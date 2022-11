Ron DeSantis, de nieuwe jenner van links Amerika

De duidelijkste aanwijzing dat Ron DeSantis de rijzende ster is van rechts Amerika, is niet dat Murdoch-krant de New York Post woensdag een foto van hem op de voorpagina zette met daaronder in grote letters ‘DeFUTURE’. Ook niet dat Telegraaf-columnist Leon de Winter vindt dat Donald Trump plaats moet maken voor de dinsdag herkozen gouverneur van Florida. Nee, de duidelijkste aanwijzing is dat twee biografieën over DeSantis woensdag allebei nog niets kostten in de e-book editie van Kindle en donderdag ineens $ 2,73 (The Brilliant Tyrant) en $6,90 (Florida, Gov. DeSantis and Politics). Daar zie je de wetten van de politieke economie.

DeSantis (44) heeft met zijn overwinning in Florida meer dan alleen zijn herverkiezing veilig gesteld. Hij behaalde zo’n 60 procent van de stemmen, waaronder een indrukwekkende 55 procent in het ooit linkse bolwerk Miami-Dade. Vooral dat laatste was voor commentatoren aanleiding om DeSantis te verheffen tot de Republikeinse hoop voor 2024. DeSantis is (nog) niet zo controversieel als Trump, en onafhankelijke kiezers zullen eerder geneigd zijn op hem te stemmen.

In een paar jaar tijd is DeSantis opgeklommen van een populistische backbencher in het Huis van Afgevaardigden, via een aanvankelijk kansloze campagne voor het gouverneurschap van Florida, naar een schijnbaar onaantastbare positie als hoogste bestuurder. Trump vertelde aan journalist Maggie Haberman hoe DeSantis in de gouverneurscampagne van 2018 om een steunverklaring vroeg. „Je kunt niet winnen”, had Trump hem gezegd, omdat DeSantis achter lag in de peilingen en minder geld had dan zijn concurrenten. DeSantis zei: „Met jouw endorsement wel.”

Trump beweert over veel mensen dat hij ze heeft ‘gemaakt’, maar in het geval van DeSantis is dat niet overdreven. En in Trumps wereldbeeld is iemand die hij ooit heeft geholpen, hem tot in de eeuwigheid loyaliteit verschuldigd. Tijdens de gouverneurscampagne van 2018 leek dat nog vanzelfsprekend. DeSantis maakte een campagnefilmpje waarin hij zijn zoontje voorlas uit Art of the Deal, Trumps ‘autobiografie’. Maar eenmaal gekozen hield DeSantis zorgvuldig afstand van Trump, zonder hem ooit publiekelijk te bekritiseren.

Dat DeSantis de mogelijkheid openhoudt dat hij zal meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2024, vat Trump op als verraad. Hij schreef donderdag in een verklaring: „De nep-pers vraagt hem of hij [DeSantis] zich zal kandideren als president Trump meedingt en dan zegt hij: ‘Ik richt me helemaal op de gouverneursrace, ik kijk niet vooruit.’ Nou, als het op loyaliteit en klasse aankomt, is dat het verkeerde antwoord.”

We moeten de moed hebben om tegen cancel culture te vechten. Trek het gevechtstenue van God aan! Ron DeSantis gouverneur Florida

Er schuilt opluchting in het venijn en de snelheid waarmee Republikeinse politici en rechtse media als Fox News na de congresverkiezingen van dinsdag afstand nemen van de oud-president. De plaatsvervangend gouverneur van Georgia zei tegen CNN dat Trump nu „in de achteruitkijkspiegel” van de partij is terechtgekomen. Het hoofdredactioneel commentaar van de Wall Street Journal stelde het nog iets scherper: „Donald Trump is de grootste loser van de Republikeinse Partij.”

Ook als de Republikeinse Partij een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden behaalt, zal de overwinning gemengd zijn met teleurstelling: het wordt hooguit een kleine meerderheid. De Senaat lijkt buiten bereik te liggen. Zoekend naar een verklaring komen de Republikeinen uit bij de kandidaten die dankzij de steun van Trump wel hun voorverkiezingen wonnen, maar het in de algemene verkiezingen vaak aflegden tegen meer gematigde concurrenten.

