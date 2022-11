Bij wie een beter milieu begint

Vanaf 31 oktober: De Ommezwaai! Deze podcast luister je ook in onze app

Journalist Sander Heijne, gespecialiseerd in economie en verandering, was negen jaar toen hij een Postbus 51-spot zag over „het broeikaseffect”. In die spot werden we opgeroepen om minder gas en elektriciteit te gebruiken, want „een beter milieu begint bij jezelf”.

Nu heeft Heijne zelf een zoon van negen. Als die zijn vader zou vragen wat er in dertig jaar is gebeurd om klimaatverandering tegen te gaan, is het antwoord: veel te weinig. Daarom begon Heijne met de podcast De Ommezwaai. Waar begint een beter milieu eigenlijk? Bij verandering. Bij bestuurders die besluiten het roer drastisch om te gooien. En bij mensen die ze daarbij inspireerden. Dat maakt deze podcast zelf ook weer inspirerend, goed voorbeeld doet volgen.

De Ommezwaai, 6 afl. van zo’n 44 min, BNNVARA.