Waarschijnlijk nog dit jaar besluit het kabinet-Rutte formele excuses aan te bieden voor de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. Nu ook het CDA om is, heeft zich in de Tweede Kamer een meerderheid voor het maken van excuses gevormd. „2023 moet in het teken staan van erkenning”, sprak Rutte afgelopen september in het Surinaamse parlement. Die „moet zoveel mogelijk helend en verzoenend zijn”. Enkele grote steden en De Nederlandsche Bank gingen het kabinet al voor.

René Koekkoek is als historicus verbonden aan de afdeling Politieke geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Voor zijn onderzoek naar de geschiedenis van historisch rechtsherstel ontving hij van NWO een veni-beurs.

‘Coming to terms with the past’ is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Begin 2020 bood Rutte excuses aan voor het „overheidshandelen” tijdens de Jodenvervolging. Februari dit jaar, na verschijning van het onderzoek naar het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, maakte Rutte excuses voor „het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde”.

De weerstand tegen excuses voor het slavernijverleden blijft tegelijkertijd groot. Onderzoek van I&O-research in februari 2021 wees uit dat 55 procent van de Nederlanders ertegen is. Drie tegengeluiden keren vaak terug. Het zou een ideologisch gedreven project van nationale zelfkastijding zijn (‘weg met ons’). Excuses zouden misplaatst zijn omdat mensen die nu leven geen schuld hebben aan wat in het verleden door anderen is gedaan. Ten slotte zouden excuses automatisch tot (astronomisch hoge) herstelbetalingen leiden.

Om niet vast te lopen in een loopgravenoorlog is het nodig om excuses voor historisch onrecht vanuit een historisch langetermijnperspectief te bezien, enkele kernbegrippen te verhelderen, en rechtsherstel te plaatsen in een verhaal dat gericht is op de toekomst.

Van overheidswege excuses maken voor historisch onrecht is een symbolische vorm van ‘historisch rechtsherstel’ (reparations). Onder dit bredere begrip van rechtsherstel vallen materiële vormen zoals restitutie, financiële compensatie en herstelbetalingen. Maar ook symbolische: denk naast formele excuses en erkenning aan het oprichten van standbeelden en musea, of het opstarten van onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Terecht worden de Duitse herstelbetalingen aan de staat Israël en Joodse organisaties – als onderdeel van de meer omvattende Wiedergutmachung – aangemerkt als keerpunt in de geschiedenis van historisch rechtsherstel. In de afgelopen zeventig jaar heeft Duitsland rond de 80 miljard euro aan financiële compensatie uitgekeerd. Het is met afstand de omvangrijkste en langstlopende rechtshersteloperatie uit de geschiedenis.

Toch is het onjuist de Duitse Wiedergutmachung als beginpunt voor historisch rechtsherstel aan te wijzen. Claims voor rechtsherstel na grootschalige misdaden, geweld, oorlog en revoluties zijn al te vinden sinds de zeventiende eeuw.

Hugenoten

Een belangrijke zaak uit mijn onderzoek is het rechtsherstel voor Franse protestanten, ‘Hugenoten’, tijdens de Franse Revolutie. In december 1790 nam de Franse Nationale Vergadering een wet aan die deze ‘religieuze vluchtelingen’ en hun nazaten de mogelijkheid gaf hun afgenomen eigendommen te claimen.

Met de herroeping van het Edict van Nantes had koning Lodewijk XIV ruim honderd jaar eerder, in 1685, een einde gemaakt aan de tolerantie van protestanten in het katholieke Frankrijk. Zij verloren hun burgerrechten, werden gevangen genomen, tot bekering gedwongen en tewerkgesteld op galeischepen. Zo’n tweehonderdduizend protestanten ontvluchtten Frankrijk, waarna de staat overging tot grootschalige confiscatie (en herverdeling) van achtergelaten bezittingen.

Eind 1790 riep de wetsindiener zijn collega’s op tot een grande acte de justice na deze „meedogenloze geschiedenis”, een eeuw van „tirannieke wetten”. De nieuwe wet werd aangenomen. Nazaten van gevluchte Hugenoten mochten met de juiste documentatie en bewijzen hun familiebezit claimen. Bovendien konden ze aanspraak maken op het Franse burgerschap en terugkeren in de moederschoot van de natie – een sterk staaltje nation building. Tijdgenoten spraken letterlijk van het ‘repareren’ van historisch onrecht.

Franse revolutionairen die instemden met het rechtsherstel voor de protestanten gingen wrang genoeg zelf ook over tot bezitsonteigening – nu van de vele edelen en koningsgezinden die op de vlucht sloegen voor het nieuwe revolutionaire bewind. De bezittingen van deze émigrés werden geconfisqueerd. Na de revolutie, dat wil zeggen na de val van Napoleon en met de terugkeer van de Bourbon-monarchie in 1815, claimden juist deze conservatieve en vaak reactionaire groepen hun bezit terug. In hun ogen was de revolutie een ‘misdaad’ en hadden zij recht op herstel.

