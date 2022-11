Regisseur Paul Haggis door jury schuldig bevonden aan verkrachting

De Canadese Paul Haggis, bekend als regisseur van onder meer de films Crash en Million Dollar Baby, is donderdag in New York schuldig bevonden aan verkrachting. Een zeskoppige jury acht het bewezen dat Haggis in 2013 de toen 26-jarige Haleigh Breest heeft verkracht. Volgens The New York Times moet Haggis haar een schadevergoeding van 7,5 miljoen dollar (ruim 7,3 miljoen euro) betalen. De 69-jarige Haggis wordt niet strafrechtelijk vervolgd.

In 2017 werd Haggis aangeklaagd vanwege seksueel geweld. Hij zou Breest, die ook werkzaam was in de filmindustrie, na een première in 2013 hebben meegenomen naar zijn appartement. Daar dwong Haggis haar tot orale seks, zo luidt de aanklacht, waarna hij haar verkrachtte. De regisseur heeft de beschuldigingen altijd ontkend en houdt vol dat er sprake was van wederzijdse instemming. Na afloop van de rechtszaak gaf Breest aan „erg dankbaar” te zijn.

In juli dit jaar werd Haggis in het Italiaanse Ostuni gearresteerd vanwege nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik. Hij zou een jonge vrouw twee dagen lang hebben gedwongen tot seks, meldde het Italiaanse persbureau ANSA op basis van het lokale Openbaar Ministerie. Haggis zegt onschuldig te zijn. De aanklagers hebben hun onderzoek nog niet afgerond.