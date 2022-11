In verhalen uit de gevangenis speelt de koffie een grote rol

„De meeste van deze teksten zijn nooit eerder door een historicus bekeken”, zegt Rudolf Dekker. „Het is als lopen door verse sneeuw, of schaatsen waar andere mensen nog niet geschaatst hebben.”

Dekker schreef een boek over dagboeken en memoires van misdadigers en andere wetsovertreders uit de afgelopen vier eeuwen. „Vaak obscure publicaties, die totaal vergeten zijn of waar nu nog maar een paar exemplaren van rondzwerven.” Met titels als Tafereelen en mengelingen voor het verstand en hart uit het dagboek van eenen rampspoedigen of Gevangene 1113 onthult. Soms is er nog één exemplaar van te vinden in een bibliotheek. Soms staat het enige nog bekende exemplaar bij Dekker zelf in de boekenkast, want hij heeft er in de loop der jaren een mooie verzameling van aangelegd.

Dekker is als historicus gespecialiseerd in egodocumenten: dagboeken en memoires. Hij maakte al eens een inventaris van Nederlandse egodocumenten tot 1918. Slechts een heel klein deel daarvan zijn wat hij „criminele autobiografieën” noemt: teksten waarin veroordeelde mensen hun verhaal vertellen, soms helemaal zelf, soms met tussenkomst van een ghostwriter.

Het zelfbeeld van de ‘crimineel’

Dekker heeft gekeken naar de grote lijnen in dat genre. Wat werd ooit als een misdaad gezien maar nu niet meer (homoseksualiteit, travestie, dienstweigeren, ‘persdelicten’, majesteitsschennis)? Hoe veranderden de ideeën over straffen? Hoe was het door de eeuwen heen om gevangen te zitten? En hoe veranderde het zelfbeeld van de ‘crimineel’?

Maar ook zoekt hij altijd naar veelzeggende details en anekdotes. Dat zijn de pareltjes van dit type onderzoek. „Van een egodocument verwacht je: ervaringen. De teksten gaan over misdaad en straf. Maar vooral over dat laatste. Want de gevangenis is meestal ook de plek waar die mensen beginnen met schrijven, of waar ze bijvoorbeeld worden bezocht door een predikant die hun verhaal dan optekent.”

Die persoonlijke ervaringen, dat kan over van alles gaan. Bijvoorbeeld over hoe de koffie smaakt. In 1916 schrijft iemand: „De koffie. Boe! – daar zal ik niets meer van gebruiken.” In 1931 schrijft iemand anders: „De betekenis van de beker koffie die je dan op de derde dag krijgt is niet te beschrijven: de geur alleen al maakt je dronken.”

Het lijkt iets triviaals, die koffie, maar soms zit er een veelzeggende anekdote aan vast, zegt Dekker. „Bijvoorbeeld, een man zit na de oorlog in een gevangenis, waar ook veroordeelde NSB’ers zitten, die daar een aparte groep vormen, met eigen kleding ook. Het valt die man op dat ze geen enkele spijt hebben en dat ze hun straf ook niet erkennen. Een joodse gevangene, die bij de gewone gevangenen zit, moet op een dag de koffie uitdelen en krijgt dan van die NSB’ers te horen: van jou willen we helemaal geen koffie.”

Overleden moeder

Een ander pareltje, volgens Dekker: „Rond 1900 beschrijft een man heel precies, één pagina lang, hoe hij helemaal werd opgemeten, van top tot teen, volgens een biometrisch systeem dat toen gebruikt werd ter identificatie van misdadigers, ‘bertillonage’. Criminologen konden die gegevens ook weer gebruiken voor onderzoek naar de fysieke kenmerken van misdadigers – iets waar men in die tijd naar op zoek was. Wat die man vertelt is uniek: hij vertelt hoe het was om dat te moeten ondergaan.”

Nog een voorbeeld: „Begin twintigste eeuw: een man beschrijft dat je eens in de zoveel tijd een brief mocht schrijven, maar daar stonden dan zoveel stempels van de gevangenis op, dat er maar heel weinig ruimte over bleef voor de brief. Die brieven gingen ook door een hele molen. De brief dat zijn moeder was overleden kreeg hij pas een paar dagen na de begrafenis, en zijn antwoord daarop duurde lang, omdat hij moest wachten op de dag dat hij weer een brief mocht schrijven. Zijn familie dacht dat hij niet meer in ze geïnteresseerd was.”

