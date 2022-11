Gitarist Chris Koerts (1947-2022) maakte met zijn tweelingbroer rockband Earth & Fire groot

Gitarist Chris Koerts van de Haagse band Earth & Fire is overleden. Dat liet zijn echtgenote vrijdag weten aan Omroep West. Koerts werd 74 jaar.

Koerts was een van de oprichters van de progressieve rockband Earth & Fire, samen met zijn tweelingbroer Gerard, die in 2019 overleed. De band brak in 1970 door met de single ‘Seasons’, geschreven door Golden Earring-gitarist George Kooymans. Hun album Song of the Marching Children wordt gezien als een van de eerste Nederlandse concept-albums.

Koerts werd in 1947 geboren in Leiden, en bracht een deel van zijn kindertijd door in Indonesië. Met zijn broer begon hij de groep The Singing Twins, die met de komst van Hans Ziech en Cees Kalis (overleden in 2006) werd omgedoopt in Opus Gainfull en een jaar later in Earth & Fire, met de komst van zangeres Manuela Berloth. Berloth haakte af en werd vervangen door zangeres Jerney Kaagman – die later jurylid van tv-programma Idols werd.

Nummer één-hit

De broers schreven de meeste muziek in Earth & Fire, wat in 1972 hun eerste nummer één-hit opleverde: ‘Memories’. Latere hits waren ‘Maybe Tomorrow, Maybe Tonight’, ‘Love of Life’, ‘Only Time Will Tell’ en ‘Weekend’. Die laatste song deed het ook in Duitsland erg goed.

Chris Koerts stapte in 1979 uit de band en werd vervangen door Ronnie Meyjes. De band maakte in de volgende jaren nog twee albums en viel toen uit elkaar. Er werd in 1987 nog wel een comeback-tournee gedaan, met Ton Scherpenzeel van Kayak op toetsen.

Koerts ging na zijn bandcarrière musicologie studeren. In 1988 keerden de broers Koerts terug als Earth and Fire Orchestra, waarmee ze twee albums uitbrachten. Samen schreven en produceerden ze ook muziek voor anderen, zoals voor zangeres Anneke Grönloh en Kinderen voor Kinderen.

Net als zijn broer woonde Chris Koerts in Frankrijk, waar hij overleed na een ziekbed.