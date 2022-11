Het duiden van de uitslagen van de Amerikaanse Congresverkiezingen is begonnen – en dat biedt kans om een gevaarlijke journalistieke trend te corrigeren. Terug naar 2016. In dat jaar won Donald Trump de verkiezingen, tegen de verwachting van velen. Amerika-journalisten trokken het boetekleed aan omdat ze het potentieel van de politiek van de onvrede hadden onderschat. Dat betekende een zoektocht naar de boze kiezer in de rust belt met zijn stilgevallen staalfabrieken; in de Appalachen met hun geïsoleerde gemeenschappen; op het platteland waar in kerken de tirades tegen de politieke elite in Washington klonken.

Casper Thomas was Amerika-correspondent voor De Groene Amsterdammer en Het Financieele Dagblad. Onlangs verscheen zijn boek Amerika’s laatste kans. Over de toekomst van de democratie in de Verenigde Staten.

De zoektocht kende een etnische afbakening en een opdeling in klasse. Zo ging het om witte kiezers en moest de oorzaak voor het trumpisme gezocht worden bij de handwerkers, white working class genoemd – niet bij de universitair geschoolden. Een feitelijke basis voor deze theorie ontbrak; onderzoek na onderzoek toont aan dat mensen met lage inkomens vaker op de Democraten stemmen. Maar de journalistieke interesse in de groep rustte op het idee dat de witte werkende klasse het ‘echte’ Amerika is, en dat het de hoogopgeleide Amerikanen in de grote steden te verwijten valt dat ze daar te weinig oog voor hebben.

Zuiver Amerikaans is dit probleem niet: ook in Nederland heerst de mythe van de gewone man die zijn politieke heil in opeenvolgende generaties rechtspopulisten zoekt, omdat ‘Den Haag’ of ‘de Randstad’ onvoldoende waardering zou hebben voor zijn levenswijze. Tientallen reportages die werden gemaakt naar aanleiding van de boerenprotesten, vertrokken vanuit dit frame: het onbegrip voor de kleine, authentieke gemeenschap in de provincie. Het was de poldervariant van de Amerikaanse heartland-mythe; het idee dat Amerika’s culturele essentie te vinden is in de staten in het midden van het land. Zo verdween uit beeld hoezeer de boerenprotesten draaiden om de financiële belangen van ‘big agro’.

Op die manier is er een mondiaal verhaal ontstaan waarin conservatieve rechtspopulisten en progressieven die hun kaste bekritiseren, elkaar vinden. Dat verhaal heeft terugkerende sleutelwoorden, zoals ‘elite’ en ‘hardwerkend’. Vaak gaat het over migratie – die is door de elite aan het volk ‘opgelegd’, heet het dan. Zorgen over het klimaat zijn in dit verhaal al snel een ‘linkse hobby’. In de meest uitgekauwde varianten komt de genderneutrale wc nog even langs, door commentatoren met weinig verbeeldingskracht opgevoerd als ultiem bewijs dat de bovenkant zich bezighoudt met triviale zaken en de noden van de doorsnee burger vergeet.

Grootste podium

Amerika laat zien wat er misgaat als dit verhaal te vaak wordt verteld. De schreeuwer, de agressieveling en de waandenker krijgen dan het grootste podium, haastig in elkaar getimmerd door redacties en journalisten die zich de kritiek dat ze bepaalde stemmen ongehoord laten, enorm aantrekken. En dat leidt tot de bizarre prikkel om nog harder te schreeuwen, nog agressiever te zijn en nog groteskere complotten uit te venten – de kans is immers groot dat iemand je een microfoon voorhoudt.

Ook sluipt er een gekke asymmetrie in het maatschappelijk debat. Doorgaans is een stem op een partij een direct bewijs van iemands voorkeuren. Een stem op rechtspopulisten daarentegen, wordt al snel gezien als signaal voor onderliggende pijn, vaak economisch van aard. Maar waarom is een stem op een agressieve autocraat niet simpelweg een uiting van een voorkeur voor agressie en autocratie?

Na 2016 keerden journalisten de Trump-kiezer figuurlijk binnenstebuiten. Die kiezer, zo klonk het vaak, wilde simpelweg een middelvinger naar hoogopgeleide professionals opsteken. Die vinger bleek vervolgens vast te zitten aan de hand die de keel van de democratie dichtkneep. Maar toen Joe Biden de presidentsverkiezingen won, in 2020, werd er geen uitgebreide journalistieke zoektocht naar de Democratische kiezers gestart. Evenmin verschenen er tientallen boeken waarin het lot en de psychologie van zíjn achterban werd onderzocht.

Lees ook: ‘Populisten denken dat alleen zij ‘het volk’ zijn’

Diner op het platteland

Als Amerika-correspondent heb ik nooit het idee gehad dichter bij de kern van het land te komen in een diner op het platteland dan wanneer ik sprak met, zeg, een klimaatdeskundige in Miami of een burgerrechtenactivist in Atlanta. In werkelijkheid is de havermelk drinkende yoga-liberal niet minder echt dan de staalarbeider met een geweer in de schuur en een sixpack Budweiser in de ijskast, net zomin als iedere Amerikaan die tussen deze stereotypen in valt. Het verlies van contact tussen twee groepen is een probleem dat twee kanten opgaat, niet iets waar de ene groep schuld aan heeft en de andere het slachtoffer van is, waarna zijn stem op een autocraat of deelname aan een gewelddadig protest wordt gesust.

Journalisten die klakkeloos aannemen dat er een ‘kloof’ gaapt tussen ‘volk’ en ‘elite’, dienen al snel als doorgeefluik van rechtspopulisten, die de bevolking van een land opdelen in groepen om die vervolgens te rangschikken volgens hun zelfverzonnen authenticiteitsindex. Tijd dus om afstand te nemen van dat sleetse uitgangspunt. Deze Amerikaanse Congresverkiezingen, waarin Trumpisme nauwelijks werd beloond, hebben laten zien dat geen enkele politieke stroming het patent heeft op kiezers aan de onderkant van de sociaal-economische ladder.