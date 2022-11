Pleidooi voor ongeregeldheid

Het zijn romantische plaatjes, de beelden refereren aan een tijd die niet meer bestaat. Maar het pas verschenen fotoboek Haven is ook een keiharde aanklacht tegen gentrificatie en het kapitalisme dat voorrang geeft aan expats, beleggers en toeristen. Het boek benadrukt het belang van een diverse stad, met plek voor iedereen, ook voor zonderlingen en buitenbeentjes. De titel verwijst naar het Nederlandse ‘haven’, en ook naar het Engelse woord voor schuilplaats.

Langendijk doorleefde zelf een onconventionele jeugd in een verlaten treinloods op het Amsterdamse Westerdokseiland. Het was een rauwe buurt, vertelt Langendijk, maar ook warm. „We moesten het met elkaar doen.” Zijn buurman droeg een jurk en een baard tot op zijn knieën. Zelf speelde hij nooit in een speeltuin, maar met wat voorhanden was. En daar bedacht hij dan wat bij. De resten industrie inspireerden.