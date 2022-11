Kan Nederland duurzame doelen halen én democratisch blijven?

In het huis waar ik opgroeide stond een rij Het aanzien van…-boeken in de kast. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld, zo luidt al zestig jaar de eenvoudige premisse van deze reeks. Ieder jaar kwam er, rond de verjaardag van mijn vader in februari, een vers exemplaar bij. Ik bracht er menig lamlendige zondagmiddag mee door, bladerend langs beelden uit vervlogen tijden. En ieder jaar speculeerde ik vol verwachting over de foto’s die de voorkant zouden halen.

Als ik mijn geld op de keuze voor de editie van 2022 zou moeten zetten, dan zou ik, de oorlog in Oekraïne even daargelaten, kiezen voor een zee van omgekeerde Nederlandse vlaggen en het hoofd van een actievoerder vastgelijmd aan het Meisje met de parel.

Het klimaattijdperk heeft opnieuw zijn gezicht aan de wereld getoond. We kregen een snikhete zomer voorgeschoteld, die mogelijk niettemin de koelste zal zijn die mijn kinderen ooit zullen meemaken. Het debat over de oorzaken en oplossingen van onze natuur- en milieucrisis neemt steeds verhittere vormen aan. Zelfs als de stikstofcrisis is bezworen, wacht Nederlandse boeren de komende jaren nog een water-, mest-, methaan- en een klimaatcrisis, zoals De Groene Amsterdammer onlangs opsomde. Om over dierenziektes – soms met repercussies voor de mens – nog maar te zwijgen. Te vrezen valt dat de nationale ophef over stikstof maar een bescheiden voorbode is van de klimaatconsternatie die ons nog te wachten staat. De deadlines waar Nederland zich via bindende verdragen aan gecommitteerd heeft – 2030, 2050 – komen dichterbij, waardoor de druk om maatregelen simpelweg door te drukken eveneens zal toenemen.

In kringen van het boerenprotest wordt nu al gesproken over ‘klimaatdwang’ door de ‘klimaatmaffia’. Een interessant rapport van ‘De nieuwe denktank’, een verzameling denkers die het politieke midden van nieuwe ideeën wil voorzien, waarschuwt eveneens voor een „technocratische tunnelvisie”. Het verlangen voortvarend grote problemen te lijf te gaan, kan met bestuurders aan de haal gaan, waarschuwen de auteurs. De grip die kiezers op hun eigen leefomgeving ervaren kan kind van de rekening worden

De opkomst van de waakhonddemocratie

Formeel valt hier natuurlijk van alles tegenin te brengen. Zo zijn de internationale akkoorden en verdragen die de opwarming van de aarde proberen tegen te gaan stuk voor stuk gesloten en geratificeerd door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders. Hetzelfde geldt voor de Europese wetgeving die bepaalt dat de Nederlandse natuur tegen stikstof moet worden beschermd.

Maar toch: de vraag hoe je in tijden van klimaaturgentie de democratie in leven houdt, is te belangrijk om niet aan de orde te stellen. Democratie gaat niet alleen over juridische legitimiteit, maar ook over draagvlak. Het is niet voor niets dat de spanningen over een groene toekomst het hoogst oplopen in de gebieden waar de transitie naar een duurzame samenleving de grootste gevolgen heeft. Windmolens, zonnepanelen, de omslag van natuurintensieve naar natuur-inclusieve landbouw: er komt nogal wat op het Nederlandse platteland af. Juist in gebieden waar velen alles graag bij het oude houden – en waar overwegend conservatief gestemd en geleefd wordt – moet het gehele landschap worden herschikt om het hoofd te bieden aan de crises van deze tijd, van wonen tot stikstof tot klimaat.

Kunnen we duurzaam worden en tegelijk democratisch blijven? Die vraag leg ik voor aan een van ’s werelds meest vooraanstaande geschiedschrijvers van de democratie, de Australische professor John Keane, die begin deze maand op bezoek in Nijmegen was. Hij noemt de uitdaging waar democratieën nu voor staan er één zonder precedent, en ziet acties zoals die van de Nederlandse boeren als voorbode van het type conflicten dat we vaker gaan zien.

Deze derde fase van de democratie noemt Keane de waakhonddemocratie, met instituties die parlementen en regeringen tot de orde kunnen blaffen

Maar zoals te verwachten van een historicus begint hij bij het verleden. „Het is interessant om te kijken naar de relatie tussen de vorm die democratie aanneemt en de energiebronnen die in die tijd gebruikt werden”, zegt hij. „In de eerste bloeifase van de democratie” – de klassieke oudheid – „was spierkracht van mens en dier de belangrijkste energiebron, aangevuld door hoogstens wat water- en windmolens. De opkomst van de electorale democratie, eind achttiende eeuw, ging gelijk op met het tijdperk waarin de fossiele industrie zijn opmars maakte. De opkomst van de stoommachine zorgde ervoor dat politici en ideeën konden reizen. Door kolen aangedreven elektra zorgden ervoor dat burgers met elkaar konden communiceren. Maar intussen kennen we de keerzijdes van deze energiebronnen.”

