdduizend Russen dood, dus er kan er nog wel eentje bij.

Is er dan niks positiefs deze week? Jawel, homo’s mogen tijdens het WK dronken naar Qatar. Dat heeft de KNVB toch maar mooi voor elkaar gekregen. Na het WK worden ze in het oliestaatje weer ouderwets gefolterd en van de voor altijd lege stadions gegooid. Maar nu is het feest. Zelfs die enge Blatter heeft spijt van de keuze voor dit voetbalmadurodam. Namens ons land gaat in eerste instantie minister Helder (goeie naam voor dit klusje!) met maar één doel: gas geven! En als het sportief goed gaat komen Rutte en zijn piloot Willem-Alexander naar die voetbalwoestijn.

Tenminste, als de Derde Wereldoorlog dan nog niet begonnen is. Of dat mijn angst is? Ja, maar ik ben banger voor het geriatrische gezelschap dat erover gaat. Trump, Biden, Xi Jinping, Poetin, Blatter en het angstig ja-knikkende volk er omheen. Wie er uiteindelijk wereldkampioen wordt? Ik vrees China.