Mensen die vastzaten vanwege opruiing of majesteitsschennis konden ‘vaak goed schrijven’

Zulke details vindt Dekker interessant. „Ja, waar zou je dat anders lezen?” Uit de zeventiende en achttiende eeuw zijn er maar een handjevol „criminele autobiografieën” overgeleverd. Tegenwoordig schrijft iedereen over zichzelf, maar in die tijd was dat nog heel uitzonderlijk. De twee vroegste teksten zijn van een Friese edelman die om politieke redenen gevangen werd gezet, en van een vrouw uit de hogere kringen die veroordeeld werd vanwege spionage. In de achttiende eeuw zijn er de autobiografieën van drie mannen – F.L. Kersteman, J.C. Weyerman en J.E. de Witte – die veel met elkaar gemeen hebben: ze schreven veel, onder andere over zichzelf, en ze zaten langere tijd gevangen. „Dat waren oplichters, witteboordencriminelen, maar ook mannen die wat hoger opgeleid waren en zelfs literaire pretenties hadden.”

Eén van die drie, Kersteman, trad ook op als ghostwriter van een heel bijzondere autobiografie: De Bredasche heldinne. „Dat is het verhaal van Maria van Antwerpen”, zegt Dekker. „Een vrouw die zich voordoet als man, in het leger gaat, en later ook trouwt, met een vrouw. Na zes jaar wordt ze ontmaskerd en belandt ze in de gevangenis. Daar wordt haar verhaal gehoord door Kersteman, die daar toevallig ook gevangen zit. Hij tekent dat op en maakt er een boek van. Want Maria van Antwerpen kon zelf nauwelijks schrijven. Van dat boek werd later gedacht: dat zal wel verzonnen zijn. Maar als je de feiten checkt, in archieven, blijkt het allemaal te kloppen. Zij vertelt haar verhaal met haar eigen gevoelens. Vervolgens heeft Kersteman er ook een beetje een avonturenroman van gemaakt, een genre dat toen in opkomst was.”

Beroemde gevangenen bekijken

Onder die „avonturenroman” zit volgens Dekker een behoorlijk authentiek verhaal, vol kleurrijke details. Voor de hedendaagse lezer is het bijvoorbeeld ongelofelijk interessant om te zien hoe Maria van zichzelf zegt dat ze alleen „uyterlijk” „een vrouwspersoon” is. Dekker: „En wat ik ook mooi vind: hoe zij op de dag dat ze wordt ontmaskerd door het publiek wordt gefêteerd.” In de woorden van Maria: „Men had my dien namiddag van myn ontdecking soo veel drank van alle kanten toegebragd, en soo raisonabel beschonken dat [...] [ik] de hoogte redelyk weg had” (behoorlijk de weg kwijt was).

Ook in de autobiografie van Kersteman zelf zijn van die mooie details te vinden. „Hij zit in de gevangenis, het wordt kermis en dan is het gebruikelijk dat de mensen met de gevangenen een praatje mogen maken. Kersteman vertelt dat hij speciaal daarvoor een kermisgedicht schreef en daar vijfhonderd exemplaren van liet drukken, om dat vanuit zijn cel aan die bezoekers te verkopen. Dat is grappig en typisch achttiende-eeuws. Dat zou nu niet meer kunnen.

Publicaties van misdadigers.

Gevangenissen werden in die tijd vaak opengesteld voor publiek. Dat vind je ook terug in een heel ander type egodocumenten: in reisverhalen. Als je naar Londen ging, ging je ook naar het gekkenhuis en naar de gevangenis, om die gevangenen te bekijken, en dan vooral de beroemde gevangenen.” In de negentiende eeuw gaan gevangenissen meer lijken op wat we ons nu voorstellen bij een gevangenis. „Dan krijg je predikanten die boeken gaan publiceren over de gevangenen die ze begeleiden.”