Het heeft er alle schijn van dat het Republikeinse establishment in deze verkiezingssof een mooie gelegenheid ziet om zich van Trump te bevrijden. DeSantis, een voorspelbaar conservatief-christelijke politicus, wordt „Trump met hersens” genoemd, „Trump with-out the crazy”. Zijn agenda is: zo laag mogelijke belastingen voor de burgers en voortdurend blaffen tegen de uitwassen van woke links en cancel culture. Zijn boek Dreams of Our Founding Fathers uit 2011 bevat vurige kritiek op alles wat links is, toenmalig president Obama voorop.

Links jennen

Ronald Dion DeSantis heeft de levensloop waar Amerikanen van houden: eenvoudige komaf, zichzelf opgewerkt. Zijn moeder was verpleegster, zijn vader installeerde kastjes waarmee de kijkcijfers van de tv worden gemeten. DeSantis studeerde geschiedenis aan Yale, waar hij ook aanvoerder van het honkbalteam was, en later rechten op Harvard. Hij ging als jurist in het leger.

In 2012 stapte hij over naar de politiek, als afgevaardigde voor het district van Jacksonville. In 2015 sloot hij zich aan bij een groep populistische conservatieven die de partijleiding te gematigd vond. Ze richtten de Freedom Caucus op, waar later alle kampioenen van Trump in zouden zitten.

John Boehner, de ouderwetse Republikeinse voorzitter van het Huis tegen wiens leiderschap de Caucus succesvol in opstand kwam, vatte adequaat samen waar de factie voor staat: „Totale chaos.” De beste manier om dat te bereiken is uitspraken doen die ophef veroorzaken. Het doel lijkt kort samengevat: owning the libs, progressieven jennen.

Vanity Fair citeerde in een portret enkele maanden geleden een anonieme oud-medewerker uit zijn Congres-jaren die zei dat DeSantis’ eerste vraag altijd was: ‘Hoe zou dit vallen bij Fox News?’ Nadat Trump hem de verlangde steunverklaring had gegeven, verscheen DeSantis 121 keer bij de rechtse omroep, de equivalent van 9,3 miljoen dollar aan zendtijd. Het was bij Fox dat de kandidaat-gouverneur de kiezers van Florida waarschuwde: „Het laatste wat we moeten willen, is er hier een apenzooi van maken.” Zijn tegenstander was een Afrikaans-Amerikaanse Democraat.

Aanhangers van gouverneur van Florida Ron DeSantis vieren zijn herverkiezing in Tampa, Florida Foto Octavio Jones/AFP

In zijn eerste termijn als gouverneur is DeSantis links blijven jennen. Zo tekende hij een wet die, in vaag gestelde formuleringen, leerkrachten verbiedt met leerlingen te spreken over kwesties als seksuele geaardheid en genderidentiteit. Toen Disney, een van de grootste werkgevers van de staat, het waagde om tegen de wet te protesteren, had de gouverneur precies de controverse die hij wilde. Nu kon hij zijn kiezers laten zien hoe hij „politiek-correcte bedrijven uit Californië” bevocht. Hij ontnam Disney belastingvoordelen en andere privileges.

Zijn opstelling tijdens de coronapandemie leverde hem de bewondering op van wetenschapssceptici en samenzweringsdenkers, die van hem nu de aanduiding ‘citadel van de vrijheid’ voor Florida overnamen. Terwijl in het hele land scholen, kerken en winkels op advies van de regering-Trump dicht bleven, zette DeSantis in augustus 2020 de scholen onder druk om open te gaan. Hij dreigde de financiering stop te zetten als ze virtueel les bleven geven.

