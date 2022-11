Oekraïne viert bevrijding van Cherson

Rond half drie vrijdagmiddag kwamen de eerste beelden door. Oekraïense militairen in het centrum van Cherson, omringd dooropgetogen inwoners van de zuidelijke havenstad. Kort daarna kwam de bevestiging van het Oekraïense ministerie van Defensie: Cherson is weer in handen van de Oekraïense krijgsmacht. Twee dagen na de Russische aankondiging dat Russische militairen zich zouden terugtrekken uit de stad, vierde Oekraïne de bevrijding van Cherson.

De Russische terugtrekking ging onverwacht snel. Het Russische minister van Defensie maakte vrijdag bekend dat de ‘verplaatsing’ van de Russische eenheden naar de linkeroever van de Dnjepr was voltooid. In het persbericht wordt de terugtrekking gepresenteerd als een succesvolle operatie: er is niets en niemand achtergebleven op de rechteroever, niets ging verloren en niemand raakte gewond. Alle militairen hebben hun nieuwe posities op de linkeroever ingenomen.

Dat de naar schatting dertigduizend Russische militairen in zo korte tijd en zonder slachtoffers de brede Dnjepr zijn overgestoken is zeer onwaarschijnlijk. Zeker omdat de cruciale Antonivsky-brug, die al nauwelijks begaanbaar was door eerdere Oekraïense aanvallen, vrijdag werd opgeblazen. Beelden op sociale media tonen Russische militairen die achter elkaar over pontons lopen. De oversteek met pontons en boten is moeizaam en riskant. Eerder was de verwachting dat de Russische terugtrekking minstens een week zou duren.

‘Moeilijke beslissingen’

De terugtrekking werd al een paar weken voorbereid. Op 18 oktober, tien dagen na zijn aantreden als opperbevelhebber voor de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne, meldde generaal Sergej Soerovikin al dat er „moeilijke beslissingen” moesten worden genomen over Cherson. Afgelopen woensdag bleek wat hij bedoelde. In een tv-toneelstukje met defensieminister Sergej Sjojgoe stelde Soerovikin voor om Cherson te verlaten. De bezettingsmacht op de rechteroever kon niet meer worden bevoorraad.

Russische commentatoren en westerse militair analisten zijn het erover eens dat de terugtrekking een logische keuze is. Het Oekraïense leger boekte sinds eind augustus weinig terreinwinst in het zuiden, maar wist de Russen in en rond Cherson wel te isoleren. Bevoorrading vanuit het door Rusland bezette zuiden werd door kapot geschoten bruggen steeds moeilijker. Voor Soerovikin geldt: liever tijdig vertrekken dan in paniek moeten vluchten, zoals in september in de regio Charkov.

Op sociale media verschenen vrijdagmiddag foto’s en filmpjes van blije mensen in Cherson. Hier begroten ze een auto met Oekraïense soldaten. Handout via Reuters

Dat neemt niet weg dat het opgeven van Cherson bijzonder pijnlijk is voor Rusland. In militair-strategisch opzicht, omdat de regio Cherson toegang biedt tot de door Rusland geannexeerde Krim, en omdat de Russische ambitie om de hele zuidkust tot en met Odessa in te nemen nu kansloos is. Rusland zal zich vanaf nu in het zuiden richten op behoud van de Krim en de landcorridor van de Krim naar de Russische grens.

Pijnlijk is het ook in psychologisch opzicht. Het district Cherson werd eind september, tegelijk met drie andere districten, door Poetin in naam geannexeerd. Vrijdag werden de propaganda-affiches met ‘Rusland is voor altijd hier’ ingeruild voor geel-blauwe vlaggen.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei vrijdag dat de terugtrekking geen gevolgen heeft voor de status van het district Cherson als Russisch grondgebied. „Die status is wettelijk vastgelegd, dat kan niet veranderen.” Het Kremlin beschouwt de terugtrekking niet als „vernederend”, aldus Peskov. In de staatsmedia wordt het besluit echter volledig bij de legerleiding gelegd en blijft president Poetin helemaal buiten schot. Peskov verwees voor persvragen ook naar het ministerie van Defensie.

Rijtje met tegenslagen

Hoe spectaculair ook, analisten beschouwen de Russische terugtrekking niet als een game changer, een omslag in de oorlog. De winst voor Oekraïne is evident. Net als de eerdere militaire tegenslagen voor Rusland – en het wordt een aardig rijtje – is de bevrijding van de enige provinciehoofdstad die Rusland wist te bezetten, een enorme opsteker. Juist nu in het Westen ‘Oekraïne-moeheid’ dreigt toe te slaan, is Oekraïens succes een drijfveer om wapens te blijven leveren. Dat de stad gespaard is gebleven – afgezien van door de Russen verwoeste infrastructuur – is een grote meevaller.

De terugtrekking biedt echter ook voordelen voor Rusland. Eenheden kunnen nu effectiever worden ingezet in Oost-Oekraïne, waar de strijd hevig is. De Russische verdediging op de linkeroever, inclusief loopgraven, is de laatste weken al versterkt en zal verder worden opgevoerd. Een Oekraïense opmars richting Krim is dan ook niet waarschijnlijk. Ook voor het Oekraïense leger is de Dnjepr een moeilijke rivier om over te steken.