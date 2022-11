Elon Musk onder vuur bij Amerikaanse toezichthouder door chaos binnen Twitter

Het is chaos bij het bedrijf Twitter van kersverse eigenaar Elon Musk: binnen 24 uur zijn een aantal topmanagers opgestapt, onder wie belangrijke cybersecurity-medewerkers. Dat hebben Amerikaanse media gemeld die interne berichten van het socialemediabedrijf hebben ingezien.

Daarnaast had Musk, die twee weken geleden het bedrijf voor 44 miljard dollar overnam, tegen zijn werknemers gezegd dat het socialemediaplatform mogelijk failliet gaat. Als gevolg van de recente gebeurtenissen heeft de Amerikaanse federale handelstoezichthouder FTC een zeldzame waarschuwing gegeven aan Twitter.

Dat meerdere belangrijke managers hun ontslag indienden, kwam mede doordat Musk onlangs nieuwe abonnementsregels heeft ingevoerd voor ‘geverifieerde’ accounts – een Twitteraccount met een ‘blauw vinkje’. Musk maakte mogelijk dat zo’n blauw vinkje, dat oorspronkelijk aangeeft dat een account van een publiek of populair persoon is, ter betaling te verkrijgen is. In Nederland hoeft vooralsnog niet te worden betaald voor een geverifieerd account.

Nepaccount van Joe Biden

Donderdag leidde dit nieuwe beleid in de VS tot paniek toen er een golf van nepaccounts van zogenaamd bekende mensen op het platform verscheen. Zo kwamen tal van nep-Twitterprofielen voorbij van personen die zich voordeden als publieke figuren zoals de Amerikaanse president Joe Biden, basketballer LeBron James en, ironisch genoeg, Elon Musk zelf.

De meeste van deze nepaccounts zijn inmiddels weer opgedoekt, maar met het ontslag van bijna de helft van het personeelsbestand had Twitter moeite om de chaos te bedwingen. Werknemers zegden hierna het vertrouwen op in het leiderschap van topman Musk.

Dit alles leidde donderdag tot een waarschuwing van de FTC, iets wat de toezichthouder maar zelden uitgeeft – de FTC handhaaft meestal direct. „We volgen de recente ontwikkelingen bij Twitter met grote bezorgdheid”, zei de FTC nadat de privacyfunctionarissen waren vertrokken. De ontslagnemingen brengen Twitter en diens privacy- en beveiligingsvereisten mogelijk in gevaar, aldus de waakhond, eraan toevoegend dat „geen CEO of bedrijf boven de wet staat”.