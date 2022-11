‘Met maximaal 72 gasten aan boord van de Pride of Africa wordt u verzorgd als in koloniale tijden”, adverteerde reisorganisatie Incento zaterdag 5 november. Aangeboden werd (vanaf 17.198 euro p.p.) een reis van Kaapstad naar Dar es Salaam langs „bijna vergeten spoorlijnen, weelderig oerwoud en de machtige Victoria watervallen”. En dus een prettig koloniaal gevoel, waardoor je het idee kreeg dat de gerestaureerde treinstellen bemiddelde nostalgici ook ideologisch terug naar het verleden zouden leiden.

De „koloniale tijden” schoten veel lezers, begrijpelijk, in het verkeerde keelgat. „Zo’n kwetsende en pijnlijke verwijzing naar deze gitzwarte bladzijde in onze geschiedenis is NRC-onwaardig”, schreef een van hen. Een ander voorspelde dat NRC zich ongetwijfeld zou verschuilen achter de ‘Chinese muur’ tussen advertentie-afdeling en redactie. Die laatste is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties en de commerciële afdeling bemoeit zich niet met de journalistiek van NRC.

Intussen is het niet zo dat aan de advertentiezijde van de muur alles gewoon doorgegeven wordt. De advertentieafdeling gaat regelmatig met adverteerders in gesprek en dat kan tot aanpassingen leiden, zegt commercieel directeur Madelon Fortuin. De gewraakte passage was in de voorweekendse drukte niet opgevallen, anders was er zeker aan de bel getrokken. In dit geval meldde de adverteerder zich op de maandagochtend na publicatie, die ook online een grote hoeveelheid negatieve publiciteit had gegenereerd. De tekst van de advertentie werd in de digitale editie aangepast en is nu gedekoloniseerd.

Het resultaat deed denken aan de fabrikant van wc-reinigers met een karakteristieke flessenhals

Verderop in de weekendkrant kon je je afvragen of je gedachteloos dóór de ‘Chinese muur’ was gekuierd. Want in plaats van de bijlage Leven lag daar een „servicebijlage” van 16 pagina’s, gewijd aan de audioproducties van NRC. Formeel geen reclame, de bijlage was blijkens een inleiding van hoofdredacteur René Moerland bedoeld om de lezer bij te praten over wat er te luisteren valt, „gemaakt door NRC-journalisten, maar ook óver NRC-journalisten”. Het resultaat was een hybride geheel van interviews, beschouwingen en aanprijzingen, die deden vermoeden dat de publicitaire geest van een bekende fabrikant van wc-reinigingsmiddelen met een karakteristieke flessenhals over NRC vaardig was geworden.

De bijlage bevatte goede artikelen, zoals een uiteenzetting over de kracht van geluid door chef Audio Anne Moraal. Het grootste deel van de dertien pagina’s was echter gevuld met vederlichte kopij. Zo las ik een zorgeloos interview met podcastmaker Pieter van der Wielen, gelardeerd met enthousiaste citaten over zijn werkwijze („Hij is aimabel, rustig en oprecht geïnteresseerd”). Onder de kop ‘De Gouden tips van Harrison van der Vliet’ werd over vijf NRC-podcasts gemeld welke aflevering het meest geschikt was om mee te beginnen. Op de volgende pagina kregen nog acht NRC-podcasts een plekje in de zon. (Voor de volledigheid: er stond ook een bijdrage in van de ombudsman, toegezegd vanuit de gedachte dat die zich altijd over NRC-journalistiek uitspreekt, maar zonder veel aandacht voor de omgeving waarin deze zou landen.)

