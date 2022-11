Staan we voor een economische winter, of wordt het een ijstijd?

Wordt het een zware winter, valt het uiteindelijk mee, of staan we aan het begin van een economische ijstijd? Met die vraag gaat Nederland de donkere dagen voor Kerst tegemoet. De uitkomst geeft nogal een verschil: even doorbijten tot het allemaal hopelijk weer net wordt als voorheen, of je schrap zetten voor radicaal andere tijden en een onzekere toekomst.

De meeste modellen waarmee de economie wordt voorspeld gaan doorgaans uit van evenwicht. Wat er op korte termijn ook gebeurt, uiteindelijk bereikt de economie zijn oude kruissnelheid weer en komt alles goed. Vergelijk het met een tuimelaar: na een tikje slaat het poppetje heen en weer, tot het na verloop van tijd weer rechtop staat. Alsof er niets gebeurd is. Maar evenwicht als uitgangspunt is op dit moment problematisch. Want hoe voorspel je nog als er, zoals nu, klap op klap op klap volgt? En is de grond waarop die tuimelaar staat, nog wel zo onbeweeglijk en zeker als voorheen?

Om met dat laatste te beginnen: die ondergrond is lange tijd niet zo instabiel geweest als nu. Sinds de Tweede Wereldoorlog leefden we in een tijdperk dat bij nader inzien als een zeldzame sweet spot in de geschiedenis mag worden beschouwd: een tijdperk van groeiende welvaart, relatieve vrede, toenemende handel en globalisering en rust onder de vleugels van supermacht Amerika. De Turks-Amerikaanse hoogleraar – en overigens notoire zwartkijker – Nouriel Roubini vatte zijn jeugd in de jaren zestig en vroege jaren zeventig onlangs samen als een waarin geen van de grote vraagstukken van deze tijd, van vergrijzing tot klimaat tot (staats-)schuldenbergen, nog speelde.

Je herkent een onbezorgde jeugd vaak pas als je erop terugkijkt. Wanneer dit glorieuze tijdperk voor de westerse economieën precies afliep, is reden voor debat. Er is wat voor te zeggen dat het eigenlijk met de financiële crisis van 2008 al over was. Of misschien daarvóór al; die crisis brak immers uit omdat de financiële speculatie die ertoe leidde de laatste akte was van een toneelspel waarin we allemaal deden alsof de échte welvaartsgroei nog steeds doorging.

Als dit een filmscript was geweest, zou het door de meeste regisseurs en producenten subiet zijn afgekeurd: té fantastisch, té ongeloofwaardig en volledig over the top

Lage rentes die kredieten makkelijker maakten en financiële innovaties die het risico van die kredieten verhulden, brachten het hele financiële systeem toen bijna ten val. Daarna moesten overheden en, vooral, centrale banken het spel met massale steun voortzetten. Staatsschulden liepen de afgelopen tien jaar in veel landen op, centrale banken kochten de staatsleningen in waarmee die schulden moesten worden gefinancierd. Rentes daalden niet zelden tot onder nul, en dat dreef de koersen van aandelen en vooral huizen sterk op. Papieren welvaart dus. Maar de productiviteitsgroei – de échte en bestendige bron van welvaartsgroei – daalde. In Nederland ging die (volgens de OESO, de denktank van industrielanden) van gemiddeld 1,5 procent in het begin van de eeuw tot gemiddeld nog maar 0,5 procent in de laatste tien jaar.

In die toestand van kunstmatige monetaire en financiële beademing bevond de economie zich eind 2019. Op onbekend terrein. En daarna zouden pas de drie jaren volgen die, als ze een filmscript waren geweest, door de meeste regisseurs en producenten subiet waren afgekeurd: té fantastisch, té ongeloofwaardig en volledig over the top.

