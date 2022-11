Klassiek en evenwichtig; echt álles valt hier op z’n plek

Noem je restaurant Hidden, hang geen naambordje bij de deur, nestel je in een souterrain en laat je gasten via de voordeur van een andere zaak binnenkomen. De eerste keer dat we reserveren bij Hidden worden we op de dag zelf afgebeld: twee gezelschappen hebben geannuleerd, we zijn de enigen. De tweede keer zijn we bij het dessert als er nog een stel aanschuift. Je kunt dan wel alles doen om een hidden gem te zijn, wij vinden het de hoogste tijd voor een zichtbaar Hidden.

9 Sfeer intiem, stijlvol, feestelijk, verzorgd Eten fine dining, klassiek én modern tegelijk, mooie wijnkaart Prijs 212,77 euro voor twee personen; vijf gangen, amuses én friandises, inclusief wijn en water, aanbetaling 35,- p.p. Hidden Olympisch Stadion 35, Amsterdam www.hiddenamsterdam.nl

Waar is dat feestje? Nou, in het Olympisch Stadion met panorama op de verlichte atletiekbaan waar jongens en meisjes zich de benen uit het lijf lopen, terwijl wij nippen aan een glas Italiaanse Roero Arneis (9,-). We krijgen er – die zetten meteen de toon – twee amuses bij: een gefrituurd hapje van brickdeeg met truffelcrème en 24 maanden gerijpte parmezaan en een klassieke maar groene madeleine met wakamé.

We zitten er overigens chic en comfortabel bij, in een groen pluchen zitje met gecapitonneerde banken en kuipstoeltjes, linnen gedekte tafels, zacht licht en prettige akoestiek. We krijgen alle aandacht van de Italiaanse maître Umberto d’Orso die ook de restaurantmanager blijkt te zijn en écht weet waarover ie het heeft. Zoals over de details van ons fixed menu van vijf gangen (70 euro, 6/7 gangen kan ook) en de wijn.

We laten het wijnarrangement schieten, te veel gedoe, en opteren voor een fles Elzasser pinot noir van Hugel (48,-), een prachthuis. Deze parel – licht, fruitig en helder als een bergbeekje – vissen we van de klassieke wijnkaart, nu eens niet een trits spannende natuurwijnen maar degelijk en evenwichtig.

Klassiek en evenwichtig zijn woorden die we deze avond keer op keer uitspreken. De hamachi is een toonbeeld van balans: gemarineerd en kort geschroeid en in subtiele, zure karnemelkjus met wat gepickelde komkommer en daikon, niet rechtstreeks uit de koeling en dus proeven we écht iets. Gang twee is een terrine van ossenstaart – beetje boers van structuur en vol van smaak – op zoetig briochebrood met wat gezuurde cantharel, vijg en een likje foie gras. We checken de herkomst: de ganzenlever komt van Eduardo Sousa uit het Spaanse Extremadura, kleine foie gras die verkregen wordt zonder dwangvoeding.

Dan komt er een prachtig bordje met een hardgebakken dumpling met langoustine in heldere tomatenbouillon met daarin pittige chilistrips, noripoeder en limoen. Alles is in evenwicht, het zoutgebruik is bescheiden en er is genoeg zuur voor tegenspel… dit is een toonbeeld van beheersing. Die beheersing is nog nadrukkelijker als het hoofdgerecht op tafel komt: borst van uitstekende Franse barbarie (muskuseend), de chef ontleent dit gerecht aan één van zijn leermeesters Willem-Pieter van Dreumel (Parkheuvel, Koninklijk Huis). Zelden proeven we zo’n mooie cuisson – hard gebakken en toch rood van binnen – en de diepe smaak van eend met het zoetzure van bramen.

Terwijl alle zussen van zangeres Sade nu wel voorbij zijn gekomen – de muziek verdient kortom nog wat aandacht – arriveert het dessert: een op de Japanse groene mandarijn geïnspireerd kunstwerkje van witte chocola, met de hand groen gebrushed en gevuld met mousse van mandarijn met een quenelle van mandarijnijs en granité. Had wijlen Fanny Blankers-Koen hier toch één keertje mogen eten, verzuchten we.

We zijn blij verrast dat bij de meeste gangen chef Marcel Heintzberger (voorheen Het Bosch, ook executive chef bij bovenbuurvrouw Mama Kelly) naar voren komt en samen met de maître de gerechten serveert en toelicht. We wisten niet dat we dit zo misten, de chef even aan tafel.

De laatste tijd mopperen we regelmatig over het leed dat shared dining heet, hippe maar weinig gebalanceerde gerechten allemaal tegelijk op tafel, rommelige bediening en karige service. Hidden is weliswaar niet hip, eerder klassiek-modern, maar hier valt wél alles op z’n plek.

Recensent en journalist Petra Possel test wekelijks een restaurant in en om Amsterdam.