Zo bouwde DeSantis landelijke bekendheid op. Hij leidde energiek de wederopbouw na de rampzalige orkaan Ian eind september, waarbij hij samen met president Biden voor de camera verscheen – zo liet hij gematigde kiezers zien dat hij meer was dan de populistische vuurvreter.

DeSantis heeft een tweepersoons denktank: hijzelf en zijn vrouw Casey. Deze zomer zetten zij de kroon op hun werk toen DeSantis twee vliegtuigen charterde om illegaal de grens overgestoken migranten op te pikken in Texas en op het progressieve schiereiland Martha’s Vineyard in de staat Massachusetts af te zetten. Linkse politici spraken er schande van (owning the libs), presentatoren bij Fox News vonden het een prachtstunt (zendtijd).

Trumps waarschuwingsschoten

Tijdens de CPAC-conferentie, de landdagen van conservatief Amerika, drentelde een man rond in de hal van het Rosen Shingle Creek hotel in Orlando. Hij had van een vlag zijn cape gemaakt. ‘DeSantisland’ stond erop, afgekeken van de blauwe ‘Trumpland’-vlaggen die de aanhangers van de oud-president dragen. De conferentie was thuiswedstrijd voor DeSantis, het motto ‘awake, not woke’, een inkoppertje voor de gouverneur.

Toen hij op de eerste dag van CPAC het podium beklom, kreeg hij een staande ovatie. DeSantis is geen meeslepende spreker, maar hij vuurde oneliners af op de zaal. „We moeten de moed hebben tegen cancel culture te vechten. Trek het gevechtstenue van God aan!” „Wij wijzen de bio-medische dictatuur af!” „Florida heeft het Faucisme verslagen!”

De conferentie was thuiswedstrijd voor DeSantis, het motto ‘awake, not woke’, een inkoppertje voor de gouverneur.

Dat laatste was gericht tegen de belangrijkste medische adviseur in het Witte Huis, immunoloog Anthony Fauci. Het was daarmee ook een sneer naar president Trump, die op de adviezen van Fauci bleef bouwen. DeSantis noemde de oud-president niet eenmaal. En als hijzelf op de slotdag CPAC toespreekt, noemt Trump tientallen namen van partijgenoten, maar niet die van DeSantis. De koude oorlog was vanaf dat moment voor iedereen zichtbaar.

De Republikeinen kunnen dan wel van hem af willen, Trump put energie uit wrok en de harde kern van zijn aanhang gaat voor hem door het vuur. Het is een illusie te denken dat de man die zich met alle middelen verzette tegen de vreedzame machtsoverdracht aan Joe Biden, gedwee op zijn rug zal gaan liggen voor Ron DeSantis.

Het is dus de vraag welke dynamiek nu op gang zal komen in de Republikeinse Partij. Zes jaar Trump heeft die partij flink gezuiverd, veel gematigde Republikeinen zijn de partij of de politiek uitgegaan. Aan de linkerkant van het spectrum verheugen ze zich al op een populistische broedertwist. Stiekem zullen ze hopen dat Trump dat interne gevecht wint, want geen Republikein is ooit zo’n goede stimulans voor de Democratische opkomst geweest.

Voor de rest van de wereld is DeSantis een onbekende figuur. De thema’s die hij belangrijk vond tijdens zijn campagne, waren vooral anti-links populisme: ‘vechten tegen Big Tech’, ‘beschermen ongeboren leven’, ‘verbieden van lesstof over structureel racisme’. Als hij zich al eens uitliet over internationale verhoudingen, dan om Biden als ‘zwak’ te bestempelen.

Trump praat met zijn staf over niemand zoveel als over DeSantis, zei Trump-biograaf Haberman deze week. Hij noemde hem tijdens een rally ‘Ron DeSchijnheilige’ en vuurde enkele waarschuwingsschoten af. „Ik denk dat hij zichzelf lelijk in de vingers snijdt als hij meedingt”, zei Trump maandag. „Ik denk dat de harde kern dat niet leuk zou vinden.” De harde kern, dat zijn de mensen die op 6 januari 2021 met geweld het Capitool bestormden.

