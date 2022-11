‘Mijn redding was een schippersfamilie’

‘Ouderschap was in mijn relatie geen onderwerp van gesprek. Mijn vrouw en ik waren daar helemaal niet mee bezig. Wij leefden samen op een schip en gingen van vracht naar vracht. Tot we met ons binnenvaartschip in Rotterdam lagen en opeens een achttienjarig meisje met een baby’tje aan boord kregen. Haar man was doorgevaren terwijl zij in het ziekenhuis aan het bevallen was. Echt verschrikkelijk. Wij hadden een groot bewoonbaar vooronder, dus varende kennissen vroegen of die twee niet tijdelijk bij ons konden wonen.

„Ik moest op de schippersbeurs alle reizen afzeggen. Dat kostte echt wel geld. Maar we konden dat kind natuurlijk niet wegsturen. Terwijl dat meisje een huis en een uitkering probeerde te regelen, zorgden wij voor haar baby’tje. Toen is er bij mijn vrouw Sioe iets gebeurd, want op een gegeven moment zei ze dat ze toch opeens aan kinderen zat te denken. Tja, dat was wel even een dingetje. Ik had altijd met veel plezier mijn nichtjes meegenomen op het schip en met veel lol een rol in hun opvoeding gespeeld, maar kinderen van mijzelf…

„Ik vond mij sowieso te oud voor het vaderschap; ik was bijna vijftig. En ik was bang. Doodsbang. Ik heb tegen Sioe gezegd dat zij ervoor moest zorgen dat ik onze kinderen met geen vinger zou aanraken. Nooit. Never. Ik zei: pak desnoods een mes om mij tegen te houden als ik mijn temperament verlies, maar zorg ervoor dat mijn zoon en dochter niet overkomt wat mij is overkomen.

„Ik ben vlak na de oorlog in Arnhem geboren op een zolderkamertje bij mijn opa en oma. Mijn ouders woonden daar, want ook toen was er woningnood. En Arnhem was dicht bij Amersfoort, de stad waar mijn vader was gelegerd. Ik was nummer twee. Ik heb een broer boven mij, hij is helaas al overleden, en een jongere zus. Mijn ouders komen eigenlijk uit Limburg. Mijn vader is daar geboren en mijn van oorsprong Duitse moeder is daar opgegroeid. Mijn vader was driftig en had losse handen. Mijn moeder kampte met een oorlogstrauma. In haar hoofd kon een Duitser nooit goed zijn. Dus moesten wij in alles de beste zijn en was goed nooit goed genoeg. Best lastig voor een jongetje met dyslexie.

Ik werkte samen met een Spaanse bootsman. Die man heeft mij alles geleerd wat ik moest weten van het leven en de zeevaart

‘Mijn redding was een binnenvaartschippersfamilie waar mijn ouders bevriend mee waren geraakt in Limburg. Aan het einde van de oorlog wilden de Duitsers het schip van die familie tot zinken brengen en mijn ouders hebben hen geholpen om dat te voorkomen. Ze kregen een heel sterke band. De schipper en zijn vrouw werden voor mijn moeder zelfs een soort van ouders. Zij had na de oorlog namelijk geen idee waar haar eigen ouders waren, en of ze nog leefden. Die schippersfamilie zei toen ‘dan zijn wij nu jouw ouders’.

„Voor mij zijn die mensen altijd mijn derde opa en oma geweest. En hun dochter Jannie, die bijna net zo oud was als mijn ma, werd een tweede moeder. Vanaf mijn tiende zat ik iedere vakantie op dat schip. De schipper leerde mij alles. Scheepstouw splitsen. Navigeren. Alles. Op school bakte ik er niks van, maar op dat schip werd ik gewaardeerd. Ik vond het geweldig als we in Groningen betonklinkers gingen laden en die naar Emden brachten om daar weer cement te laden voor de bouw van de nieuwe haveningang in Delfzijl. Ik kon mijn ziel en zaligheid in dat varen kwijt.

„Thuis liep het niet echt lekker. We waren vanwege het werk van mijn vader bij defensie naar Utrecht verhuisd. De relatie met mijn moeder ging steeds slechter omdat ik het op school niet goed deed. En mijn vader sloeg er regelmatig op los. Ik zat vaak onder de blauwe plekken. Jannie is de enige die mijn vader daar weleens op heeft aangesproken. Zij zei: ‘Je slaat dat jong nog eens dood.’ Dat zorgde uiteindelijk voor een ommekeer. Op mijn vijftiende heeft hij zijn excuses aangeboden voor het geweld. Tegen mijn broer of zus heeft hij nooit sorry gezegd. Mijn broer had daar zelfs op zijn sterfbed nog verdriet van.

„Die Limburgse binnenvaartschipper wilde heel graag dat ik zijn schip zou overnemen. Maar de kustvaart lonkte. Ik wilde avontuur. Op mijn zeventiende ben ik als lichtmatroos aangemonsterd op de Tilly, een van de schepen van het Zaanse scheepvaartkantoor Tavenier. Mijn eerste reis duurde anderhalf jaar. Aan verlof deed ik niet. Dat liet ik altijd uitbetalen. Ik werkte samen met een Spaanse bootsman. Die man heeft mij heropgevoed. En mij alles geleerd wat ik moest weten van het leven en de zeevaart. Daar ben ik hem nog steeds diep dankbaar voor.

„Een paar jaar later ben ik voor Smit-Lloyd gaan varen. Ik heb de hele wereld gezien. Singapore, Zuid-Amerika, Dakar… Ik ben echt overal geweest. Aan boord kwam ik vaak jochies tegen die net zo’n rotte start hadden als ik. Die probeerde je dan wel een beetje te helpen. In de jaren tachtig kreeg ik in Nigeria te maken met piraterij en veel geweld. Sioe logeerde op mijn schip en trok dat niet. Daarom hebben we samen een binnenvaartschip gekocht en zijn we in Europa gaan varen. Tot de kinderen kwamen. Ik vond hun komst, zoals iedere ouder natuurlijk, een wonder. De angst die ik had, blijkt onnodig. Het lukt mij om mijn agressie te onderdrukken. Ik ben vooral trots. Beretrots. Het zijn twee prachtkinderen.”