Dekker haalt een boekje uit de kast: Drie dagen in den kerker, of de misdaad en bekeering van Johann Meide, op den vijfden maart 1842 aan het Nieuwe Diep ter dood gebragt, bijgestaan door J.H. Sonstral, Predikant bij de Lutherse Gemeente aan den Helder. „Dit is verder in geen enkele bibliotheek te vinden”, zegt hij. „Deze predikant heeft de gevangene drie dagen bijgestaan om hem voor te bereiden op de doodstraf. Diens hele levensverhaal komt dan ter sprake.

Natuurlijk is dit bij uitstek een genre waarin dingen worden aangezet, fraaier worden gemaakt. Misdadigers kun je nu eenmaal niet op hun woord geloven. En hun verhalen hebben altijd ook standaardontwikkelingen: hoe ze ertoe gekomen zijn, door armoede en dat soort dingen, en uiteindelijk hebben ze spijt, ze worden bekeerd, dat is allemaal standaard. Daar moet je als historicus een beetje doorheen kijken. Dat kan je voor een deel doen door de feiten te checken in archieven. En je gebruikt ook altijd je intuïtie.”

Zo iemand als Haring Arie, die is gewoon trots op wat hij gedaan heeft

„En gaandeweg de negentiende eeuw gaan die predikanten die verhalen ook steeds meer vertellen om de menselijke kant van de gevangenen te laten zien.”

Totaal anders van toon is het boek Levensgeschiedenis en zonderlinge lotgevallen van eenen nog in leven zijnde zwerver, door hem zelf beschreven, uit 1824. „Daarin wordt het verhaal expliciet zónder moraal gepresenteerd, wat echt uniek is voor die tijd. Het is anoniem verschenen, maar komt behoorlijk authentiek over.”

In de twintigste eeuw verandert het zelfbeeld van veroordeelden en misdadigers. Dat begint volgens Dekker met „de emancipatie van de gedetineerde”. Er komt een hele stroom op gang van boeken en boekjes geschreven door politieke gevangenen, die vastzaten vanwege opruiing, majesteitsschennis, dienstweigering. „Die kunnen vaak goed schrijven. Ze beschrijven uitgebreid hoe het is om gevangen te zitten. Rond 1900 krijg je daarnaast journalisten die zich op het genre storten. Bijvoorbeeld een journalist die een tijdje met een dief optrekt. Of een journalist die zich laat opsluiten – wat kon door een boete niet te betalen – om een reportage te schrijven over de gevangenis.”

Paul Wilking, ook bekend als Pistolen Paultje (80). Foto ANP

Schilderachtige figuren

In jaren zestig volgt wat Dekker „de emancipatie van de crimineel” noemt. „Je ziet dat ze zelfbewuster worden.” Bovendien wordt de autobiografie nu een heel populair genre. Het zijn de jaren van Ik, Jan Cremer. Maar ook die van De roerige wereld van Pistolen Paul en andere egodocumenten waarin schilderachtige figuren, zoals Haring Arie en Heer Olivier, vertellen hoe ze rijke mensen bestelen of oplichten zonder geweld te gebruiken. „Er is opeens meer belangstelling voor mensen die zich aan alle maatschappelijke regels onttrekken. Dat kunnen dan een soort helden worden. Zo iemand als Haring Arie, die is gewoon trots op wat hij gedaan heeft. Je vindt in die boeken ook hele beschrijvingen van hoe ze te werk gingen, hoe slim ze alles aanpakten.”

Sindsdien is het genre van de autobiografie geëxplodeerd – in álle geledingen van de samenleving. „We leven in een tijd dat iedereen autobiografisch schrijft”, zegt Dekker, „terwijl er vroeger juist absurd weinig mensen waren die iets over zichzelf schreven. Voor de negentiende eeuw was de elite die kon schrijven heel klein. En er kwam ook heel wat bij kijken: in de achttiende eeuw moest je eerst zelf je inkt maken, met wat roet en wat water, en je moest je pen slijpen. Voordat je dan ging schrijven…”

Rudolf Dekker: De criminele autobiografie van 1600 tot heden Uitgeverij Panchaud.

Het boek van Rudolf Dekker werd gerecenseerd door Jan Meeus: Boeken schrijven over je criminele broer