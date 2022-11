Tijdens de Tinbergen-lezing ‘The Heterogeneous Human Quest for Fairness and Equality’ door professor Ernst Fehr (University of Zurich), maakte ik enkele foto’s van zijn presentaties met mijn smartphone, die overigens netjes op stil stond. Maar door wat onhandig gemanoeuvreer klonk juist op het moment dat Fehr even pauzeerde, net toen hij duidelijk had gemaakt dat in tegenstelling tot wat veel economen denken de meeste mensen niet zelfzuchtig zijn, uit mijn smartphone: „Wikipedia zegt hierover...”

