Acht miljard mensen op aarde. Hoe ver groeit de wereldbevolking nog?

Komende dinsdag, 15 november, is de ‘dag van acht miljard’. De Verenigde Naties, die al decennia bevolkingscijfers bijhouden, heeft deze dag aangewezen als mijlpaal. Een die dag geboren baby zal een certificaat krijgen waarop staat dat hij of zij de acht miljardste wereldburger is.

Dat certificaat is symbolisch, zo precies is het cijfer niet. Er zouden ook best 7,8 miljard mensen op aarde kunnen zijn, of 8,1. „Niet alle landen registreren hun bevolking zo secuur. Het is een schatting, maar wel een zo betrouwbaar mogelijke schatting”, zegt demograaf Leo van Wissen van onderzoeksinstituut NIDI.

Er heeft elf jaar gezeten tussen de ‘dag van zeven miljard’ – 31 oktober 2011 – en deze dag van acht miljard. Over de groei van twee naar drie miljard deden we nog 33 jaar. Dat het zo hard zou gaan met de wereldbevolking werd lange tijd niet voor mogelijk gehouden. „In de jaren zestig, we zaten toen op drie miljard, kwam de VN met de eerste prognoses. Die lagen lager dan waar we nu zijn, maar lieten wel die enorme groei zien. De eerste reactie was dat de aantallen volslagen absurd waren”, zegt Van Wissen. „Het was een schok om te zien, maar ze hadden wel gelijk.”

Schattingen over historische mijlpalen geven aan dat we in 1927 met twee miljard mensen waren. Vanaf 1950 wordt de wereldbevolking nauwkeuriger bijgehouden. In 1981 zijn er een miljard Chinezen, in 1987 is de wereldbevolking gegroeid tot vijf miljard. India bereikt de één miljard in 1997. De miljarden-mijlpalen liggen steeds dichter bij elkaar. Op dit moment zijn we met acht miljard mensen. Hoe de wereldbevolking zich gaat ontwikkelen, hangt vooral af van de groei in Afrika. Dit is de middenvariant van de VN, waarbij de bevolking stijgt tot 10,5 miljard en dan langzaam daalt.

China en India zijn wat betreft bevolkingsaantal het grootst. Opvallend is dat India China binnenkort zal inhalen als land met de meeste inwoners, hun lijnen kruisen elkaar in 2023. Toch zit daar niet de belangrijkste ontwikkeling van dit moment. Die is gaande in Afrika, vooral in de landen ten zuiden van de Sahara.

„China en India zijn nu heel groot, maar hoe die zich gaan ontwikkelen is vrij zeker”, zegt Van Wissen. „Maar tot 2050 zit er in Afrika een groei van één miljard mensen aan te komen. Het geboortecijfer ligt er nu rond de 4,5 kind per vrouw. Dat is dalende, maar over het tempo van de daling bestaat veel onzekerheid. Daarom lopen de bevolkingsprognoses tot het einde van de eeuw ook zo uiteen.”

Geboorte en sterfte zijn de belangrijkste variabelen als het gaat om ontwikkelingen in de totale wereldbevolking. Lange tijd kregen mensen wereldwijd veel kinderen, waarvan een groot deel als klein kind alweer overleed. De levensverwachting was laag. „Op een gegeven moment kwamen daar veranderingen in, volgens een patroon dat de demografische transitie genoemd wordt”, zegt Van Wissen. „Eerst neemt de gezondheid toe. De sterfte neemt af, met name de kindersterfte. Na verloop van tijd gaan mensen dan minder kinderen krijgen. Dat gebeurde als eerste in de 19de eeuw, in de Europese landen, en de laatste decennia ook in Afrika. Alle landen gaan vroeg of laat dezelfde curve door. De cruciale vraag voor de huidige ontwikkeling van het bevolkingsaantal: hoe snel daalt het geboortecijfer?”

