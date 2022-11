In een barrage van ‘geverifieerde’ nepaccounts wordt Elon Musk het meest in de zeik genomen

‘Er is niets lekkerder dan wakker worden en genieten van een verse, dampende kop van mijn eigen urine. Zo’n sterke manier om de dag te beginnen, en het is wetenschappelijk bewezen dat het hersencellen helpt groeien. Als je zoals ik wil zijn, drink je plas dan op.” Aldus Elon Musk op Twitter. Correctie: aldus een door een blauw vinkje ‘geverifieerd’ account met de naam en foto van Elon Musk. Wie kijkt naar de gebruikersnaam die begint met een ‘@’ ziet dat de imitator @ChrisWarcraft is. De tweet kreeg meer dan 160.000 likes voordat het parodie-account werd opgeschort.

„Een grappenmaker die mij imiteerde, zei dat ik elke ochtend mijn eigen urine drink. Dit klopt niet. Ik drink het op verschillende momenten van de dag.” Dit keer is het een andere zogenaamd geverifieerde ‘Elon Musk’ die spreekt. Ook zijn account werd opgeschort door Twitter.

De nieuwe Twitterbaas Elon Musk kon niet zo lachen om de imitators die hem in de zeik nemen. Enkele dagen nadat „een dampend kopje van zijn eigen urine” een meme dreigde te worden op Twitter, besloot hij in te grijpen. Op 6 november kondigde hij op het platform aan dat vanaf nu alle profielen worden opgeschort die zich voordoen als iemand zonder duidelijk te vermelden dat het om een parodie gaat. Zonder waarschuwing. Het woordje ‘parodie’ moet niet alleen in de bio staan, maar ook in de naam. Zijn argument: het is niet oké om mensen in de maling te nemen. Tot zover zijn belofte van vlak na de overname dat „komedie nu legaal is op Twitter”.

De smerige grapjes hebben veel weg van de diepgaande gesprekken tussen groep 2-klasgenootjes. Toch schuilt er een belangrijk boodschap voor Musk achter. De blauwe vinkjes zouden de identiteit van een publiek figuur moeten bevestigen. Sinds Musk bij Twitter is gekomen biedt hij echter iedereen die bereid is om 7,99 dollar te betalen voor een abonnement een blauw vinkje aan. Hierbij wordt vooralsnog niet nagegaan wie achter het account zit, zoals eerder wel werd gedaan aan de hand van een identiteitsbewijs.

Musk houdt van Op1

Sinds Elon Musk zijn maatregel heeft aangekondigd, loopt mijn tijdlijn vol met geverifieerde imitators van de paus, O.J. Simpson, George Bush, de Nederlandse Belastingdienst en natuurlijk de Twitterbaas zelf. De Elon Musk van Blendle-oprichter Alexander Klöpping geeft bijvoorbeeld toe dat zijn favoriete tv-programma Op1 is, maar alleen als Charles Groenhuijsen presenteert.

Na de overname van het sociale netwerk beloofde de nieuwe eigenaar dat „er geen belangrijke beslissingen over content of accountherstel zullen plaatsvinden” voor zijn nieuwe contentmoderatieraad bijeenkomt. Wat nu toch weldegelijk is gebeurd bij deze nieuwe maatregel en de daarna opgeschorte accounts.

Dat mensen in de maling nemen kwetsend kan zijn, werd duidelijk toen een geverifieerd nepaccount van Nintendo een foto deelde van Mario die zijn middelvinger opsteekt. Onder in het bericht reageert een verdrietige fan dat „Mario nooit zoiets zou doen”. De kwade Mario antwoordt terug: „Nou, hij deed het wel.” Bij het account staat dat het geverifieerd is omdat het geabonneerd is op Twitter Blue.

Het blijft moeilijk om vast te stellen wie de grootste kleuter is in deze kwestie. De twitteraars die de grapjes maken, of de steenrijke tech-mogul die erdoor op de kast gejaagd wordt.