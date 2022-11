Hans Galjaard (1935-2022): onvermoeibaar ambassadeur van de klinische genetica

Verhalen vertellen kon hij als geen ander. Of hij nu voor een zaal met drieduizend toehoorders stond, voor een televisiecamera, of voor een handvol chirurgieverpleegkundigen, áltijd bracht Hans Galjaard zijn verhalen met hetzelfde enthousiasme, en met een groot gevoel voor humor.

Met die innemende persoonlijkheid en zijn grote overtuigingskracht zette hij de klinische genetica in Nederland stevig op de kaart. Hij verbond laboratoriumonderzoek met de patiëntenzorg en wist politici, beleidsmakers en verzekeraars te doordringen van het belang van klinisch genetisch onderzoek.

Als humaan geneticus had hij in geen betere tijd geboren kunnen worden. Toen hij 18 jaar was, in 1953, werd de structuur van dna ontdekt, in 2001 was het complete menselijke genoom ontrafeld.

In 1940, op school in Leiden. Foto privécollectie

Hans Galjaard groeide op in Leiden, in een eenvoudig gezin. Hij studeerde geneeskunde in Leiden en promoveerde cum laude. In 1965 was hij mede-oprichter van de medische faculteit in Rotterdam, en in 1968 werd hij daar hoogleraar en hoofd celbiologie.

De vroege dood van zijn gehandicapte broertje was bepalend voor zijn keuze voor de genetica. Die overleed op zijn achttiende aan een onbekende stofwisselingsziekte. Pas toen hij al jaren hoogleraar was, stuitte Galjaard op een foto van een Amerikaanse patiënt. Precies zijn broer. „Hetzelfde uiterlijk, dezelfde afwijkingen. Vijftien jaar na zijn overlijden had ik toch de diagnose”, vertelde hij in 1995 aan NRC.

Prenatale tests

Galjaard ontwikkelde in de jaren zestig en zeventig microbiochemische tests voor dragers van erfelijke ziektes. Met die tests konden in het vruchtwater van een zwangere vrouw eiwitten worden gemeten die wezen op een stofwisselingsziekte. Toen zijn tests er waren, vonden ineens veel meer mensen abortus acceptabel in zulke gevallen.

De hoogleraar en afdelingshoofd celbiologie in zijn Rotterdamse lab in 1977. Foto privécollectie

Op zijn afdeling werd van verschillende ziekten de moleculaire en biochemische oorzaak opgehelderd, zegt Frank Grosveld, die hem in 1993 opvolgde als hoofd van de afdeling celbiologie. Galjaard ging verder met zijn afdeling klinische genetica en bracht die naar de internationale top. „Maar hij was ook altijd bezig met wat aan een ziekte gedaan kon worden. Zijn afdeling wist het enzym dat bij de ziekte van Pompe defect is, in grote hoeveelheden te maken. Dat wordt nu als medicijn toegepast.”

Hij was een visionair, zegt Dick Tibboel, die in 1979 als kinderarts onderzoek mocht komen doen op zijn celbiologie-afdeling. „Hij zag hoe belangrijk het is dat onderzoekers contact hebben met de kliniek, waar kinderen liggen met de afwijkingen die je onderzoekt. Dat was het begin van een unieke samenwerking.”

Patiënten ontving hij buiten de faculteit. Aan de Westzeedijk hield hij kantoor met zijn stichting klinische genetica. „Zo kon hij zelf alle beslissingen nemen – hij was graag in control,” vertelt Grosveld. Hij zat in allerlei adviesorganen, zoals de bio-ethiek-commissie van VN-orgaan Unesco. „Hij gaf advies van China tot Cuba.”

De hoogleraar hield erg van Feyenoord. Met vrienden en collega’s ging hij geregeld op zondagmiddag naar wedstrijden. Geen woorden maar daden, het clublied, gold ook voor hem. Tenminste, zegt Tibboel, hij kon wel ontzettend praten, maar ging ook over tot actie. Veel mensen hebben ideeën over onderzoek, maar haken af zodra het gaat over investeringen erin, zegt hij. „Sprak je met hem, dan ging je ook met iets concreets de deur uit.”

PvdA-man

Het gezin Galjaard was hecht. In het weekend maakten ze lange wandelingen door de duinen of over de Veluwe, waar ze een vakantiehuisje hebben: vader Galjaard met zijn vrouw Henriëtte (‘Ted’) en hun kinderen Robert-Jan, Kathinka en Erland, die later programmadirecteur van RTL werd. Ze woonden in Sassenheim bij Leiden, maar verhuisden later naar Krimpen aan den IJssel.

Grosveld herinnert zich Galjaard als een echte PvdA-man. „Vanuit die sociale insteek had hij een grote drang om in begrijpelijke taal uit te leggen aan het brede publiek wat er gebeurde in zijn vakgebied.” Hij gaf meer dan duizend lezingen, schreef drie populair-wetenschappelijke boeken, en werkte vanaf 1972 mee aan zo’n honderd televisieprogramma’s, waaronder Alle mensen zijn ongelijk, begin jaren negentig met Paul Witteman.

Daarbij was hij een voorvechter van vrouwenrechten. „In zijn voordrachten zei hij steevast dat vrouwen wereldwijd dezelfde opleidingsmogelijkheden moesten hebben als mannen.” Hij kon goed met vrouwen overweg, weet Grosveld. „Hij was een enorme charmeur. Maar altijd louter ten goede van de klinische genetica.”

Vooral de morele dilemma’s die prenatale diagnostiek opwerpt bediscussieerde hij graag, de laatste jaren met zijn oudste zoon Robert-Jan Galjaard, die als klinisch geneticus in Rotterdam in zijn voetsporen trad. Galjaard junior introduceerde de NIPT, een bloedtest die standaard wordt aangeboden aan zwangere vrouwen. „Mijn vader was het er soms helemaal niet mee eens. Zijn tests waren diagnostisch, voor mensen die drager waren en wisten wat ze konden verwachten. De NIPT bied je aan als screening, aan alle zwangere vrouwen. Moet je dat wel doen? Wat zijn de psychische effecten ? Hoeveel onzekerheden accepteren we? Dat waren interessante discussies.”

Áchter de camera voelde Galjaard zich ook erg thuis. Hij filmde letterlijk alles, of het nu mocht of niet – congressen, eindexamenuitreikingen, vakanties. „In zijn laatste jaren, toen hij bijna niet meer kon lopen, heeft hij honderden uren film gemonteerd”, vertelt zijn zoon. Ook voor zijn eigen uitvaart had hij al in 2015 een film van 21 minuten klaar staan.

Galjaard is overladen met onderscheidingen. Na zijn pensionering in 2001 ging zijn werk voor internationale organisaties door, hij maakte veel reizen, vaak vergezeld door Ted. In het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam maakte hij in 2011 de tentoonstelling ‘Schoonheid in de wetenschap’. Op de muren projecteerde hij beelden van moleculen, cellen en schimmels, en een zich ontwikkelend embryo.

In 2008. Foto Walter Herfst

Met drie oude vrienden van het Erasmus MC genoot hij wekelijks van een lunch aan de Kralingse Plas – goede gesprekken, een glaasje witte wijn, een toast met zalm. Van Dick Bootsma, emeritus hoogleraar genetica, moesten de vrienden drie jaar geleden al afscheid nemen. Nu resten Jan Molenaar (90), emeritus hoogleraar kinderchirurgie, en Henk Visser (92), emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, ook van Hans Galjaard alleen nog de verhalen.

