Ambtelijke top Tweede Kamer legt per direct taken neer

De griffier, de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer, en de vier andere leden van het managementteam hebben per direct hun functie neergelegd. Dat schrijft griffier Simone Roos, in een mail aan alle „Kamerbewoners”, die in het bezit is van NRC. Reden voor hun vertrek is de commotie die is ontstaan sinds het aangekondigde onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Twee andere leden van het managementteam, hoofd stafdienst Paul de Wit en CIO Peter Paans, stopper per direct als lid van het MT. Zij blijven hun dagelijkse werk nog wel uitvoeren.

Roos schrijft: „De afgelopen weken is de politieke aandacht en de media-aandacht in toenemende mate gericht op ambtenaren, onder meer in artikelen waarin feitelijke onjuistheden staan en waarin de integriteit van deze ambtenaren, inclusief die van mijzelf, ter discussie wordt gesteld. Zoals bekend kunnen ambtenaren zich daartegen in de media niet verdedigen. Het is daarom naar mijn mening onaanvaardbaar dat ambtenaren op deze wijze in een publiek en politiek debat worden getrokken. Ik betreur het dat de politieke leiding hier, ondanks mijn indringende verzoeken, te weinig actie op lijkt te hebben genomen.” Ze doelt hiermee op het voorgenomen onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Arib.

Lees ook: Het onderzoek naar Arib gaat meer over politieke implicaties dan over haar gedrag

Roos uitte zich in april 2019 als nieuwe griffier samen met directeur huisvesting Jaap van Rhijn al bezorgd over het werkklimaat in de Tweede Kamer. Dat deed het tweetal in gesprek met twee ondervoorzitters van de Tweede Kamer. Ook Van Rhijn, Jorine Wolff (hoofd stafdienst HR) en Peter van Wensem (hoofd stafdienst communicatie), en concernjurist Jan Punt leggen per direct hun functie neer.

Ongeveer anderhalve maand geleden besloot het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, een extern onderzoek in te stellen naar voormalig PvdA-Kamerlid Khadija Arib, over haar tijd als Kamervoorzitter. De aankondiging van het onderzoek werd gelekt aan NRC, waarna Arib het eerst van de krant moest vernemen dat er een onderzoek naar haar liep. Wat volgde waren meerdere, veelal anonieme, verhalen over de werkomstandigheden onder het bewind van Arib. Niet lang daarna, op 1 oktober, vertrok Arib uit de Tweede Kamer.

Later meer.

Lees ook: Onder bejubeld Kamervoorzitter Khadija Arib knakte de ene na de andere ambtenaar