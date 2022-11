Het waren veelbelovende woorden. Onder zijn presidentschap zou in Senegal „geen enkele journalist worden vastgezet voor een délit de presse, een journalistiek vergrijp”, beloofde Macky Sall, toen hij in oktober 2015 te gast was in de studio van de Franse zender i-Télé (tegenwoordig CNews). „Journalisten lopen geen enkel risico in Senegal.” Woorden waar de president deze week fijntjes aan werd herinnerd door Sud Quotidien.

In deze rubriek belichten correspondenten op onregelmatige basis het publieke debat op hun standplaats.

De kop die de Senegalese krant op zijn voorpagina plaatste: Wanneer Macky Sall de pers ‘opsluit’. Eronder Senegals meest recente notering op de wereldranglijst voor persvrijheid. Nummer 73. Een jaar eerder stond Senegal op plek 49.

Niet alleen Sud Quotidien schrijft deze dagen pagina’s vol over de „gespannen relatie tussen het staatshoofd en de nationale pers”. De recente arrestatie van Pape Alé Niang, hoofd van de nieuwssite Dakar Matin, leidt ook elders tot verhitte discussies. Met regeringsgetrouwen die Niang verwijten geen journalist maar activist te zijn en collega’s die in zijn arrestatie een afrekening zien voor het doen van zijn werk.

In een recente video op zijn YouTube-kanaal ging de journalist in op een zaak die voor- en tegenstanders van Macky Sall als geen ander verdeeld: de beschuldiging van verkrachting van een medewerkster van een schoonheidssalon door Ousmane Sonko, de oppositiepoliticus die zich de laatste jaren ontpopte tot Salls grootste uitdager.

Sonko gaf toe de masseuse in kwestie te hebben bezocht voor zijn „rugpijn”, maar ontkent verder alle aantijgingen. De politicus en zijn aanhangers spreken van een „politiek complot”, bekokstoofd door Sall om hem straks in 2024 buiten de presidentsrace te houden. Toen Sonko vorig jaar kortstondig werd opgepakt, braken dagenlange rellen uit waarbij dertien doden vielen. Vorige week moest hij opnieuw voor de rechter verschijnen en veranderde Dakar in een belegerd fort.

In zijn YouTube-verslag deelde Niang, een bekend criticus van de regering, informatie uit politiedossiers die hij in handen had gekregen over de mobilisatie van veiligheidstroepen die dag. Niet alleen dat: hij zei ook dat zou blijken dat het proces-verbaal in de zaak tegen Sonko was gemanipuleerd. De journalist wordt nu beschuldigd van het verspreiden van informatie uit geheime staatsdocumenten, het verspreiden van nepnieuws en laster.

„Het regime rekent af met een bête noire, een zondebok, die het met alle middelen het zwijgen wil opleggen, zelfs onconventionele”, schreef onderzoeksjournalist Momar Dieng op zijn nieuwsite Impact.sn.

Lees ook: Onrust in stabiel Senegal: ‘We moeten onze woede tonen’

Derde termijn

Hij kreeg op Twitter bijval van onder meer Y’en A Marre (vrij vertaald: we zijn het zat), de burgerbeweging die in 2012 het verzet leidde tegen de voorganger van Macky Sall toen deze, tegen de grondwet in, voor een derde termijn wilde opgaan. „In plaats van de pers aan te vallen, zou de staat zich op het kwaad moeten richten dat onze instellingen besmet en hen vervreemdt van de aspiraties van het volk”, schreven zij.

De betekenis van dat kwaad gaat aan weinig Senegalezen verloren. De geruchten worden steeds hardnekkiger dat Sall het voorbeeld van zijn voorganger wil volgen door zich voor een derde termijn verkiesbaar te stellen. Iets wat hij in voorgaande jaren had bezworen nooit te zullen doen. Het deed de krant l’Observateur onlangs aan filosoof en psycholoog Ngor Dieng vragen of de beloftes van politici nog wel enige waarde hebben.

Nee, antwoordde deze onverholen. „Senegalezen associëren het woord van de politicus nu met leugens en bedrog. Het is niet langer een erewoord, maar een eenvoudig dood blaadje dat door de eerste de beste wind kan worden weggeblazen.”