En toch gebeurde het allemaal. Eerst was er een mondiale, angstaanjagende pandemie die privélevens, het maatschappelijk verkeer, de economische activiteit en de wereldhandel lange tijd bevroor. Daarna, in de zomer van 2021, kwam er een economische opleving die, aangejaagd door massale staats- en monetaire steun, de wereldeconomie opnieuw deed vastlopen. Ditmaal omdat de vraag huizenhoog opliep, terwijl het bedrijfsleven en het internationale transport daar nog niet aan toe waren. Zeker omdat China vasthield aan een zero-Covidbeleid, waarbij havens en fabrieken om de haverklap stil kwamen te liggen. Het gevolg: een tekort aan zo’n beetje alles, van chips tot grondstoffen tot dat ene, bij nader inzien cruciale, schroefje.

De inflatie liep in de loop van 2021 al wat op (mede door de toen al stijgende energieprijzen), geheel volgens de voorspellingen van economen als Larry Summers en Olivier Blanchard. Die waarschuwden al lang dat de overheidssteunpakketten in de VS veel te groot waren. President Donald Trump had eind 2020 al 900 miljard dollar klaargezet, waar zijn opvolger Biden nog eens 1.900 miljard dollar bovenop deed.

En de grootste klap moest toen nog komen: de inval van Rusland in Oekraïne en het gestaag afknijpen van de energietoevoer door Moskou vanaf februari 2022. Opnieuw volgden schokkende gebeurtenissen: de gasprijs ging door het dak en de hoogste inflatie sinds de jaren zeventig ontstond, na drie decennia waarin geldontwaarding vrijwel geen rol speelde in het leven van mensen – en ze soms zelfs als gevaarlijk láág werd gezien. De bevriezing van de buitenlandse bezittingen van de Russische centrale bank, hoe terecht ook, bleek een enorme klap voor het vertrouwen binnen het mondiale financiële systeem. Moskou dreigde met inzetten van kernwapens op het slagveld.

Veel van dit soort politieke gebeurtenissen krijgen geen plek in economische modellen. Het zijn zogenoemde ‘externaliteiten’ waarmee mathematisch moeilijk rekening kan worden gehouden. Ook de financiële markten hebben het daar moeilijk mee. Die zijn er van oudsher om risico’s een prijs te geven of te verzekeren, en daar zijn ze doorgaans ook goed in. Gaat de dollar omhoog? Haalt bedrijf X zijn winstdoelstelling?

Met onzekerheden kunnen ze daarentegen niets. Vergelijk het met een brandverzekeringspolis. Huizen vliegen van tijd tot tijd in de fik, het risico daarop is een kwestie van statistiek, en een bijbehorende premie kan worden uitgerekend. Maar oorlog, extreme natuurrampen en buitenaardse invallen zijn niet uit te rekenen. Ze staan niet voor niets vaak bij de uitzonderingen in de kleine lettertjes.

Maar wat als deze externaliteiten in wezen deel gaan uitmaken van het nieuwe systeem waarin we nu verzeild raken? Wat als het gebeurtenissen ‘vanbinnen’ worden? Hierin ligt een deel van het antwoord op de vraag welke winter we tegemoet gaan, en hoelang die winter duurt.

De toekomst

Eerst de toekomst volgens de modellen. Veel economische prognoses voor Nederland gaan uit van een economische groei van zo’n 0,7 procent in 2023. Dat lijkt mee te vallen. Maar om op die 0,7 procent groei voor heel 2023 uit te komen, kan het bijna niet anders dan dat er één of meer kwartalen met krimp komen – hetzij het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste van 2023, hetzij de eerste twee kwartalen van komend jaar.

Die, hopelijk milde, recessie wordt dan ook voorzien. Maar gaat zij pijn doen? Aanvankelijk valt dat waarschijnlijk wel mee. De Nederlandse economie presteert al een tijdje boven haar kunnen. Dat is te merken aan de krapte op veel plekken, met name op de arbeidsmarkt. Er is te veel werk voor te weinig mensen. Van horeca tot zorg, van onderwijs tot spoorwegen. De krapte in de economie draagt ook bij aan de inflatie.

Economen noemen dit verschijnsel een ‘positieve output gap’. Oftewel: het verschil tussen het werkelijke productieniveau van de economie, en de ‘output’ die de economie aankan zonder dat er kraptes optreden. Onderzoeks- en adviesbureau Oxford Economics, dat het cijfer per kwartaal berekent, komt in Nederland op 2,4 procent van het bbp in het tweede kwartaal van dit jaar en 1,8 procent in het derde. Dat is fors. Het betekent wél dat de economische activiteit een tijdje relatief pijnloos kan afnemen, zonder dat bijvoorbeeld de werkloosheid meteen oploopt.

In zekere zin lijkt afkoeling van de economie komende winter zelfs enigszins ‘welkom’. Vrijwel iedereen die wil werken, kan werken – nog steeds. Veel mensen zullen de laatste maanden hebben gedacht, wachtend op hun koffie, klem in de trein of stapvoets in de herrezen files, dat een economische vertraging misschien goed is. Als een koude douche na een snikhete zomerdag.

Maar wat gebeurt er na de winter? Gloort dan een hervonden evenwicht? De toestand is, op zijn best, verwarrend. Stagnatie en inflatie tegelijk, en een recessie die plaatsvindt bij vrijwel volledige werkgelegenheid. En kijk eens naar de tegenstrijdige vertrouwensindicatoren van consumenten en bedrijven: het vorige diepterecord voor het Nederlandse consumentenvertrouwen was -48, in 1982. Dat is inmiddels ruim verbroken, met een nog nooit vertoonde -59 in oktober van dit jaar. Tegelijkertijd kalft het vertrouwen van bedrijven maar lichtjes af, en is het nog steeds per saldo positief. Daar staat weer tegenover dat de Nederlandse index van inkoopmanagers, een belangrijke voorspeller van de economie, sterk negatief geworden is – terwijl die in de glorieuze post-Covidzomer van 2021 nog recordhoogten bereikte. Elders in het Westen is het beeld nauwelijks anders.

Vertrouwensboost

Een groot deel van het vervolg van de aankomende winter hangt uiteraard af van het verloop van de oorlog in Oekraïne. Een vredesakkoord, hoe ondenkbaar ook op dit moment, zou een flinke vertrouwensboost geven, en een enorme daling van de energieprijzen – ook al zullen de verhoudingen tussen Rusland en het Westen nooit meer hetzelfde zijn. In dat geval keldert de inflatie snel en zou ze – gezien het enorme gewicht van energie in de inflatieberekening – zelfs even negatief kunnen worden.

Maar áls dat al gebeurt, dan neemt dat andere problemen niet weg. Vergrijzing blijft in het Westen – en in China – een belangrijke invloed, met wellicht blijvende krapte op de arbeidsmarkt als gevolg. Het klimaat is door alle gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar op de achtergrond gedrongen, maar is en blijft de grootste angstgegner van allemaal. En de groeiende macht van China leidt tot nieuwe verhoudingen. President Xi Jinping zette in oktober, bij de aanvang van zijn derde termijn, de economie in wezen op de tweede plaats. Ónder het nastreven van een betere geopolitieke machtspositie van China.

De les van de coronapandemie en de oorlog lijkt intussen dat essentiële bedrijvigheid toch liever op eigen bodem plaatsvindt. Dat is goed te zien in de chipindustrie. Europa laat zijn eigen fabrieken weer bouwen. De VS doen dat eveneens, en die verbieden met Joe Bidens Chips Act ook de overdracht van de modernste technologie aan China. De Amerikaanse president heeft de protectionistische maatregelen van zijn voorganger Trump niet of nauwelijks teruggedraaid. Een logisch vervolg is dat burgers en bedrijven worden aangemoedigd sowieso meer producten van eigen bodem te kopen. In de VS is Buy American, al tot leven gewekt onder president Obama, verder in opkomst.

Dat staat haaks op de ontwikkeling van de afgelopen decennia, waarin globalisering de boventoon voerde. Dat heeft een ongekende mondiale integratie veroorzaakt, waarbij het succes van de een de ander eveneens ten goede kwam. Maar het betekende dat voortaan ook tegenslag razendsnel rondgalmde tot in alle uithoeken van de globe. De voordelen waren zwaarwegender, en evident: een verfijndere arbeidsdeling op wereldschaal zorgde ervoor dat steeds meer goederen en diensten werden gemaakt op plekken waar dat het best en goedkoopst kon. De welvaart steeg vrijwel overal. China werd de nieuwe werkplaats van de wereld en de inflatie leek verslagen.

