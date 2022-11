Minister Helder: gesprek over mensenrechten met Qatar nog onzeker, ‘ik verwacht dat het gaat lukken’

Het staat nog niet vast of minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport, VVD) met Qatarese autoriteiten over mensenrechten kan spreken. Dat zei Helder vrijdag tegen NRC. „De inzet is zeker om dat te doen, en ik verwacht ook dat dat gaat lukken, maar we hebben het programma omdat we het besluit nu pas definitief hebben afgerond nog niet zo definitief staan.”

Of het kabinetsbezoek aan het wereldkampioenschap voetbal ook doorgaat als Qatar zo’n gesprek met Helder weigert, wilde de minister niet zeggen. „Laten we niet op de dingen vooruit lopen. De inzet is dat we daar zeker op gepaste wijze een gesprek kunnen arrangeren.” De mogelijkheid bestaat dus dat de minister wel komt juichen voor het elftal, maar niet over mensenrechten praat. Het WK in Qatar is omstreden , onder meer omdat de Britse krant The Guardian schreef dat er bij de bouw van de stadions duizenden gastarbeiders zijn overleden.

Het kabinet kreeg veel kritiek op zijn besluit om een delegatie naar het WK te sturen. De Tweede Kamer riep het kabinet vorig jaar op Donderdag werd bekend dat Helder namens het kabinet komt kijken tijdens de groepsfase van het WK, en dat de koning of andere kabinetsleden mogelijk naar Qatar gaan als het elftal in de knock-outfase komt. Helder: „Ik hoop van harte dat ze scoren en zal er op gepaste wijze toch zeker van genieten.”

‘Positief effect’

Vrijdag stuurde minister Helder met haar collega Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) een brief aan de Tweede Kamer over de Qatar-delegatie. De wedstrijd die Helder bezoekt is die van 29 november tegen Qatar, staat daarin. Het is „gebruikelijk” dat de minister van Sport bij een wedstrijd uit de groepsfase is.

Door een afvaardiging te sturen kiest het kabinet volgens de ministers „voor samenwerking en continuering van een dialoog met Qatar, met het oog op duurzame verbetering van de situatie van arbeidsmigranten in het land”. Tot nu toe zou samenwerking met Qatar „een zichtbaar positief effect hebben gehad op hervormingen en betere arbeidsomstandigheden”.

Behalve met het Qatarese regime wil Helder ook met de International Labour Organisation praten. Het kabinet is het bezoek nu samen met de Nederlandse ambassade aan het voorbereiden.

Met medewerking van Pim van den Dool.