Geen doorgeschoten slachtoffercultuur

Waarom is deze korte historische excursie van belang? Dit langetermijnperspectief toont dat claims voor historisch rechtsherstel niet het product zijn van een doorgeschoten slachtoffercultuur of een postmoderne vorm van zelfkastijding. Zij staan in een lange traditie van ideeën over en praktijken van rechtsherstel.

Historisch rechtsherstel is ook geen links-progressief of ‘woke’ ideologisch project. Claims voor historisch rechtsherstel zijn niet het domein van één ideologische stroming. Ze doen een beroep op principes van recht en erkenning die de huidige ideologische bunkermentaliteit overstijgen.

De compensatie en burgerlijke emancipatie van Hugenoten tijdens de Franse Revolutie laat ook zien dat rechtsherstel niet is voorbehouden aan ofwel de ‘unieke’ slachtoffers van de Holocaust ofwel aan groepen die zijn onderdrukt, geëxploiteerd en uitgemoord als gevolg van westers kolonialisme en imperialisme. Protestanten zijn hoofdrolspelers in de Europese geschiedenis, net als anti-revolutionaire aristocraten.

Kortom, historisch rechtsherstel komt niet voort uit één ideologische motivatie, is niet voorbehouden aan speciale groepen, en kan niet worden gereduceerd tot een doorgeschoten slachtoffercultuur.

Historisch rechtsherstel is geen linksprogressief of ‘woke’ ideologisch project

Dit is geen pleidooi voor relativeren. De eigenheid en doorwerking van het slavernijverleden roepen specifieke vragen – en antwoorden – op. Waar het om gaat is dat we oog krijgen voor een breder palet aan historische en hedendaagse vormen van historisch rechtsherstel. Alleen zo kunnen we op een geïnformeerde en zinnige manier nadenken over manieren waarop samenlevingen, inclusief de onze, betekenisvol kunnen omgaan met historisch onrecht.

Het is behulpzaam om met de Amerikaanse rechtsgeleerde Roy Brooks twee modellen van rechtsherstel te onderscheiden. Het eerste model noemt hij het tort model. Daarbij draait het om de vergoeding voor de schade als gevolg van een onrechtmatige daad (tort) die iemand is aangedaan. Dit model is gericht op het slachtoffer en is volgens Brooks backward looking. Het leed moet precies vastgesteld en in een bedrag uitgedrukt worden: de schadevergoeding. Aan dit type rechtsherstel ligt een juridische claim ten grondslag, niet een moreel imperatief.

Volgens Brooks is er nog een ander model: het atonement model. Daarin staat de sociale relatie tussen dader en slachtoffer (en hun nazaten) centraal. De dader neemt de verantwoordelijkheid op zich om de verstoorde sociale relatie met de slachtoffers en hun nazaten te herstellen. ‘Atonement’ laat zich begrijpen als verzoenen, goedmaken. Dit model kijkt vooruit in plaats van achteruit.

Waar het schadevergoedingsmodel een juridische inslag heeft, verkiest het verzoeningsmodel een politiek-morele insteek. Het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden kiest voor het tweede; herstelbetalingen zijn secundair en worden, deels om juridische redenen, afgeraden. Centraal staan erkenning, het formele moment en ritueel van excuses; het vergroten van de bewustwording door bijvoorbeeld standbeelden of openbare kunstobjecten, door educatieve projecten in musea, scholen en de media. Zonder twijfel zal het afzien van herstelbetalingen voor sommige groepen, organisaties en activisten een grote teleurstelling zijn.

Voor anderen is juist het maken van excuses al een stap te ver: je kunt geen excuses aanbieden voor iets wat je niet hebt gedaan. Tegenstanders van excuses stellen dat zij geen ‘schuld’ hebben aan het slavernijverleden – ze bestonden immers nog niet. Het klopt natuurlijk dat mensen in het hier en nu geen schuld hebben aan daden uit het verleden. Dat is niet het punt. Het gaat erom namens wie excuses worden gemaakt.

‘Morele verhevenheid’

Premier Rutte worstelde met een verwant probleem. In een persconferentie in februari 2021 gaf hij aan zijn voorgangers uit de 19de eeuw niet te willen veroordelen. ‘Morele verhevenheid’ ligt op de loer: kijk mij het in de 21ste eeuw eens bij het rechte eind hebben. Maar hier verwart Rutte zijn persoonlijke opvattingen met zijn rol als vertegenwoordiger van de Nederlandse staat. Het gaat om de institutionele continuïteit van de Nederlandse staat als rechtsopvolger van de 19de-eeuwse staat en de Staten Generaal in de eeuwen daarvoor.

