De BoerBurgerBeweging groeit, door ontevredenheid en ’noaberschap’

Zitten er jagers in de zaal? Rik Loeters, net gekozen als Gelderse lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen, wil het op het podium nog even over de wolf hebben. „Ik wil handen zien van de jagers”, zegt hij met een boeketje in zijn hand tijdens de algemene ledenvergadering in Nijkerk zaterdag.

Een tiental handen gaat de lucht in in de hoofdzaal van het congrescentrum. „Mooi”, zegt Loeters. „Want zodra een wolf een landbouwhuisdier [vee, red.] aanvalt, mogen er volgens ons passende maatregelen genomen worden, en daar hebben we jullie hard bij nodig.”

Luid applaus en gejuich in Nijkerk.

Twee jaar geleden was de BBB ook op deze plek, als nieuwe politieke partij met 26 kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen, vertelt Caroline van der Plas van de eenpersoonsfractie. Nu zitten er ongeveer 350 leden in twee zalen en kijken 150 leden vanuit huis mee.

Het tienduizendste lid heeft zich net aangemeld, en dat is ook nog eens Marnix Knetemann, vroegere deelnemer van het bekende tv-programma Boer zoekt Vrouw. Dat zal voor complotdenkers vast geen toeval zijn, zegt Van der Plas.

Lees de reportage: Hoe zag het debuut in Den Haag van Caroline van der Plas eruit? ‘Ik dacht: O, Caroline, leer nou eens wat over staatsinrichting’

Zowel nuchter als populistisch

De plattelandspartij BBB is hard op weg een politieke factor van betekenis te worden: vaak rechts, soms links, zowel nuchter als populistisch. De groei van de partij komt door „ongewenste omstandigheden”, zoals partijvoorzitter Erik Stegink, varkenshouder in Overijssel, het noemt. Het stikstofprobleem, bedoelt hij, maar ook het gasdrama in Groningen, de toeslagenaffaire, de Hedwigepolder in Zeeland die sinds vorige maand onder water wordt gezet. „Al die ontevreden mensen komen naar ons toe”, zegt Stegink.

Op het podium in Nijkerk staan zaterdag acht mannen en vier vrouwen die BBB naar de volgende fase moeten loodsen: de verse lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Al een jaar geleden is de partij begonnen met het screenen van ongeveer 300 kandidaten voor de kieslijsten, om een implosie te voorkomen, zoals bij Forum voor Democratie of de LPF.

Net als veel nieuwkomers richt de BBB zich tegen de gevestigde politiek en bestuur, blijkt ook uit de dankwoorden van de lijsttrekkers. ,,We hebben een andere overheid nodig, want de overheid is er voor de burger en niet andersom”, zegt Carla Evers uit Overijssel. De Zeeuwse lijsttrekker Kees Hanse: „Wij gaan géén land meer teruggeven aan de zee. Wij gaan het land droog houden.” Rik Loeters uit Gelderland wil de plannen voor windmolens bestrijden. „Krengen”, noemt hij ze. „Dan geven wij de voorkeur aan één of twee kleine kerncentrales”, zegt hij.

Ook de grote steden

Om de verspreide kiezers op het platteland te bereiken, zal de BBB campagne voeren met provincieteams en online, vertelt campagneleider Henk Vermeer. De partij wil dit keer ook proberen om kiezers in de Randstad te bereiken; uit geldgebrek investeerde de BBB bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar „nul euro” in grote steden, zegt hij.

In totaal hoopt Vermeer „5 ton tot één miljoen euro” te kunnen steken in de Provinciale Staten-campagne – tegenover „70.000 euro” bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. „We gaan niet all in”, zegt hij. „Want we houden serieus rekening met nieuwe Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.” Ofwel: bij een val van het kabinet Rutte-IV moet er wel geld in de partijkas zitten.

Iedere campagneleider wil wel zoveel geld, maar het zal afhangen van onder meer donaties, reageert partijvoorzitter Stegink. Op de ledenvergadering is uitgelegd dat de partij niet meer dan 50.000 euro per donateur zal accepteren, vertelt Vermeer. „Dat betekent dat als iemand ons een miljoen euro wil schenken, hij 950.000 euro mag houden.”

De BBB moet zich geregeld verweren tegen de verdenking gefinancierd te worden door de grootindustrie van de agrarische sector – wat de partij tegenspreekt. Wat doet de partij als een groot aantal bedrijven in de keten bereid is een flink bedrag te schenken? Vermeer: „Dan moeten het onvoorwaardelijke giften zijn, waar niets tegenover staat.” De BBB heeft hier al met twee bedrijven in de keten over gepraat, zegt hij.

‘Probleemwolven’

Tijdens de borrel vraagt de Gelderse lijsttrekker Rik Loeters aan Caroline van der Plas of hij misschien niet wat fel overkwam met die wolf en die jagers. Want de wolf is ten slotte een beschermde diersoort; ‘probleemwolven’ kunnen hierop wel een uitzondering vormen.

Lees de reportage: Op stap met Caroline van der Plas: 'Boeren hebben de hoop nog niet opgegeven'

Het was een stevige opmerking, beaamt Van der Plas. „Ik vind niet dat je zomaar een wolf moet afknallen”, zegt ze. „Ik ben niet anti-wolf.” Maar het is wachten tot de eerste mens, mogelijk een kind, wordt aangevallen, zegt ze. En wat vinden we dan als samenleving?

De BBB wil vooral niet fel, maar „authentiek” en professioneel” overkomen, volgens de kernwaarden die ook in Nijkerk zijn besproken. „Doe gewoon, wees positief” en „geen spatjes”: dat is Brabants voor „geen kapsones”, twitterde Van der Plas er even bij. Bovenaan het lijstje staat „noaberschap”: solidariteit op zijn plattelands.

BBB-lid Heleen Zijlstra, voormalig melkveehoudster , is fan van Van der Plas. „Wat ik van veel mensen terughoor: als Caroline wat zegt, dan snap ik het ineens. En als je Caroline wat vraagt, krijg je gewoon antwoord. Geen wollige verhalen, waar eigenlijk geen antwoord in zit. Daar zouden politici in Den Haag een voorbeeld aan moeten nemen.”