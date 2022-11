Man die agent doodstak in Brussel vroeg eerder om psychologische hulp

De man die donderdagavond twee politieagenten in Brussel neerstak, had die ochtend in verwarde staat om psychologische hulp gevraagd op een politiekantoor in Evere. Dat melden Belgische media aan de hand van berichtgeving van het Brussels parket. Eén van de agenten overleefde de aanval niet.

De vermoedelijke dader zou „onsamenhangende” opmerkingen hebben gemaakt en zijn haat jegens de politie hebben uitgesproken. Door de politie werd hij naar een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis gebracht, waar hij werd overgedragen aan verpleegkundigen. Enkele uren later verliet hij het ziekenhuis weer. Die avond, rond 19.15 uur, viel hij twee agenten met een mes aan. De verdachte werd door twee andere agenten neergeschoten.

Een motief is vooralsnog niet bekend. Wel zijn er aanwijzingen dat het om een terreurdaad kan gaan. De man zou volgens De Morgen bij de politie bekend staan als een „potentieel gewelddadige extremist” die in 2013 in de gevangenis belandde. Ook zou hij bekend staan als „geradicaliseerd” en sinds 2015 op een zogeheten CELEX-lijst staan, de lijst van de Cel Extremisme van de gevangenissen.

Om 11.00 uur houdt het Brussels parket samen met het federaal parket een persconferentie over de zaak.