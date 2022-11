Pierre Kartner (1935-2022) maakte ‘poëzie voor de massa’

Voor sommigen is het martelmuzak, maar miljoenen anderen liepen ermee weg: de amusementsliedjes van de dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden zanger, componist en producer Pierre Kartner. Als Vader Abraham – bolhoed, grijze baard en een brilletje zonder glazen – groeide hij eind jaren zeventig uit tot een wereldberoemd artiest. Een anti-ster die, naar eigen zeggen, poëzie voor de massa maakte.

Twee liedjes bezorgden hem zijn roem. Eerst ‘In ’t kleine café aan de haven’, een nostalgisch lied dat in 1976 in de Nederlandse Top 40 niet verder reikte dan plaats 16. Maar als Le vieux café de la Rue d’Amérique, The little cafe by the harbour, The Red Rose Cafe en Die kleine Kneipe en met vertolkers als Mireille Mathieu, Engelbert Humperdinck en Demis Roussos, groeide het lied uit tot een internationale monsterhit: het is door meer dan 250 artiesten is gecoverd.

Een nog groter succes behaalde Kartner vanaf 1977 met ‘Het Smurfenlied’, zijn in opdracht geschreven song over de blauwe, kabouterachtige stripfiguren. „Kunnen jullie door een waterkraan?” En het smurfenkoortje antwoordde dan met hoge stemmetjes: „Wij kunnen door een waterkraan.”

Kartners platenmaatschappij zag niks in het lied; de eerste persing van het singeltje telde slechts duizend exemplaren. Maar in korte tijd verkocht Vader Abraham 400.000 smurfenplaten, alleen al in Nederland. Inmiddels zijn er tientallen versies in tal van talen (waarvan vele door Kartner zelf zijn ingezongen): wereldwijd zijn er meer dan 25 miljoen platen van verkocht.

Duo Venus & Penis

Petrus Antonius Laurentius Kartner werd op 11 april 1935 geboren op het station van Elst, waar zijn vader stationschef was. Toen hij acht was, won hij zijn eerste talentenjacht met het lied ‘Ik wou dat ik een krekel was’. Maar vader Kartner vond dat zijn zoon een vak moest leren en stuurde Pierre naar een opleiding voor banketbakkers.

Door bemiddeling van Veronica-diskjockey Joost den Draaijer belandde de jonge banketbakker toch bij Delta Records. In de jaren zestig nam hij plaatjes op onder allerlei namen, onder meer Lord Wanhoop, De Aardmannetjes en Pierre en zijn Pietjes.

Hits zaten daar niet bij, maar sommige platen gaven wel aardig de vrijzinnige tijdgeest weer. Zoals het album Wie warmt me op?, van het Duo Venus & Penis. Als Penis zingt Kartner met sonore stem: „Oh oh baby, waar zit je aan?/ Oh oooh baby, hij gaat al staan.”

Zijn eerste grote succes behaalde Kartner in 1970 met de door hem ontdekte Corrie en de Rekels, voor wie hij ‘Huilen is voor jou te laat’ schreef. Ruim driekwart jaar stond het nummer in de hitlijst, een record dat pas decennia later gebroken werd door Pharrell Williams’ ‘Happy’.

Als producer, tekstschrijver of componist reeg Kartner in de jaren tachtig en negentig de successen aaneen. ‘Manuela’ en ‘Een man mag niet huilen’ van Jacques Herb, ‘De clown’ van Ben Cramer en diverse Vader Abraham-liedjes bezorgden hem 69 hits in de Nationale Hitparade, nog altijd een onovertroffen aantal.

Pierre Kartner (hier tijdens een optreden in 1990) verkocht wereldwijd 25 miljoen platen met het Smurfenlied. Foto ANP

Den Uyl is in den olie

Kartner had niet alleen gevoel voor pakkende melodieën en songteksten („Uche, uche, uche/ het stikt hier van de muggen”) hij wist ook meesterlijk de publiciteit te bespelen. Met de carnavalskraker ‘Als je inlegkruisje maar goed zit’ haalde hij direct de krant. En toen de organisatie van olieproducerende landen OPEC een olieboycot tegen Nederland had afgekondigd vanwege een te pro-Israëlische houding tijdens de Jom Kippoer-oorlog, nam Kartner in 1974 met de populistische politicus Boer Koekoek een nummer op waarin hij PvdA-premier Joop den Uyl van dronkenschap betichtte: ‘Den Uyl is in den olie’.

Een jaar later deed Kartner er nog een schepje bovenop met het nummer: ‘Wat doen we met die Arabieren hier?’. Vanwege het discriminerende karakter („Want ze zijn niet vertrouwen/ bij onze mooie vrouwen”) werd die single uit de handel genomen.

Jaren later, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2002, voorspelde Kartner dat Pim Fortuyn minister-president Kok zou gaan opvolgen. De samen met de LPF-lijsttrekker uitgebrachte single ‘Wimmetje gaat, Pimmetje komt’ werd een bescheiden hit.

Quote 500

Kartner stond enige tijd in de Quote 500, werd overladen met onderscheidingen en trad tot op zeer hoge leeftijd op. Toch klaagde hij in interviews regelmatig over het gebrek aan erkenning.

In een vraaggesprek met de Volkskrant reageerde hij in 2010 op de handtekeningactie die werd georganiseerd toen vijf artiesten bij het Nationaal Songfestival zijn lied ‘Ik ben verliefd (Sha-la-lie)’ ten gehore moesten brengen.

Kartner: „Als je eenmaal iets voor Hannie en de Rekels hebt geschreven, heb je het IQ van een deusje [een licht achterlijk meisje, red.].” Dat ‘Sha-la-lie’ een klein, lief liedje was met een grote boodschap: dat wij weer rónd moesten gaan denken, en dat het arrangement prachtig was, dat werd over het hoofd gezien, zei Kartner. „Dat horen ze niet, die gekken.”

Kartner is overigens eerder dood verklaard. Op 14 juni 2019 meldde De Telegraaf dat de Nederlandse showbizz opgeschrikt was door het gerucht dat Pierre Kartner zou zijn overleden. Loos alarm, meldde de zanger. Hij kon de telefoon niet opnemen omdat hij baantjes aan het trekken was in zijn zwembad. Zelf was hij door het nieuws allerminst geschrokken, liet hij de krant weten: „Het is niet de eerste keer dat ik dood word verklaard. Eens in de zoveel tijd doemt zo’n bericht op en dat zorgt helaas voor veel verwarring. Maar, eh… nu word ik vast honderd!”