Rutte biedt dus excuses aan, niet namens de persoon Thorbecke, maar namens de staat. Rechtspersonen of bestuurlijke ‘lichamen’ dragen verantwoordelijkheid vanwege hun continuïteit door de tijd heen, ongeacht de poppetjes. Als minister-president draagt Rutte verantwoordelijkheid namens de staat, ook al is hij – of de huidige bevolking – niet schuldig aan het veroorzaken van het onrecht.

Rutte verwart zijn persoonlijke opvattingen met zijn rol als vertegenwoordiger van de Nederlandse staat

Het vraagstuk van excuses puur op jezelf betrekken (zoals Rutte aanvankelijk deed en tegenstanders nu doen onder de hashtag #nietnamensmij) is bovendien een onhoudbaar atomaire en individualistische invulling van verantwoordelijkheid.

Laten we de denkrichting eens omdraaien en het fenomeen ‘trots’ beschouwen. Je kunt beargumenteren dat je alleen trots kunt zijn op je eigen individuele daden. Maar de praktijk leert anders. Als het Nederlands vrouwenvoetbalelftal successen behaalt, ervaren veel Nederlanders een gevoel van trots. Anderen zullen mogelijk trots voelen bij het aanschouwen van 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst. Gevoelens van trots kunnen blijkbaar op bovenindividuele entiteiten van toepassing zijn. Ze komen voort uit de gevoelde (of ingebeelde) verbinding met een historisch gegroeide gemeenschap.

Verantwoordelijkheid nemen door het maken van excuses volgt een vergelijkbare redenering: de verbinding die iemand voelt met een historisch gegroeide, politieke gemeenschap, waarvan de staat de concrete belichaming is, maakt dat excuses betekenisvol kunnen zijn, ook al draag je als individu geen schuld aan het onrecht dat toen is geschied. Je geeft ermee aan dat je als staat, als (ingebeelde) historische gemeenschap, berouw toont, nieuwe inzichten hebt opgedaan. Dat is geen morele superioriteit, dat is collectief zelfkritisch vermogen.

Zo’n collectief zelfkritisch vermogen opent een nieuw perspectief op de functies en effecten van formele excuses, al dan niet als onderdeel van een bredere rechtshersteloperatie. Rechtsherstel dient het helen van historisch wonden, intergenerationele traumaverwerking; het beantwoordt aan de roep om rechtvaardigheid, om de geschade rechtsorde te transformeren naar een nieuwe balans; het dient de publieke erkenning van de sociale positie en status van medeburgers als gelijken, door een gedeelde geschiedenis en de doorwerking ervan te erkennen.

Historisch rechtsherstel

Deze functies van rechtsherstel zijn van groot belang. Maar we kunnen er nog iets wezenlijks aan toevoegen. Historisch rechtsherstel kan bijdragen aan het opnieuw vormgeven van het verhaal van de natiestaat Nederland.

Vergelijkbaar met individuen die zichzelf begrijpen vanuit hun eigen ‘levensverhaal’ – en dikwijls daarnaar handelen – doen politieke gemeenschappen dat ook. Hoe sturend, ja zelfs dwingend, zo’n narratieve identiteit kan zijn, laat ‘het poldermodel’ zien. Het is sterk vergroeid met het verleden – met de historische strijd tegen het water – en normatief dwingend. Let maar eens op hoe vaak politici en bestuurders zeggen dat het belangrijk is om ‘met elkaar aan tafel te zitten’ om te overleggen, want ‘zo hebben we dat altijd gedaan in Nederland’. Het biedt morele en politieke oriëntatie.

Een scherpe veroordeling en officiële erkenning in de vorm van formele excuses voor het slavernijverleden kan ook een element worden in een hernieuwd verhaal van Nederland. Vergelijk het met een individu voor wie de erkenning van een ingrijpende fout onderdeel wordt van diens levensverhaal en daarmee morele oriëntatie voor toekomstig handelen biedt. Zo zegt de staat: deze normoverschrijding, deze misdaden, waren onacceptabel en verkeerd. Die erkenning moet onderdeel worden van een moreel handelingskader, van een principiële fundering om stappen te zetten in heden en toekomst. Om institutioneel racisme actiever te bestrijden, om gelijke kansen te creëren voor álle Nederlandse burgers.

Laten we, met behulp van een historische blik, voorkomen dat het debat over excuses verzandt in een ideologische loopgravenoorlog. Rechtsherstel gaat over zo veel meer dan herstelbetalingen alleen. Excuses van overheidswege overstijgt de ‘individuele’ schuldvraag. Excuses maken voor historisch onrecht biedt een bouwsteen voor een verhaal voor Nederland gericht op de toekomst.