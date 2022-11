Toch geen prelude op een nieuwe burgeroorlog in VS

Is Amerika dan toch een ‘normaal’ land? Wekenlang keek de wereld verbluft toe hoe een verzameling brokkenpiloten zich opmaakte om eens flink aan het stuurwiel van het schip van staat te draaien. Mensen die beloofden direct diepgaand onderzoek in te stellen naar de zoon van president Biden. Of de minister van Justitie maar eens aan te klagen. Die menen dat bepaalde boeken uit de schoolbibliotheek moeten worden verbannen en dat leerkrachten een vuurwapen moeten dragen om de leerlingen te beschermen. En een enkeling die denkt dat mens niet van apen kunnen afstammen, omdat er nog apen leven. Deze laatste kan overigens nog altijd senator worden voor de staat Georgia.

Het is, vier dagen na de verkiezingen, nog steeds onduidelijk of de Republikeinse Partij, waar deze kandidaten lid van zijn, een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en misschien ook in de Senaat zal behalen. Maar die meerderheid zal te klein zijn om het landsbestuur volkomen lam te leggen. En belangrijker: de kiezers hebben laten zien dat de cultuurstrijd die in sommige media verwoed wordt aangeblazen, voor hen geen prioriteit heeft.

Als we dinsdag een „gevecht om de ziel van Amerika” hebben gezien, dan weten we nu dat de Amerikanen niet hebben gestreden om eerbied voor de vlag, maar om goed economisch beleid, om investeringen in de infrastructuur en een lagere zorgkosten. En om het recht van vrouwen om zelf een keuze te maken over haar zwangerschap. Kortom, dit leken warempel normale verkiezingen, niet de prelude op een nieuwe burgeroorlog die ons in de voorafgaande maanden was voorgespiegeld.

De huidige verdeeldheid van de VS komt simpelweg tot uitdrukking in de uitslagen. Burgers hebben gewoon gestemd – de rechter in Arizona moest wel gewapende ‘stembuswachters’ gebieden afstand te houden. Verliezers hebben de uitslag gewoon erkend, op een enkele uitzondering na, zoals complotdenker Doug Mas-triano die geen gouverneur van Pennsylvania is geworden.

Een goede dag

Dat Mastriano en veel van zijn geestverwanten zijn weggestemd, zal de voornaamste reden zijn dat president Biden woensdag van „een goede dag voor de democratie” sprak. „De Amerikanen hebben duidelijk gemaakt dat ze niet willen dat elke dag voortdurend in politiek gekibbel smoort.”

Biden had meer om over in zijn nopjes te zijn. Groot verlies werd verwacht wegens de hoge inflatie, Bidens persoonlijke impopulariteit (een approval rating van 41,5 procent), opgeteld bij de politieke realiteit dat de partij van de president in een ‘tussenjaar’ als dit, doorgaans zetels verliest. De Republikeinse Partij verloor er 40 halverwege Trumps ambtstermijn, de Democraten liefst 63 in de eerste midterms van Obama. Met nog 32 districten waarvan de uitslag niet definitief is, lijkt het verlies van de regeringspartij ditmaal onder de 20 zetels te blijven.

Wat de afgelopen decennia onomkeerbare trends leken – wie Democraat is, stemt louter op Democraten en vice versa en onafhankelijke kiezers zijn getalsmatig vrijwel betekenisloos – is in 2022 gestuit op een bijzondere uitslag. Die lijkt niet zozeer beïnvloed door partijloyaliteit en het vermogen om zoveel mogelijk van de eigen aanhang op te trommelen, maar eerder door betrokkenheid van de burgers bij belangrijke thema’s.

Het is opvallend dat in staten waar ook voor een referendum over abortus gestemd kon worden, de kiezers op dat punt voor het ‘progressieve’ standpunt kozen, ook in conservatieve staten als Montana en Kentucky. Voor de extreem goede uitslag van de Democraten in Michigan – daar wonnen ze het gouverneurschap, de meeste zetels voor het landelijke Huis van Afgevaardigden én beide huizen op staatsniveau – wordt ook naar abortus gekeken als verklaring.

Onderschat

Het wordt zo langzamerhand tijd om eens goed naar Biden zelf te kijken. De oude rot die in 2020 Trump zo overtuigend versloeg, is sindsdien al vaak afgeschreven. Te oud, te warrig, rampzalige terugtrekking uit Afghanistan, zich verkeken op de hardnekkigheid van de inflatie, vernederd in Saoedi-Arabië, waar hij om olie kwam bedelen.

Allemaal waar. Maar hij heeft een onwrikbaar beleid gevoerd ten aanzien van Rusland, waar hij én de bondgenoten én vooralsnog ook zijn politieke tegenstanders in heeft meegekregen. Hij heeft belangrijke wetten doorgevoerd met steun van zijn eigen partij, inclusief de linkervleugel, en met steun van kluitjes Republikeinen. En sommige van de Republikeinen die hem daarbij níet wilden steunen, hebben wel in hun thuisstaat de eer opgestreken voor de voordelen van die wetten.

Door zijn gestuntel tijdens toespraken (hij haalt herhaaldelijk Irak en Oekraïne door elkaar) en zijn krakende motoriek komt hij zwakker over dan zijn resultaten. Het lijkt op de honkbalwereld uit Michael Lewis’ Moneyball, waarin stelselmatig ondergewaardeerde spelers – zoals de pitcher die zo mal werpt – samen onverwachts een topteam vormen. Feit is dat Biden met zijn rally’s in Pennsylvania de senaatszetel en het gouverneurschap voor zijn partij heeft helpen behouden, terwijl oud-president Trump driemaal naar die staat reisde zonder zijn kandidaten succes te kunnen bezorgen.

Het was typerend dat Biden in zijn toespraak op woensdag maar kort stilstond bij het relatieve verkiezingssucces van de Democratische Partij en onmiddellijk doorschakelde naar zijn resterende politieke agenda: klimaatcrisis bestrijden, Amerikaanse maakindustrie stimuleren, medicijnprijzen omlaag brengen.

Dit weekend reist hij naar Indonesië voor de G20-vergadering. Daarna ontmoet hij de Chinese leider Xi Jinping, Amerika’s rivaal met wie hij, blijkens de vooraf door het Witte Huis verstrekte agenda, wil zoeken naar manieren om – normaal – te blijven samenwerken.

Tussenstand Nog altijd tellen Vier dagen na de verkiezingen en nog altijd worden in enkele staten stemmen geteld. Hoe zit dat? In Nevada mogen stemmen die per post worden verstuurd, tot 12 november worden besteld bij het stembureau om te worden meegeteld. In Georgia heeft geen van de kandidaten voor de senaatszetel 50 procent van de stemmen behaald. Daarom wordt op 6 december een tweede ronde georganiseerd. In Arizona vergen de stemmen-per-post meer tijd om omdat medewerkers de handtekening op het stembiljet met de handtekening in hun registratie moeten vergelijken. Dit is de tussenstand: Huis van Afgevaardigden: 201 zetels voor de Democraten, 211 voor de Republikeinen (was 220/212 – met drie vacatures) Senaat: 49 voor de Democraten, 49 voor de Republikeinen (was: 50/50) Gouverneurs: 23 Democraten, 25 Republikeinen (was 22/28) Update (12 november 2022): de tussenstand is bijgewerkt met de meest recente uitslagen.



