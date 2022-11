Van Gaal presenteert WK-selectie mét Noppert, maar zonder Cillessen

Er zit een aantal verrassingen in de WK-selectie van het Nederlands elftal, die vrijdag is bekendgemaakt. Bondscoach Louis van Gaal heeft Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax) en Andries Noppert (sc Heerenveen) als keepers geselecteerd, maar laat NEC-doelman Jasper Cillessen thuis. Van Gaal heeft wel een plek vrijgemaakt voor PSV’er Xavi Simons en rechtsback Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen). Het duo kwam nog nooit eerder uit voor Oranje. Ook aanvallers Vincent Janssen en Noa Lang, beiden uitkomend in de Belgische competitie, reizen met Oranje af naar Qatar.

Doelman Mark Flekken (Freiburg) ontbreekt verder in de selectie. Andere afvallers die wel in de voorselectie zaten, zijn de Ajacieden Devyne Rensch en Brian Brobbey, Sven Botman (Newcastle United), Micky van de Ven (Wolfsburg), Arnaut Danjuma (Villarreal) en Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen).

Ook Guus Til (PSV), Jordy Clasie (AZ) en Ryan Gravenberch (Bayern München) zijn niet opgeroepen voor het WK. Van Gaal geeft de voorkeur aan andere middenvelders als Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Kenneth Taylor (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Steven Berghuis (Ajax) als kandidaten naast basiskracht Frenkie de Jong (FC Barcelona).

Cillessen

De absentie van Cillessen is opvallend, velen beschouwden de NEC’er als potentiële eerste doelman van Oranje. In aanloop naar het WK liet hij in verschillende interviews doorschemeren zich op te maken voor het toernooi in Qatar; Cillessen keerde afgelopen zomer terug naar Nederland om zijn WK-kansen te vergroten. Onder Van Gaal was hij op het WK in 2014 nog eerste doelman. Van de vijf keepers in de voorselectie was de NEC-doelman tevens de enige met ervaring op een internationaal eindtoernooi.

Naast Janssen en Lang heeft Van Gaal in de voorste linie keuze uit Steven Bergwijn (Ajax) en Cody Gakpo (PSV). Beoogd basisspeler Memphis Depay begint de openingswedstrijd op de bank, hij herstelt nog van een blessure. „Memphis kan alleen invallen tegen Senegal”, aldus de bondscoach op de persconferentie. Andere geselecteerde centrumspitsen zijn PSV’er Luuk de Jong en Wout Weghorst (Beşiktaş). Na de bekendmaking van de 26 namen, stelde de bondscoach: „Met deze selectie kunnen we misschien wel wereldkampioen worden”.

Het Nederlands elftal speelt om maandag 21 november de eerste WK-wedstrijd tegen Senegal, dat steraanvaller Sadio Mané ondanks zijn blessure toch heeft opgeroepen. Vier dagen later neemt Oranje het op tegen Ecuador. De laatste groepswedstrijd is op 29 november tegen gastland Qatar.

Bekijk hier de gehele WK-selectie van het Nederlands elftal: