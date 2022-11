Onder de bomen naast de Heilige Willibrorduskerk doemen in de schemering grijze rotsblokken op. In een sfeervol verlichte grot boent een kleine vrouwfiguur een met bloemen versierd altaar. Tientallen kaarsen flakkeren. De zeventigjarige Jennie Jaspers (kek zwart-wit geblokt jasje) leunt tegen het zwart marmeren altaar. Even bijkomen. Onlangs lag ze in het ziekenhuis met een longontsteking, toch is ze hier aan het poetsen: „Een beetje frisse lucht doet goed.”

Elke maandag eten de vriendinnen uit Sint Willebrord met wie ze de Mariagrot schoonhoudt om half vijf, zodat ze hier om half zeven kunnen zijn. De Mariagrot is een ‘Lourdesgrot’, een kopie van de grot waarin Maria aan Bernadette zou zijn verschenen. Voor de opening in 1926 hakte pastoor Bastiaansen een brok steen uit de rots in Lourdes en metselde die in de muur onder het Mariabeeld.

In de ‘Mariamaanden’ oktober en mei zijn er missen in de grot, soms komt er iemand op bedevaart en vaak zitten er dorpsgenoten op de bankjes om steun te vragen aan de Heilige Maagd. Samen met Jacqueline Goossens (64), Marianne Valentijn (70), Francien Broeren (69) en Riet Konings (77) bood Jaspers menigeen een luisterend oor.

„‘De vrouwkes van de grot’ noemen ze ons”, vertelt ze. „Dagelijks gaat een van ons langs, blaadjes wegvegen, de bloemen nakijken.” Soms hebben ze last van vandalisme. Zo was er laatst een fikkie gestookt van het herfstblad. Over de grote groep jeugd die voor de kerk hangt maakt ze zich zorgen. „Soms is het hier wild west. Als het geloof terug zou komen, zouden de mensen anders met elkaar omgaan.”

Toen ze zeventien jaar geleden haar man Andries had verloren aan COPD, „veel te vroeg, hij was pas zestig”, vroeg haar schoonzus, die inmiddels ook is overleden, haar bij het clubje. „Ons mam” poetste het koper in de Willibrorduskerk, dat deed je, dat was normaal.” Zelf ging ze naar de katholieke meisjesschool erachter. „Toen al was Onze Lieve Vrouw mijn houvast en dat is nog steeds zo. Maria is een vrouw en een moeder, ze heeft zoveel meegemaakt.”

In haar huis staan Mariabeelden met theelichtjes ervoor, die ze brandt voor haar man, schoonzus, ouders en het overleden kindje van haar dochter. „Kerske aansteken en een beetje bidden.” Het geeft troost. „Als ik naar bed ga, wens ik ze welterusten.”

Het gipsen Bernadetje dat in de grot voor Maria op haar knietjes zit wordt opgewreven tot het glanst. Vanavond brengen ze haar naar binnen voor haar winterslaap. Koffie met zelf meegebrachte chocolaatjes in de sacristie. Jaspers: „We lachen en bespreken onze problemen. Wat hier gezegd wordt, blijft onder ons.” Elk jaar gaan de dames samen op Mariabedevaart in het Duitse Kevelaer: „Als ik daar vandaan kom is het alsof ik vleugeltjes heb. Dan voel ik me lichter.”