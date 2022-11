Tuvalu, Vanuatu, Kiribati: wat gebeurt met de inwoners van een land dat in zee verdwijnt?

Cultuurschok

Kelesoma had gehoopt dat zijn hele familie hem zou volgen, maar zijn broers besloten te blijven. Hij praat zacht als hij vertelt over zijn vaderland. „Ik wilde mijn ouders niet achterlaten. Maar mijn vader overleed onverwacht toen we net in Nieuw-Zeeland waren. Ik heb geen afscheid kunnen nemen. Mijn moeder kwam daarna wel, maar zij kon niet aarden. Ze kon niet tegen de kou hier”, zegt Saloa. De cultuurschok valt hem nog steeds zwaar. „Ik woon hier nu al zeven jaar en nog steeds weet ik niet hoe mijn buren heten.” In Tuvalu kende hij iedereen. „Daar leven we allemaal samen, als één grote familie.”

Blijven of vertrekken; het was een onmogelijke keuze en dat blijft het ook na zeven jaar. „Ik voel me een lafaard”, zegt Saloa met natte ogen. „Ik heb mijn land, mijn gemeenschap in de steek gelaten.”

Hij is al jaren niet meer thuis geweest. Het kost een klein vermogen om in Tuvalu te komen. Reizen moet via Fiji met een propellervliegtuigje dat twee keer per week vertrekt naar de hoofdstad Funafuti. Toch hoopt Saloa dat hij zijn land ooit nog aan zijn kinderen kan laten zien. „Ik hoop dat we nog een laatste keer naar Tuvalu kunnen, voordat het land onder water verdwijnt en mijn kinderen in boten moeten varen om te wijzen naar ons huis, waar dan inmiddels vissen wonen.”

Hoeveel mensen net als Saloa vertrokken zijn vanwege klimaatverandering is niet duidelijk. Officieel bestaan klimaatvluchtelingen niet. Mensen die vluchten voor een stijgende zeespiegel, droogte of toenemend natuurgeweld kunnen zich niet beroepen op het VN-Vluchtelingenverdrag. Dat geldt alleen voor wie geweld en vervolging ontvlucht. Ondertussen raken volgens de Verenigde Naties ieder jaar zo’n twintig miljoen mensen ontheemd door klimaatrampen, zoals extreem weer.

Meestal vluchten mensen binnen hun eigen land, naar steden of naar hoger gelegen gebied dat meer bescherming biedt. Maar kleine eilandstaatjes als Tuvalu, Kiribati, de Marshalleilanden en Vanuatu hebben geen hoger land waar mensen heen kunnen als de zee het laagland opslokt. Wie het kan betalen en een visum kan regelen, vertrekt daarom steeds vaker naar het buitenland.