De sfeer aan het begin van elk recent decennium bleek er nogal naast te zitten, en misschien geldt dat ook voor het huidige pessimisme

De genoten voordelen van globalisering impliceren dat er kosten zijn van deglobalisering, wellicht in de vorm van een lagere welvaartsgroei en hogere inflatie. En als meer internationale handel meer onderling begrip en vertrouwen kweekt, kan minder handel het tegengestelde effect hebben.

Wat kunnen beleidsmakers in deze nieuwe omstandigheden? Centrale bankiers, geconfronteerd met de hoge inflatie, kunnen weinig anders dan met hoge rentes de bedrijvigheid afremmen en zo proberen de prijsstijgingen te beteugelen. Stimuleren met overheidsgeld is er onder deze omstandigheden niet bij. Centrale bankiers proberen de economie juist af te remmen.

Wat er gebeurt als een overheid de economie toch een zet wil geven, bleek vorige maand in het Verenigd Koninkrijk. De regering van Liz Truss wilde grootscheepse lastenverlichtingen doorvoeren. Beleggers, de Bank of England én het Internationaal Monetair Fonds verweerden zich. De rente op Britse staatsleningen liep vervolgens steil op en Truss moest het veld ruimen.

De meeste overheden hebben sowieso weinig financiële ruimte meer over om te stimuleren – hooguit om de ergste pijn voor de burger te verzachten. De gemiddelde staatsschuld van de rijke industrielanden was ooit, in 2007, 80 procent van het bruto binnenlands product. Dat is, een financiële crisis en een pandemie later, 130 procent. Inflatie holt die schuld weliswaar uit, maar daar staan broodnodige klimaatinvesteringen, vergrijzingskosten en hogere defensie-uitgaven tegenover, in een wereld die steeds gevaarlijker wordt. En misschien wel minder geïntegreerd dan we gewend waren.

Is dit alles reden om pessimistisch te zijn? De sfeer aan het begin van elk recent decennium bleek er nogal naast te zitten, en misschien geldt dat ook voor het huidige pessimisme. Begin jaren tachtig was no future de strijdkreet van de jeugd. Begin jaren negentig zou de werkloosheid na elke recessie nóg verder oplopen. Tien jaar later was internet een uit elkaar gespatte droom. En begin jaren tien zou het financiële systeem uiteindelijk bezwijken onder zijn eigen betonrot. Intussen verdubbelde gedurende al die jaren de welvaart per hoofd van de bevolking.

En nu? De energietransitie die door de oorlog wordt versneld kan nieuwe bedrijvigheid en welvaart voortbrengen. Deglobalisering en terughalen van productie naar eigen bodem kan automatisering, robotisering en productiviteit aanjagen. Maar zo’n overgang zal waarschijnlijk niet pijnloos plaatsvinden.

Dus wat wordt het? Een zware winter, valt het uiteindelijk mee, of staan we aan de vooravond van een economische ijstijd? De centrale bankiers van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone waarschuwden de afgelopen weken dat een recessie onvermijdelijk is en dat zij misschien wel even kan duren. Het Internationaal Energie Agentschap wijst erop dat Europa ook komend jaar gas tekortkomt en dat de problemen met de energievoorziening nog lang niet voorbij zijn. En in haar jongste prognoses stelde de Europese Commissie vrijdag dat de groei van de Europese economie volgend jaar bijna tot stilstand zal komen.

Maar daarna? Eén ding staat vast: de rest van de jaren twintig wordt het flink aanpoten, in een linke wereld, in de wetenschap dat het niet snel meer wordt zoals het was. Want je beseft pas dat je in het paradijs leefde, nadat je het verlaten hebt.

De lange winter Een recessie dient zich aan. Hoe lang gaat de economische winter duren? Of mondt deze zelfs uit in een ijstijd? In deze serie onderzoekt de economieredactie wat de kansen zijn dat we in een lange economische crisis belanden, en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.