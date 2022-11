Hét oliemannetje van het Nederlandse bedrijfsleven gaat ook Centric helpen

Totale chaos. Een geknakt imago voor het bedrijf, bestuurders die via een zijdeur vertrokken, een onderzoek door justitie aan de broek. De situatie die Peter Wakkie in 2003 aantrof bij het door een boekhoudschandaal geplaagde Ahold lijkt niet zo heel veel te verschillen van die bij het bedrijf dat hij nu moet gaan leiden: IT-dienstverlener Centric.

Ga maar na: de automatiseerder die voor veel (lagere) overheden werkt heeft een enorm vertrouwensprobleem. De privéfratsen van eigenaar Gerard Sanderink waren voor een aantal belangrijke klanten (ASML, De Nederlandsche Bank, Bank Nederlandse Gemeenten) reden het aflopende contract niet te verlengen. En Sanderink zette bestuurders af die hem tegenspraken.

Het publieke belang van het bedrijf voor overheden en als werkgever van 2.500 mensen in Nederland was uiteindelijk aanleiding voor het OM om de Ondernemingskamer te vragen een onderzoek naar wanbeleid te starten. Dat gebeurde nadat Sanderink enkele weken geleden aankondigde terug te keren als topman bij Centric. De Ondernemingskamer moet zich nog uitspreken over of er een onderzoek naar wanbeleid komt, maar schorste vorige week Sanderink wel al als bestuurder. Ook werd zijn aandelenkapitaal op afstand geplaatst. Marcel Evers zal de stukken beheren.

Donderdag maakte de Ondernemingskamer bekend dat Wakkie als bestuurder aan de slag gaat bij Centric. Hij krijgt Willem Meijer als niet-uitvoerend bestuurder naast zich.

Blokkeerde overname van KPN

Met Wakkie krijgt Centric een flamboyante bestuurder die geldt als hét oliemannetje in bestuurlijk Nederland. Al meermaals dook de oud-advocaat (De Brauw Blackstone Westbroek) op bij bedrijven die in moeilijkheden zaten. Zo loodste hij Ahold tussen 2003 en 2009 door de juridische claims van beleggers en boetetrajecten met toezichthouders door. Hij hielp de multinational de boekhoudstorm te overleven.

Bij KPN was Wakkie lid van de stichting die moest waken over het voortbestaan van het bedrijf. Met die stichting blokkeerde hij de overname van KPN door het Mexicaanse America Movil. Ook was Wakkie president-commissaris bij onder meer WoltersKluwer en TomTom.

Dat hij niet bang is zich uit te spreken, bleek in 2015. Toen moest hij bij ABN Amro vertrekken nadat hij in NRC een omstreden salarisverhoging voor de raad van bestuur verdedigde. Het bestuur zelf had daar onder druk van de staat, die toen nog volledig eigenaar was, juist van afgezien.

Wakkie staat bij de Ondernemingskamer op een lijst met bestuurders die kunnen worden ingeschakeld om orde op zaken te stellen bij bedrijven. Het is dan ook niet de eerste keer dat de Ondernemingskamer bij Wakkie uitkomt. Bij het Spaans-Russische telecombedrijf ZED+ – gevestigd in Nederland – moest hij de financiële problemen oplossen die ruziënde aandeelhouders niet konden fixen. Dat pakte anders uit: een ontevreden Spaanse aandeelhoudersfamilie klaagde Wakkie zelf aan omdat hij een extern onderzoek naar mogelijke omkoping door het Russische deel van het concern zou hebben gedwarsboomd. De familie ving meermaals bot bij de Ondernemingskamer toen ze probeerde Wakkie te laten ontslaan. Later stelde Wakkie als commissaris bij het door een boekhoudfraudeschandaal getroffen Zuid-Afrikaanse meubelbedrijf Steinhoff orde op zaken. Bestuurders hadden er gesjoemeld met de boekhouding en Wakkie mocht zijn reputatie als puinruimer wederom waarmaken.

Ondertussen onderhoudt de oud-advocaat zijn eigen praktijk, waarmee hij boardrooms adviseert hoe om te gaan met crises. Hij sparde de laatste jaren met menig commissaris van bedrijven in de problemen. Het liefst anoniem, buiten de schijnwerpers.

Bij Centric zal dat niet lukken. De media-aandacht voor het bedrijf is groot door het gedrag van Sanderink. Een grote rol in de negatieve publiciteit was weggelegd voor Sanderinks vriendin Rian van Rijbroek. Vorige week bevestigde zij in de rechtbank nog het door NRC gebrachte nieuws dat ze adviseerde over het opzetten van een cybersecuritydivisie bij de IT-dienstverlener. Het zorgde voor veel onrust onder klanten en personeel.

Van Rijbroeks betrokkenheid was ook de reden dat personeel wegliep bij Centric. Het bedrijf is momenteel veel geld kwijt aan tijdelijke inhuur en de acquisitie van nieuwe klanten. Centric schrijft momenteel rode cijfers. Wakkies eerste taak is om elke associatie met Van Rijbroek buiten de deur te houden en de rust terug te brengen bij de automatiseerder. „We merken dat de aanstelling van nieuwe bestuurders meteen een deel van de onrust onder het personeel heeft weggenomen”, zegt Wakkie vrijdag in een reactie tegenover NRC. „We willen de relatie met klanten graag herstellen. Zij hebben namelijk wel veel vertrouwen in de dienstverlening door Centric zelf, horen we.”

Met Gerard Sanderink heeft de beheerder van diens aandelen, Marcel Evers, nog geen contact gehad. „Dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren in de toekomst. Maar ik ben niet gehouden aan enige steminstructie van de heer Sanderink. Het belang van de onderneming staat voorop.”