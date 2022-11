Zo zag nog niemand de Malediven

Er passen drie onderzoekers in de Omega Seamaster II. Het onderzeebootje oogt klein naast de gigantische koralen die groeien op de verticale wanden die de onderwatertopografie rond de Malediven kenmerken. Kliffen als deze beginnen op 30 meter diepte gaan tot 500 meter diepte door. Vanuit de onderzeeboot werd een nog onbeschreven ecosysteem gezien: ‘the trapping zone’.

De Malediven, een vulkanische eilandengroep in de Indische Oceaan, staan bekend als hotspot voor duikers, maar het oceaanleven op honderden meters diepte was nog nooit eerder in kaart gebracht. Opwarming van het zeewater door klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onder meer koraalriffen, reden om juist nu de staat van het onderwaterleven in kaart te brengen zodat veranderingen gemonitord kunnen worden. Tussen 4 september en 7 oktober hebben onderzoekers van het Maldives Marine Research Centre en de Universiteit van Oxford het oceaanleven daarom uitgebreid bestudeerd.

Het tot ‘vangzone’ uitgeroepen nieuwe ecosysteem ligt op 500 meter diepte. Hier voeden roofdieren zoals haaien, tonijnen en andere grote vissen zich met micronekton – zwemmende organismen van 2 tot 20 centimeter groot. Normaalgesproken komt micronekton in de nacht aan de oppervlakte en duikt bij zonsopgang terug de diepte in, een cyclus die bekend staat als ‘verticale migratie’. Maar in dit gebied halen ze de diepzee, die officieel op 500 meter diepte begint, niet. Ze lopen op 500 meter diepte vast.

Een perfect jaaggebied voor roofdieren, die er dan ook volop zijn gezien. De onderzoekers spotten onder meer tijgerhaaien, grauwe haaien, zandtijgerhaaien, ruwe zwelghaaien, doornhaaien, geschulpte hamerhaaien, zijdehaaien en de zeldzame braamhaai. De combinatie van het vulkanisch onderwaterlandschap met kliffen en vlaktes, het daaruit voortvloeiende gedrag van de prooidieren en de diversiteit aan roofdieren maakt dat de onderzoekers de zone op 500 meter diepte tot een nieuw ecosysteem hebben uitgeroepen.

Het is waarschijnlijk dat het ecosysteem ook rond andere oceanische eilanden en ook op de hellingen van continenten zal bestaan, schrijven de onderzoekers in een persbericht. Ze hopen begin volgend jaar over hun vondsten te publiceren.