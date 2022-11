Ajax verspeelt opnieuw punten na knappe comeback Emmen

Ajax heeft in de laatste wedstrijd voor het WK voetbal in Qatar pijnlijk puntenverlies geleden. Tegen FC Emmen kwam de landskampioen op de Oude Meerdijk niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Het was al de derde keer op rij in de Eredivisie dat Ajax niet wist te winnen. Eerder speelde het thuis gelijk tegen Vitesse (2-2) en verloor het van PSV (1-2). Door het gelijke spel komt Ajax op de ranglijst op gelijke hoogte met Feyenoord en PSV, die beide dit weekeinde nog in actie moeten komen.

Op het kunstgras in Emmen kwam Ajax vroeg op achterstand. Emmen-aanvoerder Jeroen Veldmate schoot raak uit een vrije trap van grote afstand. Ajax nam vervolgens het intiatief in de wedstrijd en kwam voor rust via doelpunten van internationals Kenneth Taylor (twee keer) en Steven Bergwijn op een ogenschijnlijk comfortabele voorsprong. Na rust lieten de Amsterdammers Emmen echter terugkomen in de wedstrijd. Terwijl de ploeg van Alfred Schreuder verzuimde de wedstrijd in het slot te gooien, moest het twee tegentreffers incasseren: Ex-Ajacied Richairo Živković maakte de 2-3 en Mohamed Bouchouari scoorde kort voor tijd de gelijkmaker.

Aan Amsterdamse zijde viel Kenneth Taylor, die door bondscoach Louis van Gaal is opgenomen in de WK-selectie van het Nederlands elftal, uit met een voetblessure. Hij zei na afloop van de wedstrijd tegen persbureau ANP ervan uit te gaan dat hij zich gewoon kan melden voor de start van het WK. Maandag komt het Nederlands elftal bijeen in Zeist, waarna Oranje dinsdag afreist naar Qatar.

Alfred Schreuder gaat ervan uit dat hij na het WK, als de Eredivisie wordt hervat, nog altijd trainer van Ajax is. Dat zei hij desgevraagd tegen ESPN. Hij was niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg: „De tweede helft was voor ons een schande, onacceptabel. Dat hebben we met z’n allen niet goed gedaan”, aldus Schreuder.

