VS houden duizenden containers uit China tegen vanwege zorgen om dwangarbeid

Duizenden containers met zonnepaneelonderdelen liggen vast in Amerikaanse havens, omdat Amerikaanse toezichthouders vrezen dat de onderdelen onder dwang zijn gemaakt in de Chinese Xinjiang-regio. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van eigen onderzoek.

In december 2021 ondertekende de Amerikaanse president Joe Biden de zogeheten ‘Wet ter voorkoming van dwangarbeid voor Oeigoeren’, waarmee alle goederen die in de Xinjiang-regio gemaakt worden bij de Amerikaanse grens tegengehouden worden. De Oeigoeren, een veelal islamitische etnische minderheid, komen voornamelijk uit de Xinjiang-regio en worden door China in kampen opgesloten waar ze worden gedwongen te werken, blijkt uit meerdere onderzoeken van mensenrechtenorganisaties en internationale nieuwsmedia. Met de wet, die in juni van dit jaar van kracht ging, willen de VS deze dwangarbeid bestrijden.

In de regio worden onderdelen van zonnepanelen geproduceerd die in de VS worden gebruikt om de economie te verduurzamen. Nu ruim duizend containers liggen opgestapeld in Amerikaanse havens, lopen deze duurzame plannen vertraging op, zo schrijft Reuters. De drie Chinese bedrijven die de onderdelen hebben geproduceerd, hebben verdere leveringen stopgezet uit angst dat er meer containers worden tegengehouden.

Lees ook China boekt zege bij VN: geen debat over rapport Oeigoeren

EU werkt aan soortgelijk verbod

China, dat de misstanden in Xinjiang ontkent, heeft de Verenigde Staten opgeroepen om de in beslag genomen onderdelen vrij te geven. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, die door Reuters wordt geciteerd, noemt de beweringen over dwangarbeid “de leugen van de eeuw, verzonnen door een kleine groep anti-Chinese individuen”.

De Europese Unie wil een soortgelijk verbod als de VS opleggen. Om China niet tegen het hoofd te stoten, wordt er gewerkt aan een algeheel verbod op goederen die onder dwang zijn gemaakt en wordt China of de Xinjiang-regio niet specifiek genoemd in het wetsvoorstel. De Europese Commissie presenteerde het eerste voorstel in september. Naar verwachting zal het nog zeker een jaar duren voordat een dergelijk verbod wordt ondertekend en mogelijk nog langer voordat het van kracht gaat.