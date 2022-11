Zeeman en Prénatal gaan naaisters ‘leefbaar’ loon betalen

De Nederlandse bedrijven Zeeman en Prénatal gaan naaisters in India een „leefbaar loon” betalen. Het bedrag zou voldoende moeten zijn om een gezin van te onderhouden. Dat maken de bedrijven vrijdag bekend in een persbericht. Het minimumloon dat in India wordt uitbetaald zou niet voldoende zijn om een gezin van te onderhouden, zo bleek na onderzoek, dus wordt sinds maandag 7 november een extra maandelijkse bijdrage uitgekeerd. De lokale ngo Fair Wear zal controleren of het bedrag bij de werknemers terechtkomt.

Zeeman en Prénatal betalen in de productielanden waar zij fabrieken hebben, zoals China, Bangladesh, India en Pakistan, minstens het minimumloon. Deze lonen zijn in sommige regio’s lager dan de leefbare lonen. In samenwerking met onder meer de Fair Wear Foundation, IDH Trade, Schone Kleren Campagne en Wageindicator hebben de bedrijven gewerkt aan „een regionale aanpak om aan een leefbaar loon te kunnen voldoen”.

De extra bijdrages die worden uitgekeerd zijn opgebouwd uit het verschil tussen het minimum- en het leefbaar loon en worden gecompenseerd voor het productieaandeel van 90 procent wat beide retailers samen hebben, zo staat in het persbericht. De overige 10 procent is in handen van twee buitenlandse retailers.

Momenteel heeft Zeeman 23 leveranciers in Pakistan, 27 leveranciers in Turkije, 13 leveranciers in Bangladesh, 23 leveranciers in India en 109 leveranciers in China. Het bedrijf zegt in 2024 een leefbaar loon mogelijk te willen maken voor het aandeel in productie bij drie leveranciers in deze landen.