Intern veel kritiek

Van lezers kwamen geen klachten binnen, maar intern was er veel kritiek. Die hangt ook samen met hoe het katern tot stand kwam: met horten en stoten. Deze zomer sprak de afdeling marketing de wens uit om meer advertentieruimte te besteden aan reclame voor de podcasts van NRC. De hoofdredactie vond een redactionele bijlage een geschikter idee en er werd een brainstorm georganiseerd met onder andere de chef Media. Die stelde voor een bijlage over podcasts in het algemeen te maken, dus niet exclusief over de producties van NRC. De hoofdredactie hield echter vast aan een bijlage over NRC zelf. Die weigerde de mediaredactie te maken. „Wij nemen de hele mediawereld kritisch onder de loep”, zegt chef Media Karel Smouter. „Dat gaat wat ons betreft niet samen met wat de hoofdredactie wilde.” Een idee om de audioredactie zelf de artikelen te laten maken, haalde het ook niet. Uiteindelijk organiseerde de hoofdredactie de kopij. De redactie Leven verzorgde de eindredactie, maar bemoeide zich niet met de inhoud.

Het ongemak van de redactie had zijn weerslag op de inhoud. Lamyae Aharouay, host van de podcast Haagse Zaken, zou figureren in een dubbelportret met Van der Wielen. Zij voelde er echter niet voor om onderwerp te zijn van een productie waarvan de journalistieke status onhelder was. Niet alle auteurs voelden zich vrij om kritische geluiden op te tekenen.

De hoofdredactie staat nog steeds achter de bijlage, zegt René Moerland. „Audio is heel belangrijk voor NRC, maar veel lezers zijn er niet in thuis. Die wilden wij deze service bieden. Daarom hebben wij ook vastgehouden aan het idee om hier redactionele ruimte aan te wijden. Sinds vorige week hebben zich 3.000 nieuwe abonnees gemeld voor de NRC Audio app. Het was niet de bedoeling dat we onderzoeksjournalistiek over onze eigen audioproducties gingen bedrijven.”

Ik begrijp het verlangen om lezers te informeren over de audioproductie van de krant – zoals een podcast als NRC Vandaag de aandacht vestigt op geschreven NRC-journalistiek. Maar zowel de omvang van de bijlage als de gekozen vorm pakten ongelukkig uit. De lezers kregen een soort branded content over NRC voorgeschoteld, waarbij journalistieke vormen (zoals het interview) werden gebruikt zonder de bijbehorende distantie.

NRC is terecht terughoudend in het schrijven over zichzelf. Service aan lezers kan nuttig zijn, maar gebruik daar dan een andere manier voor dan artikelen die zomaar aangezien kunnen worden voor reguliere journalistieke artikelen.

Arjen Fortuin

Reacties: ombudsman@nrc.nl Spreekuur op maandag via nrc.nl/ombudsman

DE LEZER SCHRIJFT… Over plakacties en het Commentaar

Het hoofdredactioneel commentaar van 2 november (De aarde is net zo heilig als het Meisje met de parel) over de actie van klimaatactivisten in het Mauritshuis riep bij verschillende lezers vragen op. Daarbij ging het vooral om de laatste alinea: „Het zou teleurstellend zijn als de reactie zou blijven steken bij verontwaardiging over hun actievorm en de boodschap verloren ging. Waardoor de activisten een overtreffende trap moeten gaan zoeken in wat nu nog geweldloze ontregeling is.” Die leek te suggereren, schreef een van de lezers, „dat NRC er begrip voor heeft dat bij het uitblijven van een bepaalde reactie op de beschreven acties, er logischerwijs een overtreffende trap van de nu geweldloze acties zal volgen”.

DE KRANT ANTWOORDT…

Volgens adjunct-hoofdredacteur Melle Garschagen kon de aangehaalde passage inderdaad een verkeerde indruk wekken bij de lezer. „De woordkeuze was ongelukkig. Daar had de hoofdredactie scherper moeten zijn. Wij keuren vernieling niet goed en willen niet aanzetten tot geweld. Daar ging het debat in het beraad van commentatoren niet over. De kern van de discussie was daar dat het goed is om inhoudelijke kritiek van activisten serieus te nemen in plaats van vooral over hun daden te praten: nu handelen, en dwingende klimaatafspraken maken is essentieel voor de wereld en kan voorkomen dat activisten zich genoodzaakt voelen te escaleren.”