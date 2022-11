De geluiden van Bratislava

Rood en Wit Deze podcast luister je ook in onze app

Luister naar de kabelbaan van Bratislava, luister naar het geluid van de markt. Reis met de oren van Guido Spring mee door Bratislava. Ontmoet een Slowaakse dichter en hoor hoe hij de trams hoort, en dan vooral de oude trams, uit de tijd van het communisme. Het geluid van het sluiten van de deuren brengt hem terug naar toen hij twaalf was. Zit aan de Donau en hoor hoe zij toch nog wat golft in de droge zomer. Loop langs de grote woonkolossen en hoor Spring voorlezen uit de communistische propaganda die de schoonheid van de flats bezingt. Zit in het park, hoor de gevluchte Oekraïense kinderen spelen, bezoek de enig overgebleven synagoge… Maak een mooie stereo poëtische rondreis met gids Spring.

Rood en Wit, 1 afl. van 43 min, Guido Spring.