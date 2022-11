Goed nieuws deze week: bij de Amerikaanse Congresverkiezingen, die doorgaans een slachtpartij zijn voor de partij van de zittende president, hebben de Democraten boven verwachting gescoord. En gematigde Republikeinen presteerden beduidend beter dan hun extremistische partijgenoten die door Donald Trump werden gesteund.

Maar voor Europa is dit geen reden om op de lauweren te rusten. Trumps wilde magie mag dan verzwakt lijken, het trumpisme heeft diepe sporen getrokken in de Amerikaanse samenleving en politiek. Terwijl Europa door de oorlog in Oekraïne voor zijn veiligheid en welvaart weer sterk op de VS is aangewezen, zou het een grote fout zijn om te veronderstellen dat we komende jaren op beide terreinen wel gedekt zijn.

In Washington liggen ze maar van één ding echt wakker: China. Al het andere is daaraan ondergeschikt. Toen president Poetin op 24 februari Oekraïne binnnenviel, schoten de de VS Oekraïne genereus te hulp. Tot op heden is hun militaire, financiële en andere assistentie vele malen groter dan die van Europa.

Ook heeft Washington een eind gemaakt aan de gestage terugtrekking van militairen uit Europa van de laatste decennia. Europa beschermt en verdedigt zichzelf niet; het is de NAVO en daarin dragen de VS al sinds jaar en dag het leeuwendeel van de kosten.

President Biden verklaarde: „America is back”. Om Europa en Oekraïne te helpen. Maar dit gebeurde ook omdat er een anti-Amerikaans, Russisch-Chinees blok zou kunnen ontstaan als Rusland de oorlog zou winnen, suggereerde Witte Huis-veiligheidsadviseur Tom Wright, donderdag in de Financial Times-podcast ‘Rachman Review’.

Democraten en Republikeinen dringen er vanaf dag één op aan dat Europa meer doet, zowel aan zijn eigen defensie als voor Oekraïne. Tijdens de verkiezingscampagnes van de afgelopen weken was dit een prominent thema voor Democratische kandidaten op de linkervleugel en voor veel Republikeinen.

Zeker nu China voortdurend militaire oefeningen doet om Taiwan te intimideren moet Europa harder aan zijn eigen defensie trekken

Het is een illusie om te denken dat die geluiden zullen verstommen na Joe Bidens electorale meevaller. Zeker nu China voortdurend militaire oefeningen doet om Taiwan te intimideren – wat Washington grote zorgen baart – moet Europa harder aan zijn eigen defensie trekken. Zoals een Amerikaanse defensiefunctionaris laatst zei: „Wij kunnen geen twee oorlogen tegelijk voeren.”

Maar er is nog een terrein waar Amerika assertiever zal zijn jegens Europa: de economie. Misschien gaan de trumpiaans-scherpe kantjes eraf, maar ook onder Biden focust Washington zich steeds meer op de moordende competitie met China. En Washington wil die winnen. Europa, dat zonder goedkoop Russisch gas een economische cold turkey heeft, staat onder grote Amerikaanse druk om minder zaken met China te doen.

Donald ‘Make America Great Again’ Trump schoffeerde Europese fabrikanten met importheffingen en dédain. Biden is beleefder. Maar ook hij probeert zijn land minder afhankelijk te maken van China.

Die ontkoppeling betekent dat de VS meer zelf gaan produceren. Zo moet de zogeheten Chips Act, van kracht sinds augustus, de productie van computerchips hernationaliseren. En de Inflation Reduction Act beoogt hetzelfde voor onderdelen van elektrische auto’s. Het leidt tot meer staatssteun en protectionisme.

Het huidige, felle dispuut tussen Brussel en Washington over Amerikaanse belastingvoordelen voor kopers van Amerikaanse elektrische auto – een regeling die Europese auto’s uit de markt prijst – is slechts een voorproefje. Nu Europa meer vloeibaar gas uit Amerika koopt, gaan er in de VS alweer stemmen op om dit gas juist te reserveren voor Amerikaanse huishoudens en bedrijven.

Dit alles dwingt Europa om, collectief, meer verantwoordelijkheid te nemen én meer voor zichzelf op te komen. Het wordt een interessante oefening – juist in een tijd waarin het militair en economisch toch al meer is aangewezen op de transatlantische betrekkingen.

