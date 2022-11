Hoewel ik geen docent ben, word ik steeds vaker gevraagd om te doen alsof. Vorige week nog op mijn oude school, het Stedelijk Gymnasium in Leiden. Ik had een imposante powerpoint mee op mijn laptop, maar zodra ik die aantikte, sloegen de stoppen door.

Alle lokalen in één slag duister. Paniek bij wat meisjes achterin: geen wifi meer. Paniek bij mij: moest ik nu echt met ze práten, zonder beschermende techniek tussen ons in? Bovendien ging mijn slimme lesplannetje de mist in. De ventilatie was uitgevallen, kwam de rector vertellen, en na dit lesuur werd het gebouw ontruimd.

Het werd leerzamer dan mijn voorbereide honderd minuten ooit hadden kunnen zijn, met name voor mijzelf. Improviseren, echt in gesprek gaan, losjes door het lokaal wandelen. Zo moet het! Echte docenten doen dat natuurlijk allang. In de chaos buiten sprak ik er een paar die ik nog kende van vroeger. Ik vroeg: lekker een middagje vrij? Welnee, ze konden eindelijk nakijkwerk inhalen, lessen echt voorbereiden, administratie…

Het is, kortom, geen slecht voorstel, van de Algemene Onderwijsbond: minder lesuren om de werkdruk te verlichten. Mopperaars voeren meteen aan dat de kwaliteit nu al pet is, maar ik denk dat je met ontspannen docenten en beter voorbereide lessen juist veel méér bereikt, in minder lesuren.

Kijk naar Finland. Vaak opgehemeld als onderwijswalhalla, en misschien is dat overdreven, maar wat vaststaat, is dat ze daar met heel weinig lesuren steevast een kwalitatief heel hoog niveau hebben.

Lees ook dit artikel: Finland exporteert gelukkige en zelfstandige kleuters

In de middag kreeg ik een herkansing, op een nieuwe locatie van de school, met stroom en smartboard, maar ik had mijn lesje geleerd. Rondlopen, in gesprek gaan, improviseren. In groepjes maakten ze ‘nieuwe woorden’ voor onbenoemde ervaringen. In die speelse, rommelige stemming ontstonden allerlei creatieve vondsten (‘misverzwaai’, ‘stopluchting’, ‘stroets’). Een docent verzuchtte dat hij zoiets ook wel vaker zou willen, afwijkende lessen uitdenken, meer spelplezier. En vooral: meer autonomie. Ook dat blijkt een van de Finse succesfactoren. Docenten hebben er veel meer vrijheid in het inrichten van hun lesprogramma.

De derde Finse remedie paste ik bij toeval toe. Mede dankzij die stroomuitval dacht ik: laat ik met ‘mijn’ Leidse studenten eens naar buiten gaan. Wandelen, zonder laptops, zonder boeken. Zelfs schrijven deden we niet. Boven op de Burcht gingen we verhalen vertellen, als rond een kampvuur, à la de podcast Echt Gebeurd.

Na afloop had ik twee gedachtes. Dat ik dit veel eerder had moeten doen. En hoe mooi het zou zijn als het toelaten van iets meer ‘Finland’ in het onderwijs niet alleen zou zijn voorbehouden aan gastdocenten.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.