Exponentiële groei

De timing van de daling verschilt per land en regio. Die timing maakt voor het totaal aantal mensen op aarde veel uit, want als bevolking groeit gaat dat exponentieel. Of een daling een jaar eerder of later inzet lijkt in de eerste jaren na het moment waarop je kijkt niet veel uit te maken, maar na een tijdje tikt dat jaar enorm aan. „Denk maar aan het R-getal en de grafieken die tijdens de coronacrisis overal te zien waren”, zegt Clara Mulder, hoogleraar demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Bevolkingsgroei is geen virus, maar de groei werkt hetzelfde: zit het groeipercentage boven de nul dan is er sprake van exponentiële groei, het gaat steeds harder.”

Bij een kindertal van 2,1 kind per vrouw ligt een evenwicht. Geen groei, ook geen krimp van de bevolking. Rond die 2,1 ligt ook het natuurlijk eindpunt van de demografische transitie, zegt Van Wissen. „We zien een empirische regelmaat in allerlei landen. Je ziet die duikvlucht richting de twee of net daaronder in Europa maar ook in Azië, Indonesië, Iran. Je moet natuurlijk oppassen voor een westers frame, maar ik vermoed dat twee kinderen een ideaal aantal is voor gezinnen. Daar komen mensen op uit als ze het kindertal zelf in de hand hebben, dankzij vrije keuze, toegang tot anticonceptie en weinig risico op kindersterfte.”

„Ik zie eigenlijk geen duidelijke reden waarom het vruchtbaarheidscijfer rond die 2,1 zou blijven hangen”, zegt Mulder. „Achter het dalen zit een plausibele gedragstheorie, als je gewend bent dat er kinderen doodgaan dan vervang je die als het ware door kinderen te blijven krijgen, maar er is geen gedragstheorie die zegt waar die daling idealiter ophoudt. In Afrika is zeker een daling gaande, maar die zou best op de 3,5 kunnen blijven hangen. En in Europa duiken een aantal landen inmiddels vrij ver onder de twee.”

Een ander soort theorie die je op demografie zou kunnen toepassen gaat over populaties en de capaciteit van het gebied waarin ze wonen, zegt Mulder. „Een populatie fruitvliegjes kan exploderen, maar ook weer snel afnemen als er geen fruit meer is. Je kunt je afvragen of de menselijke populatie tegen de grenzen van de capaciteit van de aarde aan gaat lopen, en daardoor zal gaan afnemen.”

Maar in demografische modellen spelen voedselschaarste, waterschaarste of andere grenzen aan de leefbaarheid op aarde amper een rol. Ook klimaatverandering niet, wat grote delen van de aarde onleefbaar kan maken. De verwachting is dat dit lot juist delen van Afrika kan gaan treffen, precies de regio’s waar het vruchtbaarheidscijfer nu hoog ligt.

Discussie onder demografen

Zou klimaatverandering een daling kunnen versnellen? „Daar is wel discussie over onder demografen, maar het demografische instrumentarium schiet tekort als het gaat om klimaatverandering”, zegt Van Wissen. „Demografie is in feite het doortrekken van trends uit het verleden, en dit kennen we nog niet.”

„Ik denk dat klimaatverandering over een tijdje wel meegenomen gaat worden”, zegt Mulder. „Ik zit in een werkgroep van het CBS, over de Nederlandse bevolkingsprognose, en we hebben ons laatst bijvoorbeeld afgevraagd of we oversterfte door hittegolven moeten meenemen. Dat hebben we toen nog niet gedaan, omdat sterfte die we nu zien tijdens een hittegolf veelal mensen treft die al dicht bij de dood waren. Het statistische verschil is dan niet groot, maar het gaat er dus wel over.”

„Anders dan een ramp, oorlog of pandemie, die doorgaans tijdelijke veranderingen in sterfte- en geboortecijfers veroorzaken, is klimaatverandering langduriger”, zegt Van Wissen. „Dus ja, er is zeker een kans dat dit gevolgen heeft voor de bevolkingsontwikkeling, maar welke?”