Het jaartal 1940 markeert voor Keane het begin van het einde van het tweede democratische tijdperk. „Hitler liet zien dat het idee van mensen die zichzelf besturen door verkiezingen niet tegen tirannen bestand is. Er zijn sindsdien meer dan honderd instituties opgericht die als het nodig is de noodklok luiden en voor correcties zorgen op de electorale democratie.”

Deze derde fase noemt Keane de waakhonddemocratie, met instituties die parlementen en regeringen tot de orde kunnen blaffen. Hij is er overwegend positief over. Deze instituties, zoals de Verenigde Naties en verwante instellingen, helpen de democratie ‘vergroenen’. „In wezen is niets zo antropocentrisch als de democratie – mensen die andere mensen kiezen om zichzelf te besturen. Maar deze instituties slagen er steeds beter in om ook de belangen van onze leefomgeving te vertegenwoordigen. De rotsen, de rivieren, de lucht die we inademen. Al deze zaken krijgen via deze instituties ineens óók een stem.” Ook rechters kunnen volgens Keane zulke waakhonden zijn, zoals de Raad van State het in Nederland voor de Nederlandse bodem opneemt. „Het is een beetje een scandaleus idee van mij, maar verkiezingen worden steeds minder belangrijk. Maar tegelijkertijd democratiseert de democratie, want de demos bestaat niet meer alleen uit mensen.”

Maar voedt dat niet juist de vrees voor een Great Reset? Een samenzwering van niet-gekozen leiders die middels instituties hun wil aan de wereld opleggen, zoals boze burgers en boeren die zien? Keane: „Ik denk dat de druk vanuit instituties gelijk moet opgaan met meer lokale democratie. Het zijn gemeentes en provincies die abstract groen beleid concreet moeten maken.”

Huzarenstukje

De evenwichtsoefening die bestuurders en beleidsmakers in deze eeuw te wachten staat, is om het geloof in de democratie intact te houden, terwijl ze de duurzame doelen moeten halen. Niet alleen vanwege allerlei verdragen, maar omdat de planeet erom vraagt. Een huzarenstukje, waarbij ook democratische innovaties uitkomst zouden kunnen bieden. Denk aan lokale burgerberaden, waarin gelote burgers met elkaar in gesprek gaan over de manier waarop duurzame doelen lokaal gerealiseerd kunnen worden. Of denk aan buurtbegrotingen: samen het budget controleren en helpen beheren.

Aan de Radboud Universiteit te Nijmegen is onlangs een zogeheten hotspot voor ‘sustainable democracy ’ gevormd. Een groep wetenschappers uit verschillende disciplines doet onderzoek naar dit soort democratische innovaties. Politicoloog Carolien van Ham staat samen met bestuurskundige Marlies Honingh aan de basis van dit initiatief. Van Ham: „De democratie staat onder druk en moet worden verdedigd, hoor je vaak. Dat klopt, maar de democratie zoals die is, is natuurlijk verre van perfect. Wij vragen ons af: welke democratie willen we eigenlijk redden? En: hoe kan de democratie zich aanpassen aan de uitdagingen van deze eeuw?”

Van Ham interpreteert de boerenopstand als een roep om betere representatie. „Het is een groep burgers die zegt: laat ons meepraten over ons eigen lot.” Haar collega’s Rosa Kindt en Kristof Jacobs doen onderzoek naar het effect van democratische innovaties op het vertrouwen van burgers. Zo onderzochten ze een initiatief naar een buurtbegroting, vertelt Kindt. „We zagen dat deelnemers die doorgaans op populistische partijen stemmen na afloop van de bijeenkomst waar de buurtbegroting besproken werd significant meer vertrouwen zeiden te hebben in het democratisch proces. Bij minder populistische deelnemers was het effect minder duidelijk.”

Jacobs en Kindt onderzoeken ook een initiatief van de provincie Gelderland, die op vier plaatsen met geselecteerde burgers over de energietransitie spreekt. Jacobs: „Het is een uitdaging om die groep representatief te krijgen. Hoogopgeleide mannen reageren snel op zo’n oproep om mee te praten, andere groepen veel minder. Daar moeten we voor corrigeren.” De onderzoekers zien dat er heel wat drempels moeten worden weggenomen om van zo’n experiment een succes te maken. „Je moet vervoer organiseren, want niet iedereen is even mobiel. Je moet een geschikt tijdstip vinden, jonge ouders zijn tussen 17 en 20 uur bijvoorbeeld met iets anders bezig.”

