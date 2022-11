Zie je mij? Deze podcast luister je ook in onze app

Geen technische verhandelingen, geen plaatsing in de geschiedenis, maar alleen hun particuliere blik op het werk. Deze podcast gaat over aandachtig kijken naar kunst. Kunst bestaat immers bij de gratie van ons, het publiek. We bekleden met onze blik de schilderijen en de beeldhouwwerken.

De verhalen zijn nooit langer dan twintig minuten. Ze zijn mooi gemonteerd met veel geluid en worden zeer goed voorgelezen. Dit is nou echt een podcast die lucht brengt in de dagelijksheid.

Kunstluister, 7 afl. van zo’n 4-20 min, Rijksmuseum.