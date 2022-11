Tafel-Tesla

Dit is de theorie

Een magneet trekt of duwt, dat voelt iedereen die er weleens mee gespeeld heeft. Maar hoe zet je die trekkracht (of duwkracht) om in een blijvende, draaiende beweging? Ofwel: hoe maak je een elektromotor?

Een van de eenvoudigste ontwerpen bestaat uit drie onderdelen. 1. Een batterij, die een elektrische stroom levert. 2. Een spoel, waar de stroom doorheen loopt. Dat betekent dat elektrisch geladen elektronen door het koper reizen. 3. Een magneetveld, opgewekt door een paar krachtige permanente magneetjes, dat zich centimeters ver uitstrekt.

De Lorentz-kracht, vernoemd naar de Leidse hoogleraar Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928), verordonneert dat een magneetveld een kracht uitoefent op de reizende elektronen, en wel loodrecht op de richting waarin die elektronen bewegen.

Die kracht duwt tegen de elektronen, en daarmee ook tegen de spoel, die aan het draaien gaat. Pas op: doordat het koper weinig elektrische weerstand heeft, is de stroom vrij sterk: de batterij raakt snel op, en kan erg warm worden als de motor lang draait.

Dit heb je nodig

een paar schijfvormige neodymiummagneetjes (online te koop voor luttele euro’s)

een AA-batterij

koperdraad of stroomdraad met een solide koperen kern

tangetje met draadknipper

Dit moet je zelf doen

STAP 1

Stapel de magneetjes op elkaar en klik ze op de vlakke minpool van de AA-batterij.

STAP 2

Knip 20 cm koperdraaddraad af. Als het stroomdraad is, strip de uiteinden (ca 2 cm) van de isolatie. Buig het middenstuk in een spiraal die ruim om de batterij heen past. Buig het ene uiteinde zo dat het op de pluspool kan rusten. Buig het andere uiteinde zo dat het beneden tegen de magneten langs strijkt. Het geheel moet soepel kunnen draaien. Het is belangrijk is dat het koperdraad is, ijzerdraad blijft aan de magneten plakken.

STAP 3

Zet de batterij met magneetjes rechtop (klik het geheel eventueel op ijzeren ondergrond voor stabiliteit). Laat de spiraal op en om de batterij heen zakken. Je moet de spoel waarschijnlijk wat bijbuigen om de draaiing stabiel te houden, en te zorgen dat er beneden contact is magneten. Als het lukt gaat het spoeltje driftig aan het draaien.