En dan is er nog het paradoxale gegeven dat nieuwe vormen van democratie om méér geheimhouding vragen dan de traditionele vertegenwoordigende democratie. Jacobs: „De provincie houdt de vier locaties van deze burgerberaden geheim, om demonstraties bij de deur te voorkomen. Zo voorkomen ze dat een teveel aan maatschappelijke druk te beraadslagingen beïnvloedt.”

‘Doe meer met technologie’

Rudy van Belkom, directeur van stichting Toekomstbeeld der Techniek en auteur van het boek Alive and clicking (2022), ziet die tekortkomingen. „Ik vind het vreemd dat er niet méér met technologie wordt gedaan. In een online raadpleging kunnen mensen zelf het moment bepalen waarop ze meedoen. Je kunt ook manieren verzinnen om verschillende doelgroepen bij het gesprek te betrekken. Zodat bijvoorbeeld ook mensen die visueel zijn ingesteld mee kunnen doen. Bovendien: waarom zou je met 150 man in een zaaltje bijeen komen als je online met gemak 50.000 mensen kunt raadplegen?” Van Belkom verwijst naar Taiwan, waar burgers met de app Polis over controversiële kwesties als de introductie van Uber en AirBnb beslisten. Deze app brengt de overlap in standpunten in beeld, in plaats van de verschillen. „De rationaliteit van een algoritme kan juist in emotioneel verhitte debatten een uitkomst zijn. Soms zijn er meer overeenkomsten tussen burgers dan je zou denken.”

Kindt en Jacobs konden tijdens de pandemie goed zien hoe hun respondenten op online experimenten reageerden. Zij zijn minder positief dan Van Belkom. Jacobs: „Mensen misten de mogelijkheid direct op elkaar te reageren. Maar toch, een combinatie van technologie en een fysieke bijeenkomst zou best kunnen werken.”

Wat de toegevoegde waarde van een ander type debat voor de stikstofkwestie kan zijn, werd deze week duidelijk in het HOFtheater te Raalte. Hier kwamen op maandagavond 130 Overijsselse melkveehouders en deskundigen bij elkaar voor een avond onder de noemer ‘Gedeelde grond’. Het debat werd georganiseerd door het Amsterdamse debatcentrum De Balie en de Rabobank. De vraag kwam op hoe de stikstofdiscussie was verlopen als die niet met een politieke oekaze over het halveren van de veestapel was afgetrapt, maar met het wegnemen van de belemmeringen bij boeren van goede wil om aan de oplossing bij te dragen.

Dit artikel bouwt voort op een hoofdstuk uit Blauw wit rood. De boerenopstand als spiegel voor Nederland, dat deze week verscheen. Het boek is gebaseerd op reportages in NRC en De Groene Amsterdammer, die Karel Smouter maakte als correspondent Oost-Nederland.

Ook Keane pleit er ondanks de urgentie voor de tijd te nemen voor zorgvuldige democratische processen, waarin beleidsmakers burgers informeren over de dilemma’s die voorliggen en hun echte inspraak geven. Niet over de kwestie óf er moet worden verduurzaamd, maar over het hóé. „Ik waarschuw voor een teveel aan catastrofisme, het idee dat de wereld onvermijdelijk aan zijn einde komt als we niet nú in actie kan komen. Dat kan als excuus gaan gelden voor de noodtoestand, zoals we in de pandemie zagen. En de noodtoestand is de aartsvijand van de democratie. Catastrofisme kan ook melancholisch maken of, erger nog, cynisch. Dan kweek je een houding als die van Trump, die zegt: ‘Na mij de zondvloed.’ Catastrofisme is de keerzijde van optimisme, à la Fukuyama, die gelooft dat liberale democratieën alles stukje bij beetje beter maken. Daar geloof ik ook niet in. Ik pleit voor ‘possimisme’, een soort pragmatisme dat de nadruk legt op wat er wél mogelijk is. ‘Possum’ betekent ‘ik kan’, dat is belangrijk in een democratie. Dat je keuzes maakt en invloed hebt op je omgeving.” Bovendien, lacht de Australische denker, possums – buidelratten – zijn slimme dieren. „Ik zie ze elke dag in mijn achtertuin. Ze springen van boom naar boom.”

Het aanzien van 2023 zal wel de nodige blauwwitrode vlaggen bevatten. De Extinction Rebellion van jonge klimaatactievoerders gaat in de strijd om de aandacht van het publiek intussen gelijk op met de Extinction Rebellion van jonge boeren, die bezorgd zijn over het uitsterven van hun eigen manier van leven. Beide groepen kiezen nu nog ieder hun eigen strijdtoneel, maar het is niet gezegd dat het daarbij blijft. Als we niet opletten zijn we straks wel duurzamer, maar niet langer een samenleving. Hoog tijd dus om niet alleen de economie, maar ook de democratie